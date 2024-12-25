台灣的小吃真是多到數不清，像是鹽酥雞、滷味這些經典選擇，當然也少不了肉圓這道招牌小吃。在高雄仁武區，有一間屏東肉圓我每次路過都被吸引，這次終於忍不住買來試試看！味道如何？跟著我一起來揭曉吧！

店家資訊

店家的服務態度非常親切，還提供乾淨舒適的內用空間。這次我選擇外帶，下次一定要試試內用的感覺！

每天限量製作，賣完就真的只能等下一次了，想吃得快點去！

價格很清楚明白，還特別區分湯肉圓和一般肉圓，選擇超多！

就連醬料都能自由選擇，看見蒜泥就讓人心動，這點真的要按讚。

好啦，準備開吃囉！

內圓 $15

陳家屏東肉圓的肉圓是清蒸版本。小時候我一直以為肉圓只有清蒸的，直到後來才知道還有炸的。不過，清蒸肉圓依然是我的最愛，但一定要搭配蒜泥才完美！

肉圓的外皮Q彈有勁，不會軟爛，口感剛剛好。搭配清爽的醬汁，整體味道不會太鹹或太濃，吃起來很順口。

肉餡超扎實又大塊，口感非常嫩，不會乾柴，還帶著自然的肉香味。一口咬下去，從皮到內餡的層次感都非常豐富！

瓜仔肉飯 $55

我不得不說，這份瓜仔肉飯的分量真的很有誠意！肉燥的色澤看起來非常誘人，嚐了一口後發現鹹甜味剛剛好，清爽不油膩，和米飯一起吃特別對味。

蒜泥豬皮 $30

大家有沒有發現，我根本是蒜泥控！只要有蒜泥，立刻給滿分！

豬皮的Q彈口感帶點黏稠，配上蒜泥和醬汁剛剛好，既有味道又不油膩。

四神湯 $40

小腸煮得Q彈，搭配蓮子和薏仁，湯頭清甜無苦味，喝起來還有一點回甘的感覺。

我覺得陳家屏東肉圓的料理風格就是清爽但不失味道，環境乾淨舒適，下次一定要來店裡內用，好好享受這份美味。