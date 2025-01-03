尖峰用餐時段，店內座無虛席，外帶區更是排滿人潮，東興市魯肉公司成為台中深夜宵夜首選！這裡營業到凌晨四點，讓夜貓族也能品嚐到肥嫩多汁的肉燥飯和入口即化的爌肉飯！

深夜嘴饞不知道去哪裡覓食嗎？台中北區的東興市魯肉公司是你的好選擇！前身為「東興市魯肉義」，現在已升級為深夜宵夜天堂，營業到凌晨四點，主打肉燥飯、爌肉飯、豬腳飯等多樣美食，還有免費提供酸菜和豆豉辣椒，讓每一口都更開胃、超下飯！

不誇張，11:30才剛開店30分鐘，門口已經排起滿滿外帶隊伍！幸運的是，我早到一步還搶到了內用座位。座位有限，來晚了可能只能外帶啦！究竟是什麼樣的美味吸引這麼多人呢？答案就是這裡的肉燥飯和爌肉飯！

爌肉飯

爌肉飯的爌肉肥瘦比例剛剛好，油嫩又多膠質，入口即化、香氣濃郁，非常下飯！配上免費酸菜，酸爽中和油膩感，再加一點豆豉辣椒，辣味提鮮，吃起來更加過癮！

肉燥飯

肉燥飯的滷肉色澤油亮，上桌時粉嫩誘人，肥肉比例偏多但不油膩，帶點微甜的滋味，讓人忍不住一口接一口。配上酸菜與豆豉辣椒，酸辣開胃，或者加上一點必吃的東泉辣椒醬，更能提味！

吃飯怎能少了小菜來搭配呢？這裡的魯豆腐、油豆腐、魯蛋等小菜都相當美味，點幾樣配著爌肉飯一起吃，口感層次更加豐富。深夜裡來上一碗爌肉飯，加點湯品和小菜，幸福感爆棚！

東興市魯肉公司的高CP值絕對讓人回味無窮！從早營業到凌晨四點，對於晚下班的上班族或夜貓子來說，這裡是覓食的最佳選擇。多樣化的餐點搭配免費酸菜、豆豉辣椒和靈魂醬料東泉辣椒醬，不僅開胃還能中和油膩感。深夜裡，來上一碗爌肉飯或肉燥飯，真的會讓人感到無比滿足。

店家資訊

店名：東興市魯肉公司

地址：台中市北區漢口路四段88號

營業時間：11:00-04:00（週日休息）

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