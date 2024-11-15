為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著…

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-11-15 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

最近小米會常來竹東發掘美食給大新竹的朋友，其實竹東東林路上夜市真的很多美食，大新竹的朋友有空可以來這裡吃在地的小吃美食，應該不會讓你們失望啦新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

在竹東喜歡吃鍋貼的朋友一定會想到這家廣東手工鍋貼水餃，脆皮的鍋貼大顆又多料，所以只要一開店就人潮滿滿呢！

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉廣東手工鍋貼水餃位置及停車方式

***************

廣東手工鍋貼水餃位於竹東市場東林路美食街上，就在天主堂的旁邊，開車的朋友可以在附近圓環或公有停車場找位置停囉！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

真的不誇張，最近小米再度回訪，一樣是剛開店就排滿滿的人潮！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

不只是外帶，他們還有內用的位置，不管天氣好或下雨一樣可以內用XD

天氣好時就是露天～　另外下雨他們就會拉開帳蓬遮風擋雨囉。新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

👉廣東手工鍋貼水餃菜單目錄搶先看

*******************

廣東手工鍋貼水餃也是開很久的攤位了，十多年前小米住二重埔時就蠻常吃的，雖然經歷這麼多年有漲價(物價升高也是沒辦法啦～)

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

點餐完畢建議可以取用辣椒醬油及辣油加醋配著吃有加分的作用新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

外帶的朋友還有提供原味醬油及辣油包。

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

水餃及鍋貼都是當天現包現煮，看到他們從開店包到休息，感覺會包到手軟。新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

等待的過程是最痛苦的新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣每次只煮一鍋鍋貼，大家真的是排隊等著搶呢XD

每次打開蓋子時，總是鍋貼香噴噴引人流口水～～～

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

👉廣東手工鍋貼水餃心得分享

*******************

開動啦！

這樣手滑一下才212元，真是平價美食，兩人分著吃也好飽飽啦XD

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

韭菜鍋貼(一顆6元)及高麗菜鍋貼(一顆6元)，每顆又大又飽滿，加上金黃色的外表，光看就流口水了新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

像這樣煎到有脆皮的口感，對喜歡吃脆皮鍋貼的朋友應該會很喜歡新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

建議大家可以先吃原味不沾醬，在酥脆的外皮下，有滿滿的餡料，韭菜的味道比較濃香，高麗菜則是清爽脆甜，依個人喜好選擇囉！

以小米的喜好來說，比較偏愛他們的韭菜鍋貼，會讓人停不了口一顆一顆消滅新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

要加重口味可以沾辣油加醋試看看～

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

高麗菜及韭菜水餃一樣是每顆五元，SIZE一樣超大顆，這樣12顆60元吃完也挺飽的XD

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

水餃建議沾點辣椒醬汁來吃味道會比較提昇！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

水餃皮也蠻Q的，裡面的內餡一樣不會少，不喜歡有油的鍋貼可以試看看水餃唷！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

酸辣湯(30元)，料也不算少，這次回訪酸辣的口味比較濃郁，配鍋貼最搭了！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

牛蒡排骨湯(50元)，這是必推的湯品，湯頭是清甜順口又好喝，牛蒡的香氣有溶入湯頭裡面，再配熬煮入味的軟嫩排骨，是一道很超值的湯品！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

旁邊也是老闆自己經營的廣東滷味，滷味挺入味的，很涮嘴~

愛吃辣的朋友記得加辣喔！

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

👉廣東手工鍋貼水餃營業時間電話地址資訊

*******************

🌟店家資訊: 廣東手工鍋貼水餃
🏠地址:　新竹縣竹東鎮東林路68號(天主堂旁)
☎電話: 0928 502 593
⏰營業時間: 16:00~22:30(禮拜六公休)

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

月底救星，百元美食⎜拉麵無限續、甜品吃到飽，正餐及飯後甜點一次到胃！【新北市板橋區】何家拉麵-板橋店
相關商家

廣東手工鍋貼水餃

phone0928-502593
place新竹縣竹東鎮東林路68號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up