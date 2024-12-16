今天來分享一間超值得推薦的隱藏版早午餐店！位於台中孔廟附近的「歐姆薯薯」，裡面的餐點真的非常厲害喔！

這間店的外觀超可愛，有個超吸睛的招牌，早上06:30就開始營業，建議早點去，不然很容易沒位子（我第一次來就是因為太晚去，結果撲了空）。

一走進店裡，會被它清新的裝潢吸引，淡淡的鵝黃色搭配白色，看起來超溫馨又舒服。

店裡最裡面還設有一個小包廂座位區，適合朋友或家人聚餐，空間非常舒適。

店內還有自助回收區，大家吃飽後記得自行回收餐盤和垃圾，調味料也集中放在這裡，很方便。

如果選擇內用，點餐方式非常簡單，只要掃描QR Code即可點餐，結帳完成後餐點才會開始製作。這是我們當天點的餐點，特別提醒大家，他們的薯餅真的是必點，超級推薦！歐姆蛋的口味也很多元，大家可以按照自己的喜好挑選。

他們的套餐很划算，不僅有飲料還附一份小點心，我們當天還加點了薯餅，超級滿足。

內用的飲品會直接使用外帶杯，雖然沒有馬克杯，但依然方便又衛生。

板烤雞乳酪歐姆蛋燒

歐姆蛋燒外觀看起來都差不多，切開後才知道裡頭餡料是如何！我選的板烤雞乳酪歐姆蛋燒，蛋的口感軟嫩濕潤，再搭配香氣十足的板烤雞肉和濃郁乳酪，真的滑嫩到不行！

雙倍乳酪歐姆蛋燒

這款是雙倍乳酪歐姆蛋燒，雖然裡頭沒包太多料，但外皮撒上了辣味調料，我一開始還以為是梅子粉呢XD

不過說真的，他們的辣味調料很好吃，不會過於嗆辣，反而有種鹹甜的平衡滋味。

金沙鹹蛋薯餅

總之，他們的薯餅真的超強，點什麼口味都不會出錯！我自己特別愛加一片起司，搭配起來超級誘人，視覺和味覺都大滿足！

他們的薯餅是用馬鈴薯刨成細絲製作的，每一口都能清楚看到絲狀的馬鈴薯，經過煎炸後酥脆到讓人停不下來！上面撒了些胡椒鹽，再加一片起司，真的美味無敵！

套餐搭配：卡啦雞腿排 / 小肉豆

早餐能吃到炸雞腿排真的很滿足，套餐內的雞腿排切成小塊，方便入口；另外還有小肉豆，超香超好吃，是網友的必點推薦！

整體來說，這間真的算是隱藏版的寶藏早午餐，尤其是薯餅，讓人一試成主顧，回味無窮！推薦給你們啦！

店家資訊

店名：歐姆薯薯

地址：台中市北區雙十路二段47-6號

營業時間：平日06:30-13:00 / 假日07:00-14:00

電話：04-2229-0503

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