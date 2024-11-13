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阿豬嘻烤肉村｜西門韓式吃到飽，平民價位一次讓你享有韓式火鍋+韓式烤肉，炸物、韓式小菜、辣炒年糕、韓式魚板....自助吧，無限供應任你吃，聚餐首選!!

西門町美食 西門町吃到飽 台北韓式吃到飽 台北韓式推薦 more
2024-11-13 14:07:00 文字：V女王 ღ 饗樂城堡
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V女王 ღ 饗樂城堡

V女王 ღ 饗樂城堡

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西門町好吃好逛的地方很多，但今天要跟大家分享西門町一家CP值高的韓式

料理。

阿豬嘻烤肉村西門店

價格平民，不但有韓國魚板 、韓國年糕 、泡菜炒豬肉 、韓式小菜 ....等，

無限自取之外，還有韓式火鍋 + 銅盤烤肉 一次滿足你二種味蕾

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阿豬嘻烤肉村西門店 位置

阿豬嘻烤肉村西門店，位於西門町六號出口，步行約2分鐘路程就可以到達。

店家位於三樓，但是不用擔心，有電梯可以坐喔。

電梯門一打開就可以到 阿豬嘻烤肉村西門店

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阿豬嘻烤肉村西門店 環境

電梯門一開就可以看到 阿豬嘻烤肉村西門店  的自助吧 !

滿滿的食材，讓你還沒入店就被香氣給誘惑了。

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寬敞明亮的店內環境，讓你用餐時沒有壓力。

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阿豬嘻烤肉村西門店 價位

阿豬嘻烤肉村西門店  韓國烤肉 + 韓式火鍋 吃到飽

平日 $488  ( 週一 ~ 週四 全天 AM11:00 - PM10:30  )

假日 $568 ( 週五 PM4:30 ~ 週六 、週日 AM11:00 - PM10:30 )

另加收 10%服務費

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阿豬嘻烤肉村西門店 自助吧

自助吧上面有超多東西，有火鍋料 、韓式小菜 、醬料 、烤肉肉片

、炸物  、熟食 、飲料 、霜淇淋機....等，都可以無限享用喔 !

是不是 CP值超高的 !

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醬料也在自助吧取用。

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炸物有 韓式炸雞 、海鮮煎餅 、炸物小點 ，都是隨機出現，所以吃到什麼，

要以當天師傅心情做準備，也算個意外驚喜，因為當天吃到什麼都不一定。

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熟食部分有 韓式泡菜炒肉 、辣炒年糕 、韓國魚板 ，都是吃到飽供應 ，

每一樣都很入味又不會太鹹，越吃越涮嘴。

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不管你想要熱飲或冰飲，這邊也都有提供，我個人大推霜淇淋機，香濃好吃。

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另一區還有湯品，有韓國黑麻油海帶湯 、人蔘雞湯 、大醬湯 ，三款隨機出。

享用當天出的是 韓國黑麻油海帶湯 ，麻油香氣十足 ，湯品也是真材實料。

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韓國的炸醬麵更是不能錯過，這邊可以自己將麵條煮熟後，再加入炸醬

就可以好好享用韓國炸醬麵囉。

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阿豬嘻烤肉村西門店 更貼心的部分，不只提供湯品 、飲品 ，連甜湯

都有幫大家準備喔 !

甜湯部分有 綠豆薏仁湯 、地瓜芋圓 、紅豆湯圓 、摩摩喳喳 、銀耳湯品

椰奶綠豆仁湯 ，五種隨機出。

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阿豬嘻烤肉村西門店 韓式部隊鍋+銅盤烤肉

一不小心，就把桌面都放滿了，因為有太多想吃的東西。

重點 !! 阿豬嘻烤肉村西門店 有火鍋 + 烤肉，一次滿足二種味蕾，

你說怎麼可以不吃爆他呢?

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烤肉的肉品都已經有醃製，讓你放上銅盤烤熟就可以直接入口，不用沾醬。

阿豬嘻烤肉村西門店 提供的肉品有 澳洲穀飼嫩肩牛 、特選紐西蘭小羔羊 、

台灣精選土雞腿肉 、台灣優質梅花豬( 有辣、不辣二種 ) 。

我個人喜歡吃辣味的梅花豬，鮮嫩多汁，很好吃。

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阿豬嘻烤肉村西門店 的韓式魚板更是不能錯過，Q彈又好吃。

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火鍋裡的可以加入喜歡的火鍋料或海鮮料，搭配泡菜鍋底，很好吃又順口。

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炸醬麵也可以試試看，不會過鹹。

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韓式炸雞，我個人很愛，一不小心就吃了二大盤，酥脆帶有韓式醬料的炸雞，吃了就停不了。

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海鮮煎餅，這是假日才會提供的餐點，大量蔬菜及海鮮搭配再一起入口，很值得試試看。

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炸物小點會有五種，但隨機出餐二種。

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吃完後，一定要來上一碗甜湯，綠豆薏仁湯，裡面滿滿的料，一點都不怕你吃，清爽不甜膩。

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霜淇淋一定不能錯過它，一定要吃它才會有種完美的結尾。

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阿豬嘻烤肉村西門店 用餐心得

再西門町這樣的精華地段，可以用平日 $488 、假日 $568 ，

一次吃到韓式火鍋和韓式烤肉 吃到飽，這CP值真的超高。

不管是朋友聚會或是情侶約會 、同事下班聚會，這裡都是很不錯的選擇喔 !

阿豬嘻烤肉村西門店

自助吧多種選擇 、特選肉品任你夾 、精選熟食任你吃，環境舒適 ，服務好

最重要的是鄰近捷運站，就算吃太晚也不用擔心交通問題，快跟三五好友約

起來吧 !

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阿豬嘻烤肉村西門店 店家資料

   阿豬嘻烤肉村西門店

電話 : 02-2331-7070

營業時間 : 11:00 ~ 22:30

地址 : 台北市萬華區峨嵋街29號3樓 ( 捷運西門站6號出口，步行2分鐘 )

線上訂位 :  https://reurl.cc/ReVQ1z

FB粉絲團 : https://www.facebook.com/A.ZhuXi

IG :  @ajx23317070

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阿豬嘻烤肉村

phone02-2331 7070
place台北市萬華區峨眉街28號3樓
4.32 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.31
服務品質
4.19
裝潢氣氛
4.22
CP值
4.44
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