無菜單料理竟然五百塊有找，只要399元一人！

真的是誇張又跌破眼鏡，還沒吃就這麼感受到，吃完之後更覺得老闆一定是瘋了～

距離永安市場捷運站步行兩分鐘就可以到，

雖然是有點巷弄內的位置，但是采味壽司的外觀非常明亮！

不只有提供399元無菜單料理，還有便當餐盒可以外帶，價格也是很親民阿～

在門口的這區很適合吃完之後坐在這聊聊天～享受無菜單料理後的美好！

采味壽司的座位不多，要前往用餐建議先行預約，

很常會有包場活動（可以自行提供更高價格給老闆唷！）

店裡的擺設很逗趣，進店後左手邊是滿滿日本風味，

還有一個握壽司的時鐘，很多都是老闆夫妻從日本帶回來的～

進店的右側除了位置極度歐風以外，牆上的擺飾也是像極了美術館，

莫名的高雅感，在這裡吃日式料理也是很浪漫呢！

紫蘇茶

無限暢飲熱呼呼的紫蘇茶，是蛋塔第一次喝到，

淡雅的茶香氣很迷人，還有那蔓延在鼻腔的紫蘇香氣，會讓人想要一杯杯接著喝，

搭配采味壽司的每一貫握壽司，那紫蘇的香氣都很搭！

每日例湯

每天的湯都不一樣，料滿到一個誇張，

不怕客人喝，就是喝到飽！

我們當天喝到的是枸杞魚湯，很清爽的滋味，搭配冷冷的雨天，心裡和身子都很暖～

老闆說，每天都不一樣，有的時候老婆指定，有的時候小朋友說想喝什麼，就會煮那個！

原來采味壽司的老闆兼師傅是愛家好男人、寵女兒好爸爸，

接著老闆又說：我們就把客人當家人，所以家人要吃好的，客人當然也是～

有著豐富經驗的師傅，在用餐的過程，有滿滿的故事分享給我們，

我想這也是吃無菜單料理的樂趣，除了等待師傅提供的下一道料理之餘，還可以聽聽老闆的現在過去以及未來，

入座後，提供的盤子，上面有師傅自行醃製的薑片，不鹹很清爽好吃，同行的帽子竟然吃光光！

但更吸引我注意的是，采味壽司提供的竟然是現磨哇沙米！

我們吃的是399元的握壽司，用料竟然如此大方，現磨的山葵可是不便宜阿～

說時遲那時快，在我還在驚豔哇沙米的時候，師傅已經開始製作握壽司

磯煮鮑魚

第一道就讓我們身處海邊，

新鮮脆口的鮑魚，不須多調味，就是直接吃就超好吃！

而且無腥味，處理的過程肯定很用心，吃完之後留在嘴裡的味道就是鮮～

炙燒干貝握壽司

生食級鮮甜的干貝，經過炙燒後又增添了香氣，

一口吃下就是甜！搭配特製比例的壽司醋飯，好吃！

紫蘇梅長尾濱鯛握壽司

又稱長尾鳥的長尾濱鯛，最喜歡那種厚實Ｑ脆的感覺，

搭配采味壽司師傅自製的紫蘇梅醬，帶著酸甜滋味，這種味只有這裡才吃的到啊！

柚子胡椒深海魚握壽司

一直以來都不是很喜歡柚子胡椒的味道，

原來是因為搭配的食物不對，在采味壽司吃到這貫搭配深海魚的握壽司，

柚子胡椒的香氣搭配深海魚的油脂，滑嫩加上柚子胡椒的香氣，讓我拍桌直叫好！

哇沙米特製醬紅甘握壽司

師傅用現磨的哇沙米製成的特製醬，這口味是真的只有在采味壽司吃的到了，

紅甘淡淡的甜香味，和哇沙米在口中結合了，有種說不出的花香味，第一次想要用＂典雅＂來形容生魚片的口感！

桃子醋飲

采味壽司的師傅上菜的TEMPO其實抓得很好，

很怕吃到無菜單料理是急著出下一道，在嘴裡還在享受著這道的浪漫時，就要緊接著享用下一道菜，

吃到最後都忘記哪一道的味道，味覺似乎麻痺了～

采味壽司的師傅，上菜後會安靜一下，讓我們把握壽司或是當道菜色放進嘴裡，

然後跟他分享我們的感受，他在告訴我們如何呈現這道，很喜歡這種感覺，就像是在朋友家吃飯的悠閒～

這桃子醋飲，淡淡的桃香味，彷彿瞬間抵達拉拉山的桃子園，

炙燒旗魚握壽司

上面撒上了七味粉，在經過炙燒，這旗魚的油脂好多，跟我印象中的旗魚不太一樣，

采味壽司的師傅說，生魚片新鮮是基本，但是提供的部味也很重要，每一種魚都可以做成生魚片，只是要選擇對的部位！

師傅真的是用經驗來呈現這每一貫握壽司，吃的過程都可以感受到那細膩感阿～

胭脂蝦握壽司

一般的胭脂蝦都是背朝上，但采味壽司的師傅有夠叛逆，

就是要讓腹部朝上，這樣才能看到豐滿的蝦膏，吃進嘴裡的感覺也更加海味十足，

胭脂蝦的鮮Ｑ脆口，又帶了甜味，真的是誇張好吃！

金山寺味噌四破魚握壽司

金山寺味噌真的是百搭，我有夠喜歡！

四破魚帶著嚼勁的口感，咀嚼的過程那油香味蔓延在嘴裡，結合味噌的感覺也莫名的適合～

好想看看采味壽司師傅腦袋裡都裝什麼，怎麼可以把各式的配料搭配新鮮魚獲，真的是迸出新滋味欸！！

胡椒油魚握壽司

采味壽司的師傅自己醃製的胡椒，搭配油質較豐富的油魚，

搭配起來在嘴裡化開，不需要特別咀嚼，就在嘴裡蔓延著香氣，有夠浪漫的一貫握壽司！

水雲冷麵

水雲去搭配的冷麵，

水雲本身就是醋酸感較濃郁，搭配冷麵超級清爽，

可以去除剛剛前面所有停留在嘴裡的魚香味，準備來迎接最後一貫！

沒想到一頓$399元的無菜單料理，除了吃了一堆海味以外，

還可以和老闆相談甚歡，見多識廣的他，和我們分享了好多事情，也常常提到老婆和女兒，真的是愛家好男人無誤！

鮭魚握壽司

來到了今天最後一貫，

上面撒上了七味粉去炙燒鮭魚握壽司，

鮭魚的口感本身就偏油膩，但是滑順的口感又讓人無法拒絕，

上面灑上的七味粉這我真的是第一次看見，搭配炙燒後卻讓這鮭魚不會油膩感那麼重，當最後一道莫名解膩又幸福呢！

甜點~牛粒 (隨機提供)

每天的甜點不太相同，我們當天吃到的是傳統馬卡龍～牛粒，

有夠復古的美味！

〖店家資訊〗

店 名：采味 壽司

地 址：新北市中和區新興街6巷3號

營業時間：周一~周日 1130-1430、1730-2130，周二、周四公休

營業電話：0922 196 683

官方FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100085215303021

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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