台灣的小吃真是多到數不清，像是鹽酥雞、滷味這些經典選擇，當然也少不了肉圓這道招牌小吃。在高雄仁武區，有一間屏東肉圓我每次路過都被吸引，這次終於忍不住買來試試看！味道如何？跟著我一起來揭曉吧！
店家資訊
- 店名：陳家屏東肉圓（仁武店）
- 地址：高雄市仁武區永和一街1號
- 營業時間：週一～週五10:00-17:00 / 週六08:30-14:30（週日公休）
- 電話：0912-134-961
- 粉絲專頁：陳家屏東肉圓
店家的服務態度非常親切，還提供乾淨舒適的內用空間。這次我選擇外帶，下次一定要試試內用的感覺！
每天限量製作，賣完就真的只能等下一次了，想吃得快點去！
價格很清楚明白，還特別區分湯肉圓和一般肉圓，選擇超多！
就連醬料都能自由選擇，看見蒜泥就讓人心動，這點真的要按讚。
好啦，準備開吃囉！
內圓 $15
陳家屏東肉圓的肉圓是清蒸版本。小時候我一直以為肉圓只有清蒸的，直到後來才知道還有炸的。不過，清蒸肉圓依然是我的最愛，但一定要搭配蒜泥才完美！
肉圓的外皮Q彈有勁，不會軟爛，口感剛剛好。搭配清爽的醬汁，整體味道不會太鹹或太濃，吃起來很順口。
肉餡超扎實又大塊，口感非常嫩，不會乾柴，還帶著自然的肉香味。一口咬下去，從皮到內餡的層次感都非常豐富！
瓜仔肉飯 $55
我不得不說，這份瓜仔肉飯的分量真的很有誠意！肉燥的色澤看起來非常誘人，嚐了一口後發現鹹甜味剛剛好，清爽不油膩，和米飯一起吃特別對味。
蒜泥豬皮 $30
大家有沒有發現，我根本是蒜泥控！只要有蒜泥，立刻給滿分！
豬皮的Q彈口感帶點黏稠，配上蒜泥和醬汁剛剛好，既有味道又不油膩。
四神湯 $40
小腸煮得Q彈，搭配蓮子和薏仁，湯頭清甜無苦味，喝起來還有一點回甘的感覺。
我覺得陳家屏東肉圓的料理風格就是清爽但不失味道，環境乾淨舒適，下次一定要來店裡內用，好好享受這份美味。