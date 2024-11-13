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> 美食 > 只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

2024-11-13 11:44:00 文字：小涼
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小涼

小涼
小凉的美食小天地 > 台中市美食.景點住宿 > 東區美食 > 只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

2024-11-13
只賣35天！！風靡日本必吃神級早餐”麥當勞厚鬆餅堡”來囉！想吃快設鬧鐘～～

麥當勞厚鬆餅堡台灣終於開賣了！即日起～到113/12/17(或售完為主)，想要嚐鮮的朋友一定要設鬧裝起床來去吃，畢竟早餐時間10:30就結束！！

小涼這是到住家附近的台中路上的麥當勞購買！這家營業時間是早上六點開始，但好像有一些麥當勞早餐是五點開始營業，所以就自己查詢附近的麥當勞早餐時間囉！！

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想不到一早的人潮就好可怕！不管是自這點餐或是等待餐點的人潮！！

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來個麥當勞早餐菜單，當然今天是為了早安! 厚鬆餅堡來的~~

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小凉今天早上點了豬肉蛋厚鬆餅堡火腿蛋厚鬆餅堡

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豬肉蛋厚鬆餅堡拿起來是有份量的！

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你沒有看錯實品就是長這樣喔！一打開帶點甜香味兒～～

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有肉有蛋有起司看起來還是比較豐盛點！

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最特別的就是鬆餅堡的上頭有Ｍ字烙印～

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小涼對於這次麥當勞的新品豬肉蛋厚鬆餅堡是給予好評！鬆餅堡本身鬆軟帶點彈性、不乾好吃，加上楓糖的甜香與餡兒的鹹香搭在一起、甜鹹甜鹹的很好吃！！

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火腿蛋厚鬆餅堡，滿滿的起司融化其中～

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我還是比較偏愛內餡是漢堡豬肉；吃起來比較有口感啦！！

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套餐的薯餅也是每次必吃！！

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你們今早也來插旗了嗎？

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加碼這次辣味麥克雞塊也別忘了點上一份來吃，相當涮嘴帶著辣香氣～

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就算吃完了！下來的人潮還是不段，看來今天麥當勞早餐可說是完勝！

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麥當勞-台中台中餐廳
電話：04-2226-0093
地址：台中市東區台中路89號
營業時間：06:00~00:00

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[食記。台北大安]Macho Tacos瑪丘墨式餅舖-師大店。牛排手工香軟玉米餅/酥炸魚肉玉米餅/香料豆腐脆皮玉米餅
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phone04-22260093
place台中市東區台中路89號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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