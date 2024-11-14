文心森林公園附近的台中三峽老街蚵仔麵線，你去過了嗎？這間從1995年在台中南屯開業的台中美食老店，不僅賣蚵仔麵線，還有招牌的大腸麵線、米血等人氣小吃。當年老闆從新北一路打拼來到台中，從街頭小攤一路成長到今天的店面，靠的就是實在的好味道。如今三峽老街蚵仔麵線就開在文心森林公園附近，不只口味一流，份量也超級佛心，CP值爆棚，難怪天天排隊！

三峽老街蚵仔麵線資訊

電話：0424730323

時間：10:30–20:30；日公休

地址：403台中市西區大墩路352號 / 地圖

位於台中南屯7期重劃區的「文心森林公園」，是個面積超大的綠意天地，公園內有著寬敞的草坪與茂密的樹蔭，不僅適合散步、放鬆，還有大型表演場地「圓滿戶外劇場」，每年舉辦各種活動，吸引許多遊客。交通也很方便，搭乘台中捷運即可抵達，假日帶小朋友來遊玩是很不錯的選擇

來到這裡，附近也有不少美食，其中推薦一家台中人氣老店「三峽老街蚵仔麵線」，就位於公園附近，步行僅約6分鐘即可到達！

這家「三峽老街蚵仔麵線」名聲響亮，距離文心森林公園非常近，即便還沒到用餐時間，門口常常出現排隊人潮，可見生意有多好。

我稍微排了一會兒就進入店內，發現座位不多，大約可容納20人

桌上提供的店家自製辣菜脯特別香，增添不少風味。

從「三峽老街蚵仔麵線」的菜單可以看到，這裡的價格相當親民，最貴的麵線也不超過百元。

《三峽老街蚵仔麵線》端上來的瞬間真的讓人驚呆，分量大得超乎想像！一度懷疑自己是不是走進了市區的平價大碗麵店，忍不住轉頭看看其他客人，發現大家的表情也都驚訝不已😂

我點的是招牌的三合一麵線，裡面滿滿的配料：丸子、大腸和鮮蚵，每樣都誠意十足。

滷過的大腸醬香濃郁，不油不腥，單吃或搭配麵線都非常合拍。

每天港口直送的鮮蚵，鮮度真實在，肥美又鮮嫩，完全沒有腥味。

再來是手工鮮肉丸，口感紮實、鮮味十足，應該是經過先滷或醃製，香氣滿滿。

有趣的是，老闆來自台北，但這麵線湯頭意外有些台南的風味，微微偏甜，加上濃郁的柴魚香，不禁懷疑是不是柴魚加得特別豪氣😂 如果喜歡帶點辣味，可以加上店家自製的辣菜脯，整碗麵線瞬間更有層次，滋味更豐富。

店家的米血屬於軟嫩口感，撒上花生粉與白芝麻，頗有一中街豬血糕的味道，香甜軟糯，推薦想嘗試小吃的朋友可以試試。

整體來說，「三峽老街蚵仔麵線」不只份量多，味道也讓人滿意，特別推薦三合一麵線中的鮮蚵，鮮嫩無比。趁著到文心森林公園遊玩的機會，不妨來一碗料多實在的蚵仔麵線，好好享受這份平價美味。

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店家/景點資訊

店家名稱：三峽老街蚵仔麵線

所在地址：403臺灣台中市西區大墩路352號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:30-22:30

店家電話：0424730323

評價：★★★★★ Google即時導航

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