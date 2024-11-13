此食記為花見團子造訪「柒息地串燒居酒屋 蘆洲集賢店」 (造訪日期 : 2024/10)



「柒息地串燒居酒屋 蘆洲店」平價串燒

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柒息地串燒居酒屋 蘆洲店



地址 : 新北市蘆洲區集賢路216號

電話 : 02-82866933

時間 : 18:00-01:30（12:30最後接客）

柒息地串燒居酒屋 三重店



地址 : 新北市三重區自強路一段230號

電話 : 02-29717717

時間 : 18:00-01:30（12:30最後接客）

線上訂位 : https://inline.app/booking/-NL0JujLqU8rUJTN3TkY:inline-live-3?language=zh-tw



最近平價串燒真的是愈來愈夯！本次團子和友人相約位於家樂福蘆洲店附近的連鎖串燒居酒屋「柒息地串燒居酒屋 蘆洲店」聚餐。「柒息地串燒居酒屋」在全台已經開了10多家分店，食材嚴選高品質，提供多元豐富的串燒和居酒屋料理，串燒最低價只要19元，也有多種特製的私房菜，可搭配啤酒、韓國燒酒等酒類，也有無酒精的茶飲，滿足各種客人需求，顧客回頭率超高。店家也提供多種優惠活動，可以得到多種好康，另外外帶則有89折的優惠，吃得滿足又不傷荷包！

「柒息地串燒居酒屋」可是有故事的！這家店來自經營十年的串燒品牌「柒串燒屋二代店」，並且擁有ISO22000和Haccp兩大政府認證，這在全台的串燒店中可是相當罕見的，完全讓人吃得安心又放心。這裡的每道串燒都是嚴選高品質食材，致力於讓每位客人都能享受到衛生安全的美味餐點。

一走到店門口，眼前就出現了一個超大的冰櫃！裡面滿滿都是各式各樣的串燒，雞肉、豬肉、牛肉、蔬菜、海鮮應有盡有，讓我們忍不住多挑幾串，只要從冰櫃裡挑選自己喜歡的串燒，放進盒子交給店家，店員就會幫你燒烤。至於私房菜，則是使用QR Code進行點餐，這裡的衛生管理也是一級棒，乾淨舒適的用餐環境讓人感到超級安心。

走進店內，裝潢充滿濃厚的日式居酒屋風情，造型燈飾營造溫暖的氛圍，讓人彷彿身處在日本的小酒館。店內的座位配置也很靈活，空間寬敞動線分明，有單人吧台座位、2人座、4人座，也可以拼桌，無論是小型聚會或是大型聚餐都很合適，更貼心的是吧台座位區還提供插座，讓大家可以邊充電邊用餐，放鬆聊天。

來到「柒息地串燒居酒屋」，最不能錯過的當然是他們的串燒！這裡的串燒使用特製的「柒息地烤肉神醬」來燒烤，串燒會先微炸後烤，並刷上熬煮4.5小時的底醬，再混合十多種特製烤肉粉熬煮30分鐘所調配出的神醬，滋味鹹甜濃郁，不會過鹹，帶點淡淡的香料味，讓串燒每一口都充滿層次感。無論是嫩滑的雞肉串、豐腴的豬肉串，還是香嫩的牛肉串，搭配柒息地特製醬料，每一口都是極致享受！

團子和友人點了「1664白生啤酒」、「Kirin生啤酒」，搭配一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

秘醬燒甜不辣/秘醬燒百頁豆腐/秘醬燒花枝丸/秘醬燒豆皮/秘醬燒花椰菜/梅花豬肉串

「秘醬燒甜不辣」外層Q彈，嚼勁十足；「醬燒百頁豆腐」則吸滿了醬汁，軟Q入味；「秘醬燒花枝丸」彈牙的口感讓人一咬下去就感受到滿滿的花枝鮮味；「秘醬燒豆皮」豆皮酥脆可口；「秘醬燒花椰菜」保留了爽脆的口感，特別適合搭配肉類；「梅花豬肉串」帶點醬香與油脂的甘甜，多汁而鮮嫩。

秘醬燒豆干/秘醬豬血糕/秘醬燒米腸

「秘醬燒豆干」充滿嚼勁；「秘醬豬血糕」越嚼越香；「秘醬燒米腸」口感軟嫩卻不失彈性。

日本生蠔(3顆)火烤

「日本生蠔」會有三顆飽滿的大生蠔，每顆都經過火烤加熱，打開後內部保留了生蠔特有的嫩滑與鮮美，沒有腥味超級新鮮的，可以擠一些檸檬汁享用，帶出更多的鮮甜層次，一口咬下立刻感受到海洋的風味。

烤香酥肥腸

「烤香酥肥腸」每一塊肥腸都烤得恰到好處，酥脆的口感和豐富的油脂香氣，很有嚼勁，搭配一杯冰涼的啤酒，絕對是令人滿足的下酒好朋友！

正宗台越月亮蝦餅

「正宗台越月亮蝦餅」外皮炸得酥脆金黃，內餡蝦肉彈嫩，一口咬下滿嘴都是鮮甜，配上店家自製的醬料，簡直是嘴饞必點，非常適合多人分享。

剝皮辣椒雞湯

「剝皮辣椒雞湯」湯頭以剝皮辣椒的辛香和雞肉的鮮甜為主，濃郁卻不油膩，入口微微帶辣，雞肉嫩而不柴，超適合在微涼的天氣裡來一碗，暖暖身心。

柒息地拉麵原味

「柒息地拉麵」日式豚骨湯頭還加了一片起司，湯頭濃郁滑順，配上彈牙的麵條和豬肉片及青菜，溫暖又滿足，幾乎每桌都會來上一碗，特別適合寒冷的天氣享用。

炸冰淇淋 (香草)

「炸冰淇淋」酥脆外層包裹著冰淇淋，有香草和巧克力口味可供選擇，一口咬下外熱內冷，吃過才知道的獨特口感，甜甜的收尾絕對要來一份，團子推薦必吃的小點。

活動

另外店家也提供多種活動，可以得到很多的好康，如 : Threads發文或者IG、FB限動有四大優惠可供選擇、Google評論就送柳葉魚、加入LINE好友則送生食等級的天使大紅蝦、玩遊戲就送一杯shot、還有酒神寄杯，每個活動都參加起來，讓這次用餐更物超所值。

整體而言，團子覺得「柒息地串燒居酒屋」是個聚餐的好去處，不僅可以享受高品質且平價的串燒，還能和好友在居酒屋氛圍中度過一個愉快的夜晚，豐富的串燒、搭配美酒和私房菜，讓整個用餐過程都充滿了驚喜和放鬆，真的是物超所值。店家全台有多間分店可就近選擇，下次不妨找三五好友一起來享受美好時光吧！

喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康

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