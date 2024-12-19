愛吃牛肉的朋友千萬不能錯過這間「瘋牛孔盤燒」，主打現切牛肉的全牛燒烤，每盤只要100元，快來挑戰看看能吃幾盤吧！

台中北區的「瘋牛孔盤燒」坐落於健行路上，外觀採用低調的木頭色系設計，晚上不容易被發現，旁邊是洪文記涼麵涼皮專賣店。

店門口的大型孔盤燒裝飾非常吸睛，還貼心提醒顧客採預約制營業。營業時間主要是晚餐和宵夜，從晚上6點到10點半。

瘋牛孔盤燒 菜單

瘋牛孔盤燒的消費方式很簡單，基本開盤費100元（不含肉品），所有牛肉部位一盤都是100元。另外，白飯、泡菜、飲品每樣20元，還能加點生啤酒。

炎炎夏日來一杯冰涼的生啤酒搭配炭火烤肉，真的太過癮了！提醒大家，喝酒不開車、開車不喝酒。店內的泡菜酸辣適中，雖然份量不大，但搭配牛肉一起吃超對味。

店家提供多種牛肉部位選擇，初次來訪的客人可以先點五盤不同部位試試。每盤肉上桌時，老闆會親切介紹品項，吃過喜歡的部位記得再點！

店內吧台區僅有10個座位，採環繞吧台的設計，座位有限建議事先訂位以免撲空。店內還有包廂，但我更喜歡在吧台區享受烤肉的氛圍。

兩人共用一個炭火烤盤，搭配抽油煙管與燈光，雖是燒烤環境但完全沒有濃重油煙味。在吧台區還能近距離看美女老闆專業切肉，別有一番樂趣。

店家使用炭火燒烤，火候控制得剛剛好，肉質更加鮮嫩，真的超讚！

除了店家特製的醬汁外，還附有辣椒和蒜頭，顧客可以按照自己的口味自由搭配，增添風味。

初次到訪的客人，店員會幫忙代烤一次，並細心教你正確的燒烤方式。孔盤燒不能乾燒，需用牛油保持烤盤油亮，若牛油不足可隨時向老闆索取，她會貼心地補上一塊牛脂。

蔥段和洋蔥提供免費續加，可以將它們鋪在烤盤邊緣慢慢烤熟，搭配牛肉一起享用，風味更加迷人。

老實說，一開始我還試著記住每個部位的名稱，但後來發現現切牛肉部位都超好吃，根本不用糾結怎麼點！

無論是一口塞、厚切、還是薄切牛肉，每種口感都各有特色。新鮮現切的牛肉甜美多汁，真的讓人驚艷！

牛肉單吃就已經很美味，搭配店家的醬汁更是相得益彰，讓人一口接一口。

至於點餐方式，除了可以參考牆上的品項表，我個人推薦盲點法——直接跟老闆說「來兩盤隨便」，每次都有驚喜！

因為每個部位的牛肉都超美味，隨便點都不會踩雷，所以我乾脆不再糾結。

邊品嚐美味牛肉，邊欣賞美女老闆切肉的利落身手，喜歡吃肉的朋友絕對要來試試！

這家店熟客很多，我還聽到老闆跟客人聊：「今天要吃幾盤？」我和老公這次吃了20盤，再加飲料和兩份泡菜，剛好達到完美飽足感。

以不吃白飯來計算，每人吃10到15盤就可以飽足。我下次來準備直接點「10盤隨便切」，完全交給老闆！

店家資訊









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