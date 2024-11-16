基隆廟口的人氣排隊美食「李記麵粉煎」在竹北也吃得到囉！

最近小米跑了好幾家竹北公有零售市場的平價美食小吃，將陸續分享給大家

李記麵粉煎-竹北分店開業半年了，超爆漿的麵粉煎小米還是第一次吃！

同行的美食達人琳達還跟老闆買了沒有內餡的麵粉煎。

到底花了多少錢呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉李記麵粉煎-竹北分店位置

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李記麵粉煎-竹北分店位於竹仁街與仁和街交叉口，就在市場海鮮麵附近。

👉李記麵粉煎-竹北分店環境介紹

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傳統的麵粉煎使用雞蛋、麵粉、砂糖、小蘇打粉混合成麵糊，並用鐵鍋煎的麵糊餅。

李記麵粉煎別於傳統的麵粉煎，有滿滿的餡料，內餡超爆量吃起來很過癮

👉李記麵粉煎-竹北分店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

麵粉煎一個40元、三個110元。

共有七種口味，喜歡吃醬多一點的可以點芝麻花生醬口味

不喜歡吃醬多的朋友可以點芝麻花生粉、黑糖花生粉，還有小朋友愛吃的奧利奧巧克力口味。

👉李記麵粉煎-竹北分店用餐心得分享

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因為琳達只想吃原味，不加任何醬，所以特別問老闆原味怎麼賣？

老闆說原味一次要買三份，三份總共是100元

小彤也愛吃原味，喜歡清淡口味的朋友可以試試。

一份挺大片的，當下午茶挺有飽足感~

原味麵粉煎帶有蛋奶香，加上軟綿的口感，類似軟Q雞蛋糕的口感

喜歡醬多的朋友可以點芝麻花生醬口味，剛做好熱騰騰的內餡就像熔岩一樣流出

花生醬甜而不膩，真的怕甜的朋友可以跟老闆說醬少一點

加上烘焙過的芝麻又更好吃了，而且濕潤的花生醬讓麵粉煎吃起來不會乾乾的~

這個口味大小朋友都會喜歡喔！

奧利奧巧克力內餡也很爆量，巧克力醬帶有苦甜風味，加上OREO碎粉。

這是黑糖口味，黑糖香挺濃郁的~

想要吃甜又不想吃太甜的朋友，可以點這個口味喔

以上是我們的心得分享，李記麵粉煎有爆量的餡料和多樣化口味，喜歡吃麵粉煎的朋友推薦給你們

題外話，後來有粉絲分享，在假日時市場中間走道也有一家麵粉煎很好吃，等小米下次再來尋找看看囉！

👉李記麵粉煎-竹北分店營業時間地址

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🌟店家資訊：李記麵粉煎-竹北分店

🏠地址：新竹縣竹北市竹仁街75號

☎電話：0985 680 835

⏰營業時間：07:00–13:00 (週一、二公休)

粉絲團：李記麵粉煎～竹北分店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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