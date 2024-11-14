新竹城隍廟周邊美食超推薦！「和慕居食處」是間主打平價日式丼飯和拉麵的小店，距離新竹火車站不遠，營業到凌晨，無論是午餐、晚餐還是宵夜都能滿足。



「和慕居食處」是寵物友善餐廳，位於北門街上，旁邊就是汽車停車場，很方便停車。

店內分為一樓的吧台座位區和二樓的用餐區

二樓空間寬敞，坐起來相當舒適，桌椅間距特別設計過，讓人可以放鬆地享用餐點。

這裡不僅適合朋友聚餐、家庭客還能帶寵物進來，非常貼心。

餐點選擇豐富，包括日式丼飯、咖哩飯、串燒、拉麵等，且全天候供應，適合在新竹城隍廟逛街後來這裡享受美食。結帳都是現金付款，另外「和慕居食處」也上架了美食外送平台，想外帶回家也很方便。



味噌湯：點餐後可以先享用免費的味噌湯，味噌湯不僅可以無限續喝，裡面還提供海帶芽和蔥花供客人自行加料，非常貼心！湯頭溫潤不鹹，寒冷天氣喝上一碗超暖心！

八兩炭燒雞腿丼 - NT$198這碗「八兩炭燒雞腿丼」真是超值又飽足！雞腿大塊又紮實，表面炭烤得香氣四溢，外皮酥脆香濃，裡頭的肉質鮮嫩多汁，每一口都可以感受到濃厚的醬香。再搭配上白飯一起吃，滿足感直線上升，整碗吃完還是會想念這道美味！

厚切起司豬排咖哩丼起司控和咖哩愛好者一定不能錯過這道「厚切起司豬排咖哩丼」！豬排炸得金黃酥脆，一上桌就能聞到香噴噴的起司香味。咖哩濃郁而帶有微辣，和豬排一起入口真是絕配！一口咬下去，起司和豬排肉汁一起在口中迸發，口感飽滿層次豐富。

職人燚烤牛排丼「職人燚烤牛排丼」端上桌時，色澤非常誘人！牛排選用軟嫩的部位，經過炙燒鎖住肉汁，每片牛排切得剛剛好，入口即化的口感讓人停不下來。搭配上特製燒肉醬，讓牛排更加鮮香美味，是很適合飢腸轆轆的選擇！

豚骨拉麵拉麵這裡有豚骨和赤味噌兩種選擇，豚骨拉麵的湯頭熬得濃郁而不膩，麵條Q彈有勁，再搭配叉燒肉、溏心蛋、蔥花等豐富配料，味道層次十足。對於喜愛經典日式拉麵的人來說，這碗絕對不會讓人失望！

毛豆莢想來點清爽小菜的話，毛豆莢是好選擇！簡單清淡的調味，不僅吃起來涮嘴，還能中和主餐的油膩感。無論是開胃還是作為佐餐小點，都是相當推薦的選擇。

炸蝦酥脆的炸蝦更是店內人氣必點小菜，外層炸得酥脆金黃，裡面的蝦肉保有Q彈的口感，每一口都吃得到新鮮的海味。喜愛海鮮的朋友可以放心大膽地點，肯定會愛上！

番茄豚肉串最後強推「番茄豚肉串」，豬肉包裹著飽滿多汁的番茄，咬下去能同時感受到番茄的清甜與豬肉的鮮美，吃完會忍不住再來一串！非常適合下酒或是當作小點心，非常解饞。

青蔥豚肉捲這道青蔥豚肉捲真是必點！梅花豬肉片薄而柔嫩，包裹著滿滿的青蔥，咬下去層次豐富，肉質紮實又帶點蔥香的清爽，讓人一口接一口，實在是非常推薦的料理！

鹽烤雞腿肉鹽烤雞腿肉上滿滿的蔥花光看就讓人食指大動，搭配鹽烤的微微炭香味，這道菜的香氣十足，口感細嫩多汁。很適合搭配一杯冰啤酒來解膩！（未滿十八歲請勿飲酒，喝酒不開車）

櫛瓜喜歡健康清爽的朋友絕對不能錯過櫛瓜！烤得脆甜的櫛瓜吃起來非常爽口，每次來我都忍不住再點一份，這道菜既美味又健康，真心推薦給想多攝取蔬菜的朋友們！

青龍椒青龍椒雖然顏色翠綠，但完全不辣！口感脆爽，咬起來鮮香四溢，帶點炙烤的香氣，吃起來特別爽口，很適合作為下酒菜，讓人不知不覺就吃光了。

烤鯖魚烤鯖魚的肉質鮮嫩多汁，是每次來必點的經典。外皮烤得焦香酥脆，而裡面的魚肉卻軟嫩如絲，夾起來送入口中，滿滿的海味和香氣讓人愛不釋口，真的是「怎麼烤得這麼好吃啦」！

手羽先這道手羽先雞翅刷上濃郁的醬料，一口咬下雞肉柔嫩多汁，骨頭輕鬆剝離。表面焦香，內裡軟嫩，每一隻都令人欲罷不能，不知不覺就吃完了一整盤。

飲品雖然飲料選項不多，但氣泡飲料系列喝起來清爽解膩，非常適合搭配燒烤。 此外，這裡還提供一些小酌飲品，適合想放鬆一下的朋友！（未滿十八歲請勿飲酒，喝酒不開車）

和慕居食處－店家資訊

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