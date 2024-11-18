這間位於新竹縣寶山的海水屋是我們看過空間最大、菜色最豐富的了！

「海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店」有各式快炒、活土雞、海鮮、火鍋、特色手路菜和湯品，選擇性很豐富

用餐空間寬敞，另設有兩間包廂，適合家族、公司部門、團體聚餐及喜宴

店家已經營業15年左右了，累積不少老主顧，而且由老闆親自掌廚，能夠確保味道及品質不變~

內用還有豬油拌飯、冰淇淋和咖啡免費取用喔！深受大小朋友喜愛

到底有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店位置及停車方式

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海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店位於雙豐路上，建議直接Google導航比較快。

店家附設大型停車場，提醒要喝酒的朋友要坐別人的車或坐計程車喔

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

👉海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店環境介紹

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這裡真的是我們看過空間最大的海水屋了，不管是人多人少來用餐都不是問題

裝潢帶有宴會館的氛圍，另設有兩間包廂。

一間可容納約30位，一間有可容納16位的大桌，有包廂需求的朋友可以提早預約。

內用有豬油拌飯免費取用喔！

豬油超香的，醬油是老闆自己煮的喔

鹹甜的醬油加上豬油香氣，光是這兩樣搭配就可以吃掉一碗白飯了 XD

杜老爺冰淇淋和咖啡也可以免費取用，飯後或酒後可以來杯熱咖啡醒醒酒喔

👉海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點選擇性很豐富，有各式快炒、活土雞、海鮮、火鍋、特色手路菜和湯品，下飯又下酒

快炒價格不貴，最低只要100元多元就吃得到！

火鍋特別推薦老菜圃雞鍋，燒酒雞鍋、鳳梨苦瓜雞鍋也很受歡迎

第一次來不知道怎麼點的朋友，可以參考牆上的私房料理推薦

👉海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店用餐心得分享

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來開動吧！

我們今天吃的很滿足，我們邊划酒拳邊唱起了時下最流行的歌曲APT.

想看我們跳APT嗎？來小米的抖音看看吧！

吃快炒就是要配酒的啦！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

快炒的份量還真不少，如果你們吃到的份量比小米的還少，要當下立即跟店家反應喔

首推大小朋友都愛的橙汁排骨(229元)。

排骨先油炸後，再均勻沾裹醬汁，有外酥內嫩的口感，加上酸甜醬汁開胃又下飯

橙汁排骨底下有薯條和油條可以增加口感，從細節就看得出來老闆的用心

薯條吸附橙汁也好好吃喔！

打拋辣牛肉(209元)小米本來以為老闆會使用絞肉料理，沒想到是牛肉片耶！

以200元出頭這個價格來說份量還不少

牛肉片醃製過，肉質挺嫩的，加上鹹甜帶小辣的醬汁，又是一道下飯的狠角色

白斬雞(小300元) 使用寶山的放山雞，附泡菜和沾醬可以搭配。

寶山的放山雞肉質很嫩，保有雞肉的甜味，而且雞皮很Q~

加上客家桔醬讓雞肉風味更棒了

泡菜辣中帶甘甜的滋味很下飯~

蔥爆牛肉(219元)也是招牌菜之一，老闆使用的是牛柳絲，不是碎肉絲。

牛柳口感挺嫩的，蔥香濃郁，加上鹹甜的風味也是很棒的下酒菜

咖哩軟殼蟹(339元)是老闆的手路菜，軟殼蟹酥炸，有附上咖哩醬汁和法國麵包片。

咖哩屬於偏鹹香的風味，不會太甜，微辣的辣度是大部分人都可以接受的

光是咖哩醬汁淋在白飯上又可以吃掉一碗白飯了

來這邊用餐記得先空腹幾個小時，肚子才有空間可以容納這些美食 XD

軟殼蟹外層酥脆，肉質挺鮮甜的~

軟殼蟹吃的時候不用剝殼，可以直接食用，很適合吃螃蟹不愛剝殼的朋友。

可以先吃原味，再搭配咖哩和法國麵包有不同風味享受喔

軟殼蟹底部的薯條又是小朋友的最愛了

芋頭酥鴨(239元)是店家手工製作，不是買半成品來油炸~

內餡有芋泥甜香，加上酥脆外皮和鹹香鴨肉片，喜歡吃芋頭酥鴨的朋友不妨嚐看看

店家附胡椒鹽可以搭配，如果有酸甜的梅醬可以搭配也不錯喔。

金沙南瓜酥(199元)也是招牌菜。

大片的南瓜裹薄粉下鍋油炸至外酥，接著裹滿鹹蛋黃，鹹鹹甜甜的滋味加上外酥內綿密的南瓜，這是非點不可的喔！

來到客家庄當然要吃客家小炒(199元)，有三層肉、豆乾、魷魚、蔥段等食材，也是很好的下酒菜

因為今天小米拍照比較久一點，沒有立即吃，三層肉口感偏硬。

提醒大家上桌後趁熱吃風味最棒喔！

蝦醬空心菜(189元)爽脆的空心菜，熟度剛剛好，加上蝦醬鹹香的滋味，即使是簡單的炒青菜也能感受到老闆多年的廚藝功力

老菜脯雞鍋(580元)雞肉的份量很夠，加上老菜脯和新菜脯一起熬煮，充滿鹹香甘甜的滋味~

雖然是重口味的湯頭，但不會過鹹

不論是大小朋友、長輩和孕婦都可以喝，喝完還可以免費續湯喔

以上是我們的心得分享，海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店不只有多種快炒料理，還有老闆的特色手路菜

菜色精緻且份量足夠，深受在地朋友喜愛，園區有聚餐需求的朋友推薦給你們！

👉海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店營業時間地址

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🌟店家資訊：海水屋海鮮快炒-寶山雙豐店

🏠地址：新竹縣寶山鄉雙豐路168號

☎電話：03 529 7749

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00 (週三公休)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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