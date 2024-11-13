小凉的美食小天地

只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

麥當勞厚鬆餅堡台灣終於開賣了 ！即日起～到113/12/17(或售完為主)，想要嚐鮮的朋友一定要設鬧裝起床來去吃，畢竟早餐時間10:30就結束！！

小涼這是到住家附近的台中路上的麥當勞購買！這家營業時間是早上六點開始，但好像有一些麥當勞早餐是五點開始營業，所以就自己查詢附近的麥當勞早餐時間囉！！

想不到一早的人潮就好可怕！不管是自這點餐或是等待餐點的人潮！！

來個 麥當勞早餐菜單 ，當然今天是為了早安! 厚鬆餅堡來的~~

小凉今天早上點了 豬肉蛋厚鬆餅堡 和 火腿蛋厚鬆餅堡 。

豬肉蛋厚鬆餅堡拿起來是有份量的！

你沒有看錯實品就是長這樣喔！一打開帶點甜香味兒～～

有肉有蛋有起司看起來還是比較豐盛點！

最特別的就是鬆餅堡的上頭有Ｍ字烙印～

小涼對於這次麥當勞的新品豬肉蛋厚鬆餅堡是給予好評！鬆餅堡本身鬆軟帶點彈性、不乾好吃，加上楓糖的甜香與餡兒的鹹香搭在一起、甜鹹甜鹹的很好吃！！

火腿蛋厚鬆餅堡，滿滿的起司融化其中～

我還是比較偏愛內餡是漢堡豬肉；吃起來比較有口感啦！！

套餐的薯餅也是每次必吃！！

你們今早也來插旗了嗎？

加碼這次辣味麥克雞塊也別忘了點上一份來吃，相當涮嘴帶著辣香氣～

就算吃完了！下來的人潮還是不段，看來今天麥當勞早餐可說是完勝！

麥當勞-台中台中餐廳

電話：04-2226-0093

地址：台中市東區台中路89號

營業時間：06:00~00:00