「禪燒肉」是我們在中壢看過服務最好、品質最優的燒肉店了

我們4個人點了雙人套餐和一些單點，一個人不用2000元就可以吃超飽~

肉品品質很好，而且全程專人代烤

11/11-11/30平日揪團來用餐，雙人套餐還享88折優惠！

不限份數，多人用餐點越多省越多！這麼好康的優惠，當然要衝一波啦

除了高品質肉品、海鮮，和牛壽司、生牛肉石鍋拌飯和和牛刈包等副食也很有特色

加上古色古香的裝潢，跟一群好友來享受很愜意，快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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👉閱讀很方便

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👉禪燒肉-中壢店位置及停車方式

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禪燒肉-中壢店位於廣安街，附有庭園停車場，若停滿可以停至寶雅地下室(宏陽停車場)。

憑停車券可享免費停車兩小時優惠

店家位於禪園人文花園餐廳二樓，一樓是客家菜館。

一樓有庭園造景，吃飽飯後可以來走走消化一下

門口的牌樓使用金絲楠木製成，讓人感受古色古香的氛圍

玻璃屋的採光很好，白天自然光充足，晚上有柔美的燈光照映~

老闆還在門口擺了日本松樹盆栽，看得出來老闆花費不少成本在裝潢上

👉禪燒肉-中壢店環境介紹

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店內巨大的木造建築是200多年前大陸北方徽派建築，據說是以前古代秀才的書房呢！

讓人有穿越時空的感覺

座位有2、4、6人桌，人多人少來聚餐都不是問題喔！

另有可容納20人的包廂，附有大螢幕投影設備及KTV，歡唱、吃燒肉一次擁有

全程由專人代烤，而且都由帥哥、美女為大家服務，一邊吃燒肉一邊看著他們烤肉很賞心悅目

他們的烤肉功力有經過訓練，熟度控制得很好，讓你享受肉品最美味的口感

如果想要自己烤的話，也可以自己烤喔。

每種食材烤好後都會精心擺盤，杏鮑菇還特別擺成心型耶

👉禪燒肉-中壢店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有單點和雙人套餐可以選擇，人多的話建議點套餐搭配單點，就可以吃很飽喔。

雙人套餐2880元起，全和牛套餐只要3980元。

👉禪燒肉-中壢店優惠活動

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11/11-11/30平日揪團來用餐，雙人套餐享88折優惠

趁優惠期間來體驗高級燒肉的美味享受吧！

禪燒肉是凱悅集團旗下的品牌之一，加入會員可以享有好康優惠喔

👉禪燒肉-中壢店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟哆啦、喵喵和小結巴來吃高級燒肉，我們點了全和牛雙人套餐又單點了一些肉品，平均下來一人不用2000元就可以吃很飽

而且全程代烤，不用動手烤肉就可以邊吃邊聊天，如同皇帝般的享受

用餐有雞湯和熱茶免費續杯，雞湯很濃郁，喜歡可以多喝幾碗喔。

小菜是柚子大根和麻油牛蒡絲，吃完覺得不夠可以另外加點喔

柚子大根酸V爽脆，跟燒肉搭配著吃挺解膩的，麻油牛蒡絲也不錯，是很棒的開胃菜。

全和牛雙人套餐(3980元+10%)，包含：

■ 先付(二選一)：義式生牛肉/蘆筍鮮蝦手捲

■ 肉品(澳洲9+和牛)：厚切牛舌、腿三角、橫隔膜、蔥鹽牛舌、嫩肩板腱、臀肉上蓋、特上羽下翼板、角切去骨牛小排、肋眼/日本A5和牛紐約客(+100元)

■ 湯品：剝皮辣椒牛肉湯

■ 野菜：綜合蔬菜盤

■ 食事(二選一)：月見蔥花拌飯/生牛肉食鍋拌飯(+120元)

■ 小品：桂花蕃茄蜜

■ 甜點(四選二)：手工黑糖豆花、水信玄餅、日式麻糬、哈根達斯

■ 飲品(四選二)：可樂/雪碧/可爾必思/泡沫紅茶

開胃菜有義式生牛肉、蘆筍鮮蝦手捲二選一。

不喜歡吃生食的朋友可以點蘆筍鮮蝦手捲，口感清爽，讓人胃口大開

湯品是剝皮辣椒牛肉湯，上桌時會淋上滾燙的高湯，很有儀式感

微辣的剝皮辣椒，搭配清甜的湯頭順口好喝，而且牛肉跟牛筋都燉煮的好軟嫩！

小品是桂花蕃茄蜜，番茄、火龍果、哈密瓜加入桂花蜜，開胃又解膩喔

我們點的是紫蘇梅和蜂蜜柚子氣泡飲，建議飲料可以先上桌，有解膩解渴的作用~

個人很喜歡蜂蜜柚子，有蜂蜜和柚子的甜香，喜歡酸V口感的朋友可以點紫蘇梅。

肉品有厚切牛舌、腿三角、橫隔膜、蔥鹽牛舌、嫩肩板腱、臀肉上蓋、特上羽下翼板、角切去骨牛小排、肋眼/日本A5和牛紐約客(+100元)。

有油花較少及油花豐富的肉品互相搭配，吃下來才不會太油膩

雙人套餐讓我們吃的很飽喔！

飯食+120元升級生牛肉食鍋拌飯，如果想要吃鍋巴的朋友，可以等幾分鐘再開始攪拌

5分熟的牛肉加上香脆鍋巴的拌飯，光吃這一碗就讓我們有點飽足感了

接下來就是燒肉時間了，全程有帥哥、美女代烤，如同皇帝般的享受

如果想要自己烤的朋友也可以喔，不過要掌握每種肉品的熟度，才能享受到肉品最美味的口感。

小米最喜歡特上羽下翼板，油花漂亮，油脂甘甜且口感非常嫩

基本上不用過多的調味，沾點鹽吃就很好吃了

臀肉上蓋屬於油脂少一點的肉品。

腿三角油花剛剛好，肉質軟嫩，搭配白飯挺好吃的 XD

嫩肩板腱油花較少，帶筋Q的口感，可以跟油花多一點的肉品交替著吃

橫隔膜屬於有嚼勁的口感。

這是小結巴最愛的蔥鹽牛舌，有蔥鹽鹹香和牛舌的脆度~

這個套餐非常棒，除了蔥鹽牛舌還有厚切牛舌，可以跟牛來個完美的喇舌 (謎之聲:小米不要亂講好嗎)

厚切牛舌光看就很爽了，而且用炭火直烤特別香

牛舌有脆度、甜味，加上油脂甘甜真的好過癮喔！

角切去骨牛小排光看油花就覺得好讚喔。

肉品和蔬菜精心擺盤，來這邊用餐真的有皇帝般的享受

+100元可以升級日本A5和牛紐約客，這是限量的喔！建議訂位時提早預訂。

厚切的日本A5和牛還保留著肉汁，入口即化的口感真的很爽

油脂甘甜配白飯也很好吃喔 XD

蔬菜種類也不少，店員一樣會烤好並美美地擺盤

甜點有手工黑糖豆花、水信玄餅、日式麻糬、哈根達斯四選二。

因為我們四個人來用餐，所以加了一些單點。

和牛壽司(90元/貫)挺有誠意的，和牛是厚切不是薄博的一片，加上醋飯是很不錯的開胃菜

和牛刈包(160元)，內餡的和牛雖然偏瘦，但口感軟嫩一點也不柴喔。

加上酸菜、花生粉、薄脆等配料，是小米吃過最好吃的刈包了 (謎之聲:當然啊！這可是用和牛做的刈包)

生食級花枝(220元)生吃口感軟Q又鮮甜，火烤後一樣鮮甜彈牙

不吃牛的朋友，來這邊也挺多選擇的

伊比利豬松阪(290元)有豬肉界勞斯萊斯之稱，外脆內軟，也是白飯殺手喔 XD

鹽蔥雞松阪(220元)，雞松阪每隻雞只有珍貴的一片喔！肉質吃起來軟Q~

伊比利豬梅花(290元)油花不比牛肉少喔。

愛吃海鮮的朋友，推薦午仔魚一夜干(250元)，Size挺大的！

烤魚比較有難度，建議交給店員代烤就好了

外酥內嫩，帶有肉汁，沒多久就被我們解決了

最後我們點了日式壽喜燒-牛五花(580元)增加飽足感，壽喜燒居然也是由店員代煮耶

連醬汁也是現煮的喔！牛五花吸附醬汁，再沾上蛋液滑嫩又好吃

最後加入其他食材煮成一鍋壽喜燒讓客人享用

以上是我們的心得分享，以禪燒肉這種品質的肉品來說，價格不算太貴，加上全程代烤，讓你有皇帝般的享受

愛吃燒肉的朋友快趁著優惠期間衝一波吧！

👉禪燒肉-中壢店營業時間地址

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🌟店家資訊：禪燒肉-中壢店

🏠地址：桃園市中壢區廣安街32號2樓

☎電話：03 425 0965

⏰營業時間：週二公休

平日17:00–00:00,假日12:00–00:00

粉絲團：禪燒肉 zen yakiniku

➡️現金交易/收取10%服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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