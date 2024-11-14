最近獲得「Hoya弘陽食品」今(2024)年新上市的素食調理包

只需要泡熱水或微波覆熱，五分鐘內就能端出香噴噴的米飯料理

不論是零廚藝(例如：我)、租屋不便開火(我)、講求快速方便(我)，或習慣囤備長期糧食(還是我!!)都適合

本篇就來分享Hoya弘陽食品「泰式塔香植物青檸飯」和「南洋叻沙風味咖哩」這兩款常溫素食飯包吧



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HOYA弘陽生技【常溫飯包】系列

1996年創立的弘陽生技，主在研發製造 素食食品

以非基改大豆製作出多樣的素肉，並應用於素水餃、植物肉乾、素肉燥、滷味等常溫或冷凍食品

今(2024)年則推出主打方便保存、加熱即食、外出露營或作緊急備糧均合適的常溫飯包系列

目前有四款口味：台式黑金滷肉飯、泰式塔香植物青檸飯、南洋叻沙風味咖哩、川味水煮植物牛肉飯

使用台梗九號米、無添加人工味精與防腐劑，且均為全(純)素可食

商品名稱：Hoya弘陽生技【常溫飯包】南洋叻沙風味咖哩 原價NT 129

相關連結：蝦皮賣場

商品規格：熱量 535 kcal/ 330 g(米飯包180 g+調理包150 g)

注意事項：※全素食；※過敏原：豆、麩質、堅果

產地/製作廠商：台灣/弘陽生技股份有限公司

最佳賞味：常溫18個月

商品名稱：Hoya弘陽生技【常溫飯包】泰式塔香植物青檸飯 原價NT 129

相關連結：蝦皮賣場

商品規格：熱量 461 kcal/ 330 g(米飯包180 g+調理包150 g)

注意事項：※全素食；※過敏原：豆、麩質、堅果

產地/製作廠商：台灣/弘陽生技股份有限公司

▲(左)南洋叻沙風味咖哩 (右)泰式塔香植物青檸飯 加熱方式&成分資訊

【建議加熱方式】

米飯包：將包裝袋撕開一角再微波1-2 min

調理包：直接整包沸水加熱3-5 min，或是倒出來微波1-2 min

▲(左)南洋叻沙風味咖哩 (右)泰式塔香植物青檸飯 拆封狀態

內容都是一包透明袋的米飯包(180 g)和一包鋁箔調理包(150 g，包含固形物75 g)

米飯包和調理包內容物都是已經熟的，僅需覆熱就能食用了

啊不建議口感的話，直接拆就吃也是...可以啦

但我還是乖乖遵照外盒的加熱方式吧

▲(左)南洋叻沙風味咖哩 (右)泰式塔香植物青檸飯 內容物(加熱前)

「南洋叻沙風味咖哩」調理包以熱水浸泡、「泰式塔香植物肉燥」調理包則先倒進玻璃碗再微波

米飯包則是私一個小開口後直接微波

▲(左)南洋叻沙風味咖哩 (右)泰式塔香植物青檸飯 內容物(加熱後 )

南洋叻沙風味咖哩調理包我是跟飯分開放，因為我偏是咖哩「不拌派」；泰式塔香植物青檸飯調理包則是直接澆淋在米飯上

▲泰式塔香植物青檸飯 風味口感

整糰米飯經微波加熱後表面略有被蒸氣燜到而糊化，但大多米粒略有黏性又粒粒分明，口感有彈性；尤其稍放涼後更有彈性咬勁，我更喜歡

泰式塔香植物肉燥一入口就是有股醬甜與清新檸檬香氣，隨後慢慢浮現綠辣椒溫和的辣感；檸檬酸香維持不久，後來主要就是嚐到醬油、素蠔油、味霖等調味醬的鹹鮮與甜味以及隱約綿延的溫辣

植物肉燥看起來真的很像豬瘦肉燥，但口感不向瘦肉的精實而是軟Q軟Q的，剛開始我直覺有些反感(因為我很討厭QQ的肥肉，吃到類似口感就會警鈴大作)， 後來安慰自己這是大豆蛋白做的素肉，也就慢慢習慣了；此外，素肉燥中摻有看起來真的超像肥肉的白色塊狀物則是「蘋果丁」，非常軟嫩、入口即化

▲南洋叻沙風味咖哩 風味口感

雖然都是大豆蛋白為主要原料製成的，但兩款調理包的植物肉口感質地明顯有不同

不同於「泰式塔香植物肉燥」的密實且軟Q，「南洋叻沙風味咖哩」的植物肉排則很像麵輪或豆包，有薄層狀和很多孔洞，所以能吸附滿滿的醬汁，咬下時還會有爆漿口感

成分表也的確能看到兩種植物肉的原料略有差別，「南洋叻沙風味咖哩」植物肉成分多了高筋麵粉和糙米粉

南洋叻沙風味咖哩呈深黃色，上層有浮一層紅油；有撲鼻的咖哩和椰漿香氣與比「泰式塔香植物肉燥」更強烈一點的熱辣感(讓我有點流鼻水但不需要喝水)

有濃郁細綿的砂感，卻不會讓人有喉嚨卡到沙、癢癢的不適感

總結整理，米飯比我預期的更有口感，我喜歡

調味我喜歡「泰式塔香植物肉燥」的清新與甜鹹交融的滋味

「南洋叻沙風味咖哩」辛香料給味蕾很馥郁 的刺激，但相對比較油且辣，對我來說容易膩

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以上。

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