為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 湳雅夜市排隊美食！蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯插旗板橋，深夜美食首選

湳雅夜市排隊美食！蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯插旗板橋，深夜美食首選

2024-11-13 20:43:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟
close

板橋的夜貓子們準備好迎接一波美食狂潮吧！來自台北市東區的蘭笑軒

以其濃郁香滑的和牛滷肉飯在深夜美食圈掀起了熱潮，如今正式入駐板橋湳雅夜市

這次插旗板橋湳雅夜市，不僅讓在地的深夜美食選擇更加多樣，還為喜愛夜市探險的饕客們帶來了全新必吃體驗

/tmp/phpxFsLBE

 

 

湳雅夜市一直以來都是板橋人宵夜的首選，而蘭笑軒湳雅號的加入更讓這裡成為深夜排隊美食的新焦點

無論是帶朋友一起來嘗鮮，還是獨自享用，蘭笑軒的和牛滷肉飯都絕對不會讓人失望

若你還沒嘗過這碗被譽為「深夜排隊美食」的和牛滷肉飯，快來湳雅夜市一探究竟，讓這份美味撫慰你的味蕾

湳雅夜市排隊美食！蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯插旗板橋，深夜美食首選蘭笑軒-湳雅號

 電話：0968 459 077

 地址：新北市板橋區南雅東路4311

 營業時間：17:30-00:00(週二公休)

/tmp/phpXHjkR9

 

郭台銘加持的蘭笑軒和牛滷肉飯，湳雅夜市必吃

/tmp/phpugGHNV

/tmp/phprzi4Bc

 

各大美食節目爭相報導！蘭笑軒和牛滷肉飯真不是普通的一碗飯

這碗和牛滷肉飯，不僅在湳雅夜市掀起熱潮，就連各大美食節目也搶著報導，讓人見識到它的超高人氣湳雅夜市排隊美食！蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯插旗板橋，深夜美食首選

/tmp/phpXo16SJ

 

要品嚐這碗爆紅的和牛滷肉飯可要有些耐心

蘭笑軒堅持現點現做，讓每一道餐點保持最佳的口感與新鮮度

從煮飯到滷肉，都是為了給每位顧客帶來滿滿誠意與美味的享受

/tmp/phpz91NOh

/tmp/phprYYYtQ

 

最吸睛畫面！蘭笑軒和牛滷肉飯的油炸鴨蛋，誘人到不行

誘人的炸鴨蛋，一顆完美的美味點綴湳雅夜市排隊美食！蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯插旗板橋，深夜美食首選

/tmp/phpxpBsDb

/tmp/phpjyIwUZ

 

必吃的招牌和牛滷肉飯，一碗令人銷魂的滷肉飯

這碗和牛滷肉飯的精髓在於其和牛肉燥，每一口都充滿了肉汁的香氣

肉質滑嫩，口感柔軟，滷汁的香濃更是渗透進米飯之中，讓人忍不住想要一口接一口

更令人驚喜的是那顆油炸鴨蛋，外皮金黃酥脆，切開後流出的蛋汁與滷汁完美融合

帶來豐富的層次感，讓整碗飯更加誘人，搭配的新鮮三星蔥，增添了清香的口感，讓每一口都不會感到膩

而獨特的特製泡菜則帶來了酸甜的風味，為這碗滷肉飯增添了清爽的平衡，讓人吃得欲罷不能

/tmp/phpL0ZpzF

/tmp/phpvbRpkN

/tmp/phpNdaJNu 

/tmp/phpgkZRHK

/tmp/php5sVZqv

 

這顆油炸鴨蛋經過高溫油炸，外皮酥脆金黃，切開後流出濃郁的蛋黃，與滷肉飯的香氣完美融合

蛋黃的濃稠口感與和牛滷肉的細膩味道交織在一起，讓每一口都帶來層次豐富的美味體驗

對不少人來說，這顆油炸鴨蛋絕對是整碗飯的靈魂配角

/tmp/phpcfFeTU

 

還可以淋上店家自製的手工辣醬，選用朝天椒製作而成

香氣濃郁，辣味十足，讓整碗滷肉飯的風味更加升級

難怪有些客人會加好幾匙，甚至把辣醬幾瓶幾瓶買回家繼續享用！拌飯拌麵都好吃

/tmp/phpoVN7bP

/tmp/phpMRQbm8

 

這款雪花牛丼飯的精髓在於雪花牛肉，肉質鮮嫩，油花分布均勻，讓每一片牛肉都散發著誘人的香氣

當牛肉輕輕放在熱騰騰的米飯上，熱氣瞬間將肉質的鮮香鎖住，令人垂涎欲滴

每一口都能感受到牛肉的柔嫩與多汁，絕對讓你滿意而歸

/tmp/phpdAAQRp

/tmp/phpzIp4Np

/tmp/php4ukZf4

/tmp/phpIVvZnZ

 

現沖板腱牛肉湯，一碗湯一上桌便撲鼻而來，濃郁的牛骨香氣讓人食指大動

湯頭以大火熬煮，再用現沖方式瞬間提升溫度，確保每一口都能品味到新鮮與溫潤

入口時，牛骨湯底在口中綻放，濃厚卻不油膩，完美平衡了肉香與鮮美

板腱牛肉柔軟多汁，入口即化，帶著適中的嚼勁，每一口都充滿肉汁的豐富層次

這道現沖板腱牛肉湯無論是冷天暖胃還是日常享用，都是不可錯過的絕佳美食，讓人一口接一口，回味無窮

/tmp/phpJlOgpG

/tmp/phpVOaMlk

/tmp/phpRdTJOY

/tmp/phpLsvyhj

/tmp/phpBA8WcZ

 

自從插旗湳雅夜市後，蘭笑軒湳雅號的和牛滷肉飯持續在深夜美食圈內引發討論，也成為板橋夜市美食推薦的熱門選擇之一

若你是夜市愛好者，又或是對深夜美食情有獨鍾，這家店絕對值得列入你的美食清單

/tmp/phpxUIcYm

/tmp/phptJzeIu

 喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 蘭笑軒湳雅號 新北美食 板橋美食 湳雅夜市美食 板橋夜市美食 和牛滷肉飯 深夜美食推薦 湳雅夜市排隊美食 湳雅夜市必吃推薦 湳雅夜市深夜必吃 湳雅夜市和牛滷肉飯 湳雅夜市人氣排隊美食 蘭笑軒湳雅號晚餐美食 湳雅夜市2024美食地圖 蘭笑軒湳雅號和牛滷肉飯位置 湳雅夜市宵夜必吃攻略 蘭笑軒湳雅號必點推薦 湳雅夜市和牛滷肉飯營業時間 湳雅夜市美食評價
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

[台北海鮮]中山區中山站「好小子海鮮店」客人絡繹不絕又平價的新鮮海產店/調味得宜海鮮炒麵超好吃/用料實在海鮮新鮮/(附菜單)
相關商家

蘭笑軒湳雅號

phone0968459077
place新北市板橋區南雅東路43-11號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up