「禪燒肉」是我們在中壢看過服務最好、品質最優的燒肉店了
我們4個人點了雙人套餐和一些單點，一個人不用2000元就可以吃超飽~
肉品品質很好，而且全程專人代烤
11/11-11/30平日揪團來用餐，雙人套餐還享88折優惠！
不限份數，多人用餐點越多省越多！這麼好康的優惠，當然要衝一波啦
除了高品質肉品、海鮮，和牛壽司、生牛肉石鍋拌飯和和牛刈包等副食也很有特色
加上古色古香的裝潢，跟一群好友來享受很愜意，快跟著小米一起去看看吧。
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👉閱讀很方便
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👉禪燒肉-中壢店位置及停車方式
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禪燒肉-中壢店位於廣安街，附有庭園停車場，若停滿可以停至寶雅地下室(宏陽停車場)。
憑停車券可享免費停車兩小時優惠
店家位於禪園人文花園餐廳二樓，一樓是客家菜館。
一樓有庭園造景，吃飽飯後可以來走走消化一下
門口的牌樓使用金絲楠木製成，讓人感受古色古香的氛圍
玻璃屋的採光很好，白天自然光充足，晚上有柔美的燈光照映~
老闆還在門口擺了日本松樹盆栽，看得出來老闆花費不少成本在裝潢上
👉禪燒肉-中壢店環境介紹
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店內巨大的木造建築是200多年前大陸北方徽派建築，據說是以前古代秀才的書房呢！
讓人有穿越時空的感覺
座位有2、4、6人桌，人多人少來聚餐都不是問題喔！
另有可容納20人的包廂，附有大螢幕投影設備及KTV，歡唱、吃燒肉一次擁有
全程由專人代烤，而且都由帥哥、美女為大家服務，一邊吃燒肉一邊看著他們烤肉很賞心悅目
他們的烤肉功力有經過訓練，熟度控制得很好，讓你享受肉品最美味的口感
如果想要自己烤的話，也可以自己烤喔。
每種食材烤好後都會精心擺盤，杏鮑菇還特別擺成心型耶
👉禪燒肉-中壢店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
有單點和雙人套餐可以選擇，人多的話建議點套餐搭配單點，就可以吃很飽喔。
雙人套餐2880元起，全和牛套餐只要3980元。
👉禪燒肉-中壢店優惠活動
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11/11-11/30平日揪團來用餐，雙人套餐享88折優惠
趁優惠期間來體驗高級燒肉的美味享受吧！
禪燒肉是凱悅集團旗下的品牌之一，加入會員可以享有好康優惠喔
👉禪燒肉-中壢店用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟哆啦、喵喵和小結巴來吃高級燒肉，我們點了全和牛雙人套餐又單點了一些肉品，平均下來一人不用2000元就可以吃很飽
而且全程代烤，不用動手烤肉就可以邊吃邊聊天，如同皇帝般的享受
用餐有雞湯和熱茶免費續杯，雞湯很濃郁，喜歡可以多喝幾碗喔。
小菜是柚子大根和麻油牛蒡絲，吃完覺得不夠可以另外加點喔
柚子大根酸V爽脆，跟燒肉搭配著吃挺解膩的，麻油牛蒡絲也不錯，是很棒的開胃菜。
全和牛雙人套餐(3980元+10%)，包含：
■ 先付(二選一)：義式生牛肉/蘆筍鮮蝦手捲
■ 肉品(澳洲9+和牛)：厚切牛舌、腿三角、橫隔膜、蔥鹽牛舌、嫩肩板腱、臀肉上蓋、特上羽下翼板、角切去骨牛小排、肋眼/日本A5和牛紐約客(+100元)
■ 湯品：剝皮辣椒牛肉湯
■ 野菜：綜合蔬菜盤
■ 食事(二選一)：月見蔥花拌飯/生牛肉食鍋拌飯(+120元)
■ 小品：桂花蕃茄蜜
■ 甜點(四選二)：手工黑糖豆花、水信玄餅、日式麻糬、哈根達斯
■ 飲品(四選二)：可樂/雪碧/可爾必思/泡沫紅茶
開胃菜有義式生牛肉、蘆筍鮮蝦手捲二選一。
不喜歡吃生食的朋友可以點蘆筍鮮蝦手捲，口感清爽，讓人胃口大開
湯品是剝皮辣椒牛肉湯，上桌時會淋上滾燙的高湯，很有儀式感
微辣的剝皮辣椒，搭配清甜的湯頭順口好喝，而且牛肉跟牛筋都燉煮的好軟嫩！
小品是桂花蕃茄蜜，番茄、火龍果、哈密瓜加入桂花蜜，開胃又解膩喔
我們點的是紫蘇梅和蜂蜜柚子氣泡飲，建議飲料可以先上桌，有解膩解渴的作用~
個人很喜歡蜂蜜柚子，有蜂蜜和柚子的甜香，喜歡酸V口感的朋友可以點紫蘇梅。
肉品有厚切牛舌、腿三角、橫隔膜、蔥鹽牛舌、嫩肩板腱、臀肉上蓋、特上羽下翼板、角切去骨牛小排、肋眼/日本A5和牛紐約客(+100元)。
有油花較少及油花豐富的肉品互相搭配，吃下來才不會太油膩
雙人套餐讓我們吃的很飽喔！
飯食+120元升級生牛肉食鍋拌飯，如果想要吃鍋巴的朋友，可以等幾分鐘再開始攪拌
5分熟的牛肉加上香脆鍋巴的拌飯，光吃這一碗就讓我們有點飽足感了
接下來就是燒肉時間了，全程有帥哥、美女代烤，如同皇帝般的享受
如果想要自己烤的朋友也可以喔，不過要掌握每種肉品的熟度，才能享受到肉品最美味的口感。
小米最喜歡特上羽下翼板，油花漂亮，油脂甘甜且口感非常嫩
基本上不用過多的調味，沾點鹽吃就很好吃了
臀肉上蓋屬於油脂少一點的肉品。
腿三角油花剛剛好，肉質軟嫩，搭配白飯挺好吃的 XD
嫩肩板腱油花較少，帶筋Q的口感，可以跟油花多一點的肉品交替著吃
橫隔膜屬於有嚼勁的口感。
這是小結巴最愛的蔥鹽牛舌，有蔥鹽鹹香和牛舌的脆度~
這個套餐非常棒，除了蔥鹽牛舌還有厚切牛舌，可以跟牛來個完美的喇舌 (謎之聲:小米不要亂講好嗎)
厚切牛舌光看就很爽了，而且用炭火直烤特別香
牛舌有脆度、甜味，加上油脂甘甜真的好過癮喔！
角切去骨牛小排光看油花就覺得好讚喔。
肉品和蔬菜精心擺盤，來這邊用餐真的有皇帝般的享受
+100元可以升級日本A5和牛紐約客，這是限量的喔！建議訂位時提早預訂。
厚切的日本A5和牛還保留著肉汁，入口即化的口感真的很爽
油脂甘甜配白飯也很好吃喔 XD
蔬菜種類也不少，店員一樣會烤好並美美地擺盤
甜點有手工黑糖豆花、水信玄餅、日式麻糬、哈根達斯四選二。
因為我們四個人來用餐，所以加了一些單點。
和牛壽司(90元/貫)挺有誠意的，和牛是厚切不是薄博的一片，加上醋飯是很不錯的開胃菜
和牛刈包(160元)，內餡的和牛雖然偏瘦，但口感軟嫩一點也不柴喔。
加上酸菜、花生粉、薄脆等配料，是小米吃過最好吃的刈包了 (謎之聲:當然啊！這可是用和牛做的刈包)
生食級花枝(220元)生吃口感軟Q又鮮甜，火烤後一樣鮮甜彈牙
不吃牛的朋友，來這邊也挺多選擇的
伊比利豬松阪(290元)有豬肉界勞斯萊斯之稱，外脆內軟，也是白飯殺手喔 XD
鹽蔥雞松阪(220元)，雞松阪每隻雞只有珍貴的一片喔！肉質吃起來軟Q~
伊比利豬梅花(290元)油花不比牛肉少喔。
愛吃海鮮的朋友，推薦午仔魚一夜干(250元)，Size挺大的！
烤魚比較有難度，建議交給店員代烤就好了
外酥內嫩，帶有肉汁，沒多久就被我們解決了
最後我們點了日式壽喜燒-牛五花(580元)增加飽足感，壽喜燒居然也是由店員代煮耶
連醬汁也是現煮的喔！牛五花吸附醬汁，再沾上蛋液滑嫩又好吃
最後加入其他食材煮成一鍋壽喜燒讓客人享用
以上是我們的心得分享，以禪燒肉這種品質的肉品來說，價格不算太貴，加上全程代烤，讓你有皇帝般的享受
愛吃燒肉的朋友快趁著優惠期間衝一波吧！
👉禪燒肉-中壢店營業時間地址
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🌟店家資訊：禪燒肉-中壢店
🏠地址：桃園市中壢區廣安街32號2樓
☎電話：03 425 0965
⏰營業時間：週二公休
平日17:00–00:00,假日12:00–00:00
粉絲團：禪燒肉 zen yakiniku
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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