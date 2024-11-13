老闆娘來自中國重慶，嫁到台灣後因時常想念家鄉的味道，乾脆自己開店，將最愛的螺螄粉跟大家分享；「小螺莉螺螄粉」最大的特色，就是吃的到真螺肉，辣度、酸度皆可客制化，內用還能免費加湯加粉，即日起~12/31，出示PEKO文章再送酥脆金黃炸蛋，嗦粉大軍們趕快來嗦粉吧！

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【中壢螺螄粉】小螺莉螺螄粉，吃的到真螺肉，免費加湯加粉｜中原夜市美食

位於中壢實踐路上，中原夜市裡，斜對面就是中原國小地下停車場，停車非常方便。

雖位於中原夜市裡，但有提供舒適的內用環境，而且環境很不像是賣螺螄粉的，反而有點像咖啡輕食店。

沒有制式的菜單，直接掃桌上的QRCode點餐，點完餐再到櫃台結帳，叫號取餐，離開前餐盤需自己回收；每張桌子上都有可愛到蠟筆小新手機架，可以邊嗦粉邊追劇，愜意的用餐。

辣度跟酸度皆可客制化，麵體也能自行選擇（粉、油麵、ＱＱ板條、王子麵2包）內用還能免費加湯加粉，一開始沒加的，事後也能再追加。

就是要豪華人生螺螄粉

吃貨必點！一碗就吃的到肥腸、紅燒肉、牛肉，酸度與辣度都可客制化，麵體也能自行選擇，而且內用還能免費加湯加粉，開在學區的免費加量絕對大加分，老闆很懂。

後勁不會太強，算是螺螄粉的入門款，臭度沒那麼高，沒吃過的可以試看看，然後最特別的是真的有螺肉，吃了那麽多家螺螄粉都沒吃到螺肉過，原以為螺螄粉本就沒有螺肉，但經老闆娘說明，才知道中國正宗的螺螄粉是有加螺肉的，酸豆、酸筍都是闆娘自己炒的，表現都不錯，該有的酸度都有出來，而且跟湯頭十分融合，不會有陌生人的感覺。

吃到一半，店員跑來詢問口味的部分，PEKO說因為是第一次吃所以只點了小酸小辣，感覺湯頭稍顯清淡，店員建議如果想吃比較道地的味道（重口味），點正宗螺螄粉會比較合適，這樣你們知道了吧！

如果你跟PEKO一樣愛吃螺螄粉，就知道要成就一碗好吃的螺螄粉，那個粉有多重要，要Q要滑，絕對不能一夾就斷，「小螺莉螺螄粉」的粉煮的恰到好處，從第一口到最後一口都韌性十足，Q彈有勁。

螺螄粉的好夥伴：酥脆金黃炸蛋

一份炸蛋是兩顆蛋的份量，上桌真的完全沒有蛋的樣子，炸得超級酥，香脆可口的炸蛋吸滿湯汁，又是另種美味，一口咬下會不小心「噗滋」噴汁，難怪大家都說吃螺螄粉一定要搭配炸蛋。

即日起~12/31

出示PEKO的文章

直接免費招待炸蛋一份

乾麵王銷魂武漢熱乾麵

過去PEKO並沒有接觸過武漢熱乾麵，這回在「小螺莉螺螄粉」算是武漢熱乾麵初體驗，上桌時配料包含酸豆、酸筍、木耳、玉米、土豆、青菜以及炸豆皮，醬汁則是芝麻醬跟辣椒醬，攪拌均勻後一入口就感受到香濃的麻醬香，金黃油麵口感彈牙，PEKO覺得武漢熱乾麵有台灣涼麵的影子，但沒有那麼厚重，多了一股酸香，爽口開胃。

洛神烏梅汁、手作涼蝦

烏梅汁甜度略高了些，但味道很不錯，用來搭配重口味的螺絲粉、酸菜魚是不錯的選擇；手作涼蝦算是咀嚼系飲品，所謂的涼蝦是用糯米粉製作的，吃起來有點像台灣米苔目的口感，然後搭配的是黑糖桂花蜜糖水。

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