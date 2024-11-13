「巴蜀現撈董記辣滷」是賣的是少見的四川麻辣冷滷味，網評4.4星，風評非常不錯，PEKO前後買了兩次，最喜歡脆腸、蓮藕跟鴨舌頭，又香又麻又辣，吃了真的會上癮；如果想一次多買點回家囤貨，還可請店員真空包裝，還不需另外加價哦！

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【西門町滷味】巴蜀現撈董記辣滷，吃了會上癮的麻辣冷滷味（菜單）

「巴蜀現撈」目前在台北有兩間店，西門町是創始店，林森店則為加盟店，PEKO這回是來到位於中華路一段上的西門町創始店，隔壁就是「艋舺雞排」，從捷運西門站6號口出來右轉，沿著中華路一段走個幾分鐘就到了，非常方便。

這滷鍋也太大了，從沒看過這麼巨大的滷鍋，看的PEKO心癢癢，就趁等雞排的時候買一點來嚐嚐，沒想到一試成主顧，隔沒幾天又跑去買第二次。

老闆娘來自中國，賣的是少見的四川麻辣冷滷味，跟台灣的冷滷味不太一樣，PEKO看攤位上的跑馬燈，特別強調滷味都是當天滷當天賣，分門別類的整齊擺放，讓人一目瞭然，不過，有選擇障礙的應該會發作。

話說這天看到一位客人點鴨腿，個頭還蠻大的，本來也想跟著點，結果店員說沒了，因為鴨腿每天只有2~3支，常常都有老客人事先預訂，所以想買鴨腿的記得早早訂起來，才不會撲空哦！

蓮藕

不論吃麻辣鍋，還是麻辣烤魚，蓮藕都是PEKO必點食材，「巴蜀滷味」的蓮藕是季節限定的，切的厚薄適中，滷的超級入味，口感爽脆，真心大推！

脆腸

這裡的脆腸處理的很好，沒有怪味，脆口又有嚼勁， 搭配酸菜一起吃，麻而不辣，有夠讚，不愧是主推的人氣商品。

鴨翅

現在很多滷味攤鴨翅都賣到40元，但「董記滷味」只要35元，而且還蠻大支的，沒有分切，直接啃超過癮，香、麻、辣三味一體，支支入味，讓人允指回味，愛不釋手。

因為初訪買的蓮藕、脆腸、鴨翅都不錯，所以到附近工作完又再訪，這回因為認真想寫文分享，買的就比較多了。

鴨舌頭

7支100元，換算下來一支才15元，「董記滷味」的鴨舌雖然沒有去除喉管，但處理的很乾淨，沒有腥味雜味，入口Q脆，拍完照拿到客廳就被搶食一空，喜歡這一味兒的千萬別錯過。

豬耳朵

這裡的豬耳朵全是筋，沒有參雜豬頭皮的部份，切的比較大塊，口感超好。

對了，可以另外跟店員要辣油，是免費的，但PEKO覺得不用加就很夠味了。

如果你不常來，買的量比較多，可以請店員真空包裝，據說真空包裝後放冷凍，可以放一個月，這天剛好碰好一位客人買了20支鴨脖子，分成10包，PEKO問這樣要加錢嗎？漂亮小姐姐說不用加錢，但最好提早打電話來訂，不然要等比較久。

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