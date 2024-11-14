

每周幾乎都會來東湖運動，順便買晚餐回去吃，這次在巷子中找尋晚餐的時候發現了這家何仙姑香港正宗煲仔飯，GOOGLE一下在GOOGLE上是何仙姑養生煲仔飯，可能有改過店名。



何仙姑養生煲仔飯位於東湖路後面的巷子中，如果要搭捷運來的話，可以搭到東湖站3號出口，往東湖路上走(就是最熱鬧的那一條)，看到中間的7-11轉進巷子

轉進巷子之後會看到大樹藥局及全家就在第一個巷子右轉，往前走就到囉!實際上位置不會不好找，可以從捷運站一邊逛過來。





何仙姑養生煲仔飯的店門寬敞明亮，從外觀就能感受到一股溫暖的氣息，外面招牌上也有店內的招牌餐點，算是隱藏巷內的美食之一。



店內牆上有菜單，何仙姑應該就是老闆娘了!用餐的時候老闆娘很親切，笑聲蠻爽朗的，因為有外帶回家，還特別交代腸粉加熱一兩分鐘就可以吃了，不要熱太久。



用餐空間很寬敞，不會像一般小吃店壅擠，餐具為自助式可以自己取用，這天用餐的時候也看到蠻多在地人來外帶!



菜單很簡單就是畫好單拿給店員即可，何仙姑養生煲仔飯主打餐點有煲仔飯跟腸粉，煲仔飯有港式臘味、滑雞、排骨、海鮮等口味上面的口味主要是搭配的主食。當天用餐則點了一個滑雞煲仔飯跟港式蝦仁肉蛋腸粉，本來對那個何首烏雞湯蠻有興趣的，但是怕點太多吃不完阿!真的好險沒加點!因為份量其實很多。



等餐的時候店員送上了一杯茶，喝起來酸酸甜甜的還不錯喝，後來問了店員才知道這是甚麼萊姆酵素，很特別， 吃過油膩美食後的完美搭配 。



港式臘味滑雞煲仔飯 250 元 - 餐點上桌的時候會有一個蓋子再由店員打開，一打開的時候香氣四溢，一聞到味道食慾大開，平常比較少吃煲仔飯的我覺得這道很可以，上面主食是滑雞，一定會有的港式臘腸跟港式肝腸，還有營養均衡的花椰菜豐富配色。



吃的時候可以把飯拌開，當飯拌開後，醬汁滲透進每一粒米飯，讓味道更加濃郁。米飯的軟硬度恰到好處，粒粒分明，入口鹹香下飯，吃到最後還能品嚐到像鍋巴一樣的香脆口感。



滑雞肉質厚實，肉很大塊有兩塊，吃起來特別嫩滑。尤其是吸收了煲仔飯的醬汁後，雞肉更添風味，剛吃的時候我一直猜是不是有烤過，因為那個醬汁真的吃起來有點像烤的，但又不是!但雞肉吃起來真的很鮮嫩多汁 。因為本身食量不大，最後還把雞肉都吃完了。



港式臘腸平常比較少吃，吃起來外皮焦香，咬下去時，煙燻的香氣與豬肉的美味融合在一起，有點像比較焦香的叉燒口感。花椰菜吃起來也很新鮮，熟度剛好不會太軟爛。



港式蝦仁肉蛋腸粉 120元-這個腸粉份量很多，120元我覺得算平價價格，上面的兩個蝦仁也很大顆。



腸粉的皮薄吃起來軟Q彈牙，加上醬汁滑順的口感讓人一口接一口。每一口都有淡淡的米香及醬汁的鹹香味道，清爽又鮮美



後來還加了辣椒，更加開胃了。



加了辣椒的腸粉，瞬間提味，讓整體口感更加層次分明。微辣開胃加上滑順的腸粉皮，美味一口接一口。



比較特別的是他的蝦子不是像一般港式飲茶的腸粉是包在裡面的，但是也可以看出蝦子很大顆，吃起來新鮮爽脆，搭配腸粉的口感更加豐富。



這個腸粉真的很大一份，最後小鳥胃的我，外帶回家，隔餐吃也很好吃。



海帶湯是點煲仔飯時附贈的，湯裡的海帶鮮嫩，餡料也非常豐富。湯頭清香不油膩，與煲仔飯搭配著吃，清爽的口感完美解膩，讓整體餐點更加輕盈又美味。

總結: 何仙姑養生煲仔飯雖隱身於東湖的巷弄中，但其實位置不難找，輕鬆就能抵達。餐廳內空間寬敞舒適，配有空調，平價卻不失舒適感，煲仔飯的香氣及醬汁，美味可口，超有飽足感，如果想品嚐地道的港式餐點，是一個不錯的選擇。



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餐廳資訊

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何仙姑養生煲仔飯

電話:0935 438 438

地址:114台北市內湖區東湖路113巷5弄14之1號

營業時間:

星期一公休

星期二-星期日11:00-20:00