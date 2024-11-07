強生小吠平時其實也蠻喜歡吃泰式料理，這間位於西屯漢口路的▸泰廣城泰式料理◂最近成為我們的心頭好！地點方便好停車，價格又平價份量也大，重點是口味蠻合胃口的耶



開車前來的話路邊有停車格，幸運的話店前面就有一個，或者附近也有收費停車場，停好車再步行過來也OK的。



泰廣城

地址：台中市西屯區漢口路二段113號

電話：04-2311 1020

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-21:00 ; 週二三公休

FB：https://www.facebook.com/taiguangchengthaifood/

IG：https://www.instagram.com/explore/locations/778353380/



泰廣城泰式料理│室內環境

泰廣城因為平價又份量大，客人多半都是家庭客居多。家裡有人愛吃泰式酸酸辣辣的口味，可以鎖定這裡準沒錯！



店內一樓有三張大圓桌適合多人聚餐，適合小家庭的四人座安排則是在右邊。



二樓也有1間可坐12樓的包廂以及3張10人大圓桌，很適合小公司行號或多人聚餐包場哦！



泰廣城的老闆兼主廚本身就是正港的緬甸華僑，闆娘比較多會在內外場同時出現，這天也是很親切的招呼我們。



泰廣城泰式料理│菜單Menu

泰廣城的菜單如圖，有單點也有提供套餐。



套餐組合選擇多樣、價格也很超值耶！而且也都是必點的招牌組合～



2024尾牙/20255春酒的菜單也有提供囉，也可以提前給公司長官們參考看看，準備年底一起吃好料啦！



泰廣城泰式料理│餐點內容

等待了一下就一一出餐啦，主廚上菜速度還蠻快，果然知道我們不太能忍餓呀！



泰國香米飯

香米飯是以人頭計費，吃完可以再續哦！尤其泰廣城每一道菜色都很下飯，真的很需要可以一直續飯的服務



打拋豬

經典的打拋豬的辣度是小辣，使用的部份是瘦肉居多，裡面也有九層塔完美襯托肉的香氣，加上洋蔥入菜又再提升一點甜味，是道超級下飯的餐點！



打拋豬當然一定要配白飯啊！使用的是泰國香米，煮得粒粒分明，搭配打拋豬真的忍不住多扒好幾口飯哦。對了，店內基本辣度都是小辣，點餐時也都可以調整辣度哦🌶️



月亮蝦餅

月亮蝦餅也是我們吃泰式必點的菜色之一！尤其中間的蝦漿很厚實，口感外酥內軟，搭配酸酸甜甜的醬汁很開胃。



這蝦餅的份量很厚實比一般外面的還厚，紮實的口感搭配酸辣的醬汁非常的速配，又是一道白飯殺手呀！



涼拌海鮮

涼拌海鮮裡面有大塊的花枝還有蝦仁、蛤蜊，再加上紅蘿蔔、洋蔥、小黃瓜做成酸鹹帶辣的風味，份量也蠻多的，還蠻建議可以點一盤大家一起來分享。



不是小小的蝦仁，是大的！旁邊的蛤蜊還有花枝也都是給的很大方～



蝦醬空心菜

葉菜份量蠻多，蝦醬的味道明顯，且帶有一點淡淡的大蒜香，空心菜的部份有含一些菜梗的部分，但是炒的很脆口哦！



泰式咖哩蝦

咖哩的味道滿濃厚的，吃起來也有一種蝦膏混合在裡面的感覺，醬料也是超好配飯的！蝦子數量共有七隻，每一隻都算蠻大的，咖哩醬也都有入味。



貼心的主廚直接幫大家去掉蝦子的腸泥和開背，輕輕剝開即可完整吃到蝦肉這點讚！



雲南椒麻雞

雞皮完美酥炸成金黃色，記得連皮帶肉一起享用，吃起來帶有椒麻味以及檸檬香氣，加上脆口的外皮咔滋一聲真是人間美味呀



雞腿完全不會柴又juicy，哇噻看到照片又想流口水了啦～



酥炸豆腐

雞蛋豆腐本身就非常的軟嫩，切成小塊的再把它炸成塊份量也很足夠，尤其豆腐裡面都沒有碎掉耶，主廚的功夫非常了得！再淋上有點酸辣口味的醬料也是很開胃，底下也有高麗菜絲可以搭配享用，每一塊都很入味👍



搭配香菜還有一些辣椒+蒜末，真的豪好吃哦



椰子汁、泰式奶茶

是說吃泰式料理肯定要點個椰子汁或泰式奶茶來搭配的吧！甜度都蠻剛好的不會有過度甜膩的感覺，也可以點來解辣唷～



清蒸檸檬鱸魚

喜歡吃海鮮的朋朋們注意啦，這道也是泰式料理的必點招牌菜吧！鱸魚上桌時底下會有酒精加熱，不夠時可以請店員再補。



這道趁熱吃會覺得魚肉特別鮮美！而且刺也蠻好挑的，搭配店家特製的醬汁整體是甜甜酸酸的風味，上面有一些大蒜辣椒末提味，不過雖然鱸魚的小刺偏少，但吃的時候還是要稍微小心哦！



酸辣海鮮湯

是經典的泰式冬蔭功的湯頭之外，有再帶一些椰奶的香氣，喝起來很順口忍不住一口接一口！裡面的海鮮種類有好幾種，也有大量菇類、蝦子、花枝、蛤蜊等等。



這個花枝在前面一道涼拌菜也有看到，今晚就是蛋白質補好補滿



當然吃完泰式，還是適合來一碗摩摩喳喳，裡面還有大量的芋泥、西米露還有其他好料，淡淡的椰奶香可以直接洗刷掉嘴巴內多餘的氣味，為今晚劃上完美的句點



吃過泰廣城以後真心覺得價位和份量CP值很高耶！如果是帶家裡長輩和家庭聚餐，擇選這裡絕對是會給你足夠面子，份量大就是體面，荷包也不會見底。以上食記就給大家參考，美味等著你去品嚐囉

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泰廣城泰式料理│店家資訊

泰廣城泰式料理

地址：台中市西屯區漢口路二段113號

電話：04-2311 1020

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-21:00 ; 週二三公休

FB：https://www.facebook.com/taiguangchengthaifood/

IG：https://www.instagram.com/explore/locations/778353380/



<本文為泰廣城邀約試吃，內容均為真實感受>



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