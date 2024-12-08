「深夜肚子餓了，還在煩惱台中哪裡有美味的宵夜嗎？」

台中西區精誠路上的「夜間部爌肉飯」絕對是你的最佳選擇！這家營業至凌晨兩點的宵夜名店，不僅提供經典的爌肉飯、魯肉飯，還有排骨飯、炒麵及多樣化的小菜與湯品，讓人眼花繚亂。飯類搭配免費提供的酸菜與辣菜脯，開胃又解膩，吃過的人無不大讚其美味。

晚餐時間想來嚐鮮卻被滿滿人潮嚇退？別擔心！夜間部爌肉飯貼心設計了簡單明瞭的點餐流程：

先領取菜單並結帳付款。 內用顧客等待叫號即可入座，外帶的朋友則稍等餐點準備完成。

就算是人潮尖峰，流程順暢不混亂，讓你不必因等待而感到不耐。

爌肉飯是這裡的必點招牌，肥瘦比例拿捏得恰到好處。一口咬下，肉質軟嫩又滑順，膠質滿滿的肥肉令人食指大動，搭配荷包蛋或滷蛋更是完美升級，讓人一碗接一碗停不下來！

至於魯肉飯，偏肥的肉丁搭配濃郁的滷汁，香氣層層堆疊，簡直是夜宵界的夢幻逸品！酸菜與辣菜脯更能完美中和油膩感，搭配台中特有的東泉辣椒醬，酸辣滋味讓人回味無窮。

除了主餐，別忘了點幾道小菜或湯品來豐富你的宵夜體驗！像是魯豆腐與小黃瓜，都是絕佳的搭配選擇。熱愛麵食的朋友更可以嚐試這裡的炒麵，兩人分享一盤，既不浪費又能吃得心滿意足。

營業至凌晨兩點的夜間部爌肉飯，是晚班族與夜貓族的美食天堂。更棒的是，店內支援行動支付LINE Pay，忘記帶現金也不用擔心，手機一刷輕鬆解決！

免費取用的小菜與醬料，像是酸菜、辣菜脯以及靈魂醬料東泉辣椒醬，讓整體味道更加多元又平衡。無論你是飯控還是麵食愛好者，這裡都有適合你的選擇。

趁今晚不如來一趟夜間部爌肉飯，體驗令人幸福滿滿的深夜美味吧！

店家資訊

店名：夜間部爌肉飯

地址：台中市西區精誠路109號

營業時間：17:00-02:00

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