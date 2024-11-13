雲林縣口湖鄉的蚵寮村有著豐富的漁產，尤其其中的扁魚、烏魚子和鰻魚合稱「蚵寮三寶」

並從自民國89年開始舉辦蚵寮三寶節，希望藉著各種的食魚教育體驗和介紹

讓大家更加了解台灣在地特色物產,了解口湖這個小漁村

還在煩惱假日要去哪走走嗎？深入在地你也可以這樣玩

【雲林一日遊推薦】 雲林縣口湖鄉蚵寮社區三寶節活動

☑不間斷的海味音樂☑蚵寮社區網美牆☑體驗摸蜆兼洗褲

☑食魚教育DIY手作體驗☑海味市集☑蚵寮三寶鮮味滿滿美食品嚐

超適合全家大小一同前來

大小朋友樂開懷~~話不多說，Let’s go!!!

☑不間斷的海味音樂

現場有在中西混搭樂團及舞蹈展演

與兒童布袋戲、扯鈴表演等等非常熱鬧~

口湖鄉濕地環境自然完整，更是賞鳥的好去處

常可觀察到黑面琵鷺、綠頭等候鳥類的蹤影

口湖鄉是蚵仔的生產地，在海邊處處都可以看到養牡蠣的蚵棚

更有許許多多廢棄的蚵貝、蛤貝、螺殼等等

口湖鄉蚵寮村蚵寮學堂更是將廢棄的蚵貝、蛤貝、螺殼創造成蚵殼藝術牆

重新注入聚落營造，從日出到夕照,從出海到蚵棚與播蚵仔

呈現有溫度的在地特色

也讓我們外地來的遊客知道原來蚵殼貝類等也可以做成很美的藝術品

這些很美的蚵殼藝術牆更是由蚵寮學堂的負責人陳玉釵夫妻倆帶領長輩一起完成

蚵寮學堂也是2000年時陳玉釵女士擔任村長看到村內許多孩子因家長忙於生計

放學後在外閒晃，沒晚餐吃、功課也沒人看，在自家開辦課後輔導班，是雲林縣最早的「私塾」

2013年增加樂齡學習中心，服務對象增加社區長輩學習、用餐。成立長輩「克服班」

也讓學童下課後有個可以寫功課的地方

堅持給孩子愛與關懷、多元教育，幫助孩子有自信的成長

台灣最美的風景就在這

在尋找蚵貝藝術牆當中,還能看到我家寶貝最愛的烏魚子是怎麼製作的過程

從成熟母魚→剖取卵巢→水洗→擠血→鹽漬→脫鹽→整形→乾燥→成品

現場還可以實際體驗將烏魚子整型這道工序

真的是一道又一道重重關卡

才能成就到我們手中最好吃的烏魚子

再來是大小朋友最愛的☑摸蜆趣體驗

摸蛤兼洗褲實在太有趣了，大小朋友都玩得超級開心

幾乎每個大小朋友都是滿載而歸

今天摸到的全部都可以讓我們帶回家加菜呢!

玩累逛累肚子餓了嗎？

現場有☑海味市集🥤,有特色美食、消暑飲品、古早味點心….等

最後再一份滿滿海味的海味便當

扁魚酥脆、鮮蝦和鰻魚鮮嫩細緻

再搭配紮實彈牙，順口不死鹹，越吃越回甘的烏魚子

雲林縣口湖鄉蚵寮社區三寶節活動真的好吃好玩又好買

趁著假期，快帶著著全家大小來趟雲林口湖蚵寮小旅行

打卡蚵殼藝術牆