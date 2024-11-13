「桃園市土地公文化館」是一處親子同遊的好地方，可以讓大小朋友認識土地公信仰文化，還提供免費傳統戲服和布袋戲偶，透過體驗瞭解傳統的廟口文化；小小孩來這裡也不會無聊，在二樓的兒童文化館，有多種多媒體互動遊戲，讓小小孩也可以輕鬆認識土地公文化。

一走入「桃園市土地公文化館」，會讓人眼睛為之一亮，無論是裝潢擺設都很新穎、具有質感，同時還加入傳統元素。

首先來到二樓的「兒童文化館」，入口處佈置得很溫馨，有放置許多童書繪本，大小朋友可以在這裡度過親子共讀的時光。

接著走入兒童文化館，館內的裝潢和彩繪，呈現出的街景，讓小小孩可以感受台灣早期的生活環境。

這裡也結合多媒體互動遊戲，讓小朋友在玩遊戲的過程中，輕鬆認識土地公和信仰文化。

充滿童趣風的遊戲，小朋友一定會很喜歡。

還有這個體感遊戲，無論是大人、小孩都很喜歡呢！

「桃園市土地公文化館」二樓的主題是桃園開發史和土地公信仰，讓大家認識閩客族群在文化信仰上的不同。

閩南語稱「土地公」，客語稱為「伯公」，還可以認識一些俗諺。

透過華容道遊戲來認識土地公文化。

這裡還有超大超可愛的好運虎爺，一定要合拍一下！

在參觀過程中，也可以感受到「桃園市土地公文化館」在空間設計的巧思和用心。

接著走上三樓，首先的主題是特色廟宇和造像藝術，這裡可以認識神明的衣飾。

還有許多各具特色的土地公土地婆的造像。

每一尊造像的材質、造型都不一樣，讓人大開眼界。

這裡也有展示著虎爺的造像。

土地公信仰可以說明遍佈全臺，而且每一地方都各具特色，在這個展示區可以看到全臺的特色廟宇。

緊接著主題則是土地公節日慶典與科儀活動。

透過布袋戲、歌仔戲和皮影戲的陳列展示，讓大家瞭解謝神文化。

還可以自由操作布袋戲偶呢！

歌仔戲台讓人身歷其境的感覺。

還可以免費體驗穿著歌仔戲服登台表演的樂趣。

三樓還有一個「海外土地公信仰」的主題區，讓大家認識中國大陸、香港、澳門、新加坡和馬來西亞等國家，在土地公信仰的不同。

這個展示櫃我覺得很有趣，沒想到在海外部分地區，籤詩是有英文版耶！

雖然海外各地在祭拜方式有些不同，但對於土地公的虔誠和尊敬都是相同的。

「桃園市土地公文化館」的二、三樓是屬於常設展，五、六樓則是特展，都是免費參觀的。我們參觀的當期特展主題是「作伙來呷雞酒香」，展示內容是有關生育習俗及科儀活動。

像是抓周的習俗，一直流傳至今，幾乎是每戶家庭必體驗的活動。

還有生產和祈子的習俗，也在這次特展中可以瞭解。

這次特展中也讓人瞭解各地不同的祈子科儀活動。

最後我們來到一樓的「廟埕廣場」，設有桃園市首座公有廟宇「福德宮」，這裡響應環保，不燒金紙、上香，大家雙手合十誠心祈求即可。

我真的滿喜歡「桃園市土地公文化館」的展覽空間，透過實體展示，搭配活潑生動的圖文和多媒體互動設施，讓遊客可以悠閒逛展，瞭解土地公的信仰和文化，是一處寓教於樂的好地方。

《景點資訊》

「桃園市土地公文化館」

地址：桃園市桃園區三民路一段100號

電話：03-3366860

開館時間：每週二至週日09:00~17:00 ，週一為公休日

門票：免費

官網：https://www.taoyuantudigong.org.tw/main/

FB：https://www.facebook.com/taoyuantudigong/