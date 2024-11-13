只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～
麥當勞厚鬆餅堡台灣終於開賣了！即日起～到113/12/17(或售完為主)，想要嚐鮮的朋友一定要設鬧裝起床來去吃，畢竟早餐時間10:30就結束！！
小涼這是到住家附近的台中路上的麥當勞購買！這家營業時間是早上六點開始，但好像有一些麥當勞早餐是五點開始營業，所以就自己查詢附近的麥當勞早餐時間囉！！
想不到一早的人潮就好可怕！不管是自這點餐或是等待餐點的人潮！！
來個麥當勞早餐菜單，當然今天是為了早安! 厚鬆餅堡來的~~
小凉今天早上點了豬肉蛋厚鬆餅堡和火腿蛋厚鬆餅堡。
豬肉蛋厚鬆餅堡拿起來是有份量的！
你沒有看錯實品就是長這樣喔！一打開帶點甜香味兒～～
有肉有蛋有起司看起來還是比較豐盛點！
最特別的就是鬆餅堡的上頭有Ｍ字烙印～
小涼對於這次麥當勞的新品豬肉蛋厚鬆餅堡是給予好評！鬆餅堡本身鬆軟帶點彈性、不乾好吃，加上楓糖的甜香與餡兒的鹹香搭在一起、甜鹹甜鹹的很好吃！！
火腿蛋厚鬆餅堡，滿滿的起司融化其中～
我還是比較偏愛內餡是漢堡豬肉；吃起來比較有口感啦！！
套餐的薯餅也是每次必吃！！
你們今早也來插旗了嗎？
加碼這次辣味麥克雞塊也別忘了點上一份來吃，相當涮嘴帶著辣香氣～
就算吃完了！下來的人潮還是不段，看來今天麥當勞早餐可說是完勝！
麥當勞-台中台中餐廳
電話：04-2226-0093
地址：台中市東區台中路89號
營業時間：06:00~00:00
台中東區小吃、美食、中西式早午餐
小鍋甜點
貓爺愛魚
三代油蔥餅
妙妙甜甜圈
阿飛Brunch
善倆號粥品麵食
法希諾 Fascino Cafe
KATZ 卡司韓藝料理
明水然·樂 台中大魯閣店
Dambino 丹比諾 LaLaport台中店