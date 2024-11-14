每一年在新北市舉辦的新北歡樂耶誕城，都是受到大小朋友的喜愛~~

除了有全台灣面積最大的LED城堡主秀之外，還有聖誕樹魔幻天使燈光秀，讓人一進入到展場，便能夠感受到濃郁的聖誕氣息~~

📸2024新北歡樂耶誕城

📆活動日期：2024/11/15 ~ 2025/01/01

📌活動地點：新北市板橋區中山路一段161號(市民廣場)

⏰主秀時間：每天17:30-23:00 (每整點、半點1次｜22:30後為無聲版。

💡周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00

2024新北歡樂耶誕城官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/

▼無敵幸運星 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置 : 新站路人行道

▼心手相連 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：市民廣場內步道廊道

▼魔幻天使 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：市民廣場

這次展區依舊是新北板橋的市民廣場，超大的展示空間，可以容納許多來自各地的遊客，一同來感受聖誕的氛圍~~

▼魔幻旋轉獨角獸 位置：市民廣場

開放時間：11:00~22:00(每日10:50 開放民眾排隊)。 12/14(六)、12/15(日) 11:00~15:00。

休息時間：整點休息10分鐘(21:50設施將關閉進行清潔維護作業)

▼魔幻宅急便 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：市府南大門

▼魔力冰晶（東側） 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：市府南大門

▼奇願大道 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：中山路人行道

今年的活動日期是從2024年11月15日到2025年1月1日，連續48天可以橫跨聖誕節以及新年的假期~~

活動最受矚目的當然是魔幻天使和耶誕樹主秀共同展演，再搭配四週圍的炫麗的燈飾，總是讓新北的夜晚更加絢爛迷人~~

▼魔幻耶誕嘉年華 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：新北市政府一樓大廳

▼奇幻熊之門 亮燈時間：17:30-23:00｜裝置位置：市府一樓西側

▼幻夢槲寄生 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：新府路人行道

▼魔力之泉 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：小遠百天橋

每年的新北歡樂耶誕城的聖誕樹，總是成功的引起話題！

搭配雷射燈光和音樂完美的結合，營造出浪漫的聖誕氣息，而主燈秀每天從17:30開始，在整點及半點進行一次光影特效音樂演出，讓視覺、聽覺享受美感之外，也讓來訪的遊客，彷彿進入一個魔法般的神秘世界~~

▼魔幻杏運星 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：縣民大道天橋

▼綺麗幻境 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：麗寶天橋、公車站旁

▼夢幻星海 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：板橋車站連通天橋

▼新北意象 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：市民廣場、縣民新府路口

而這次依舊在市民廣場週圍的天橋，也是有不同的主題展示，每一年主辦單位不同的巧思，讓冷漠鋼鐵般的天橋，在夜晚彷彿化身艷麗動人的星光，讓來訪的遊客，相機、手機自拍個不停，這裡也是打卡的夯點~~

▼蝶舞之森 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：新府路天橋

如果每個天橋都要走完的話，相信一定會小鐵腿，不過~~每座天橋每年總是會有不同的聖誕燈飾裝置。

每座的天橋都會讓人帶來各種視覺衝擊，在這五光十色的燈海中閃爍，真的會讓人流連忘返，趕緊來尋寶喔~~

▼魔幻星河 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：縣民大道人行道

▼魔力光毯 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：市民廣場內步道廊道

▼奇幻星門 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：新站路天橋

今年的活動也有：新北耶誕市集｜魔幻夢境德國耶誕市集｜新北耶誕平安晚會，如果有興趣的朋友可以一起來參加。

(相關詳細活動內容，請參考官方網站公告！)

當然喜愛追星的朋友也不要忘了，今年的魔幻耶誕演唱會將在12/14、12/15連續2天登場，相信又會帶來聖誕活動的另一波高潮~~

▼魔幻村莊｜歡樂列車 位置：站前廣場

每一次來到新北歡樂耶誕城，總是可以感受聖誕季節的無限的魅力~~

不管是三五好友還是家人一起前來逛逛，相信這裡都是一個不錯的好趣處，如果有興趣的朋友，不妨來走走，一同來感受聖誕佳節的氛圍~~

​​​​​​​▼魔幻村莊｜綠野仙蹤｜夢幻斜塔 位置：站前廣場

▼森光大道 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：板橋車站東二門

​​​​​​​▼MegaCity 板橋大遠百一景

▼暮光之城｜星河奇緣｜魔幻冰晶 亮燈時間：17:30-23:00｜​​​​​​​裝置位置：環狀線南廣場

​​​​​​​🏃11/13當日步數： 14,227步。