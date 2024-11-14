這次去日本福岡自助旅遊，就發現一家AJIMI餐廳，中午賣鰻魚飯，晚上則是高擋無菜單割烹料理，獲得享譽國際的米其林一星肯定，是福岡必吃的頂級美味！

很可惜我時間不太夠，又遇到大雨，沒有榮幸親臨福岡AJIMI朝聖。回台灣才發現AJIMI居然來台展店，日本主廚嚴格監製的料理，在台灣原汁原味重現～

從前菜、主菜、拉麵、飲品、甜點，樣樣都令人驚艷，經過師傅詳細的解說，來趟食育的旅程，不僅靠味蕾品味美味的滋味，也了解吃進口中有哪些當季的食材

許多愛吃頂級日料的朋友，又多了一個好選擇，來這裡慶生過節也相當適合，省下機票錢，在台灣就能享受到米其林一星的好味道，還等甚麼呢？趕快預約吧

AJIMI 割烹．味美一靠近店門口就感受到非凡的質感，斥資重金打造的裝璜，果然不同凡響，一走入店內更是驚為天人，

立刻聞到線香的氣息，充滿用餐前的儀式感，穿越精心打造的走道，宛如經過任意門瞬間到了日本，

裝潢散發著日本現代設計風格，融入日本枯山水的元素，走入店內的短短幾步，瞬間覺得自己的氣質提升不少

店內每個細節都相當講究，12席吧台座位，可以近距離欣賞職人料理過程，不只味覺可以滿足，視覺也可以大開眼界

親切的服務人員，替入座的我們奉上熱騰騰的茶飲，若有外套也可以協助掛置，

AJIMI 割烹．味美引進日本高檔餐廳的服務質感，在台灣居然就能享受到

喝口熱茶暖暖胃，茶香非常濃厚，我非常喜歡的日本味~用熱毛巾擦擦手臉，精神一振，工作人員鋪上餐巾，就可以展開這趟AJIMI美食旅程了

AJIMI 割烹．味美的一大特色，就是中間有偌大茶道空間，同時還有專門茶道老師舉辦各式各樣的活動

身為抹茶控，很期待這裡有現刷抹茶，甚至舉辦抹茶的課程，不然我買了抹茶刷子都不太會刷，刷出來的抹茶總是有顆粒感

中間的空間同時也可以當作舞台使用，很推薦包場舉辦活動，每個環節都相當仔細，將正宗的日本茶室原封不動在台灣重現

想要私密的空間，也有包廂可以選擇，總共有三個包廂空間，人多也可以打開隔板，有了私人的空間，用起餐來更加享受~

每個角落怎麼都可以這麼美！牆上雕花是運用燈籠燈箱的概念設計，走道看起來有股日本花見小路的風情，我宛如到了日本高檔溫泉旅館一樣

1.前菜-山藥細麵

參觀完環境後，可以開動了！首先上桌是一個很有質感的純白小缽，師傅仔細在一旁解說這道開胃前菜。

山藥細麵裡面可沒有麵喔，師傅運用巧奪天工的精湛手藝，把山藥切成一絲一絲，搭配酸酸甜甜的醬汁，融合當季新鮮水果

創造出清爽的開胃前菜，酸甜風味刺激味蕾，讓人食指大動。再拌上濃郁鵪鶉蛋液增加滑順感，一入口滑順的口感令人驚艷！

2.天婦羅

說到福岡我就會想到天婦羅、明太子等等美食，來到AJIMI 割烹．味美當然不能少了最能代表福岡美食的天婦羅囉！

所有料理結合當季的元素，天婦羅使用宜蘭午仔魚、蘆筍、無花果、秀珍菇、食材堅持嚴選當季，擺盤也充滿秋天的風味，

AJIMI 割烹．味美會隨著季節不同，推出各種當季的美味，讓人美一季都想來大快朵頤一番

我看過很多日本美食料理介紹，天婦羅是最能呈現食材本身美味的料理方式，麵衣鎖住食材的鮮甜，確保質地處於最軟嫩、最清爽的口感

宜蘭午仔魚在海苔麵衣包裹下，魚肉濕潤不乾柴，完全沒有任何腥味，直接吃原味就非常喜歡，這一道超級好吃！

蘆筍的爽脆、秀珍菇的濕潤、無花果的清甜，在卡滋卡滋的麵衣襯托下，自然風味更能呈現出來。也能沾上點松露鹽或檸檬汁，味道更加多變～

3.AJIMI濃湯

這一杯乍看好像調酒，經過師傅的介紹，才知道是杯冷濃湯，裏頭還吃得到水果玉米顆粒，甜甜滋味大小朋友都會喜歡

濃郁的乳香充滿口中，玉米甜味相當迷人，還有吸收湯汁的杏鮑菇丁，豐富層次感與一般常見的濃湯完全不同！

4.生魚片拼盤

嚴選當季新鮮的生魚片，經過日本福岡受訓歸國的師傅巧手，成為一片片可口的生魚片，搭配紫酥、芥末入口鮮甜滋味令我著迷

黑鮪魚大腹炙燒、黑鮪魚中腹生魚片、金目鯛佐昆布、北海道根室海膽，多種奢華的海鮮生魚片深得我心

海膽配紫蘇葉、紫蘇花超速配，海膽的鮮甜味，沒有任何苦味，可見海膽的等級相當高！

生魚片厚度抓得剛剛好，不用擔心太薄缺乏口感，魚兒宛如像活的一樣在口中跳舞，魚肉非常有Ｑ勁，越嚼越彈

5.真丈

這個名字我還真陌生，查了一下才知道這是日本鍋物美食，使用魚漿等食材製作，宛如一個小福袋一樣，是相當傳統的日本料理

AJIMI 割烹．味美的真丈，使用明蝦及魚漿製作，使用柚子皮跟芽蔥點綴，風味相當豐富，在口中尾韻帶點柚子果香～

吃之前別忘先聞聞看香氣，在大口品嚐昆布柴魚高湯的鮮為，裏頭的白木耳，爽脆度十足，為真丈增添不少的風采，

6.醋物（飲酒不開車！未成年請勿飲酒）

師傅的雙手從沒停過，緊接著又製作出柳橙的料理，這一道醋物使用新鮮柳橙當容器，裏頭放滿頂級的海鮮～

水章魚、鮑魚、干貝熟度抓得很好，軟硬適中相當完美，上頭淋上獨創黃味噌醬，酸甜開胃更能帶出海鮮本身的美味

佐餐酒（飲酒不開車！未成年請勿飲酒）

吃醋物海鮮很適合搭白酒，帶點暗褐色，入口非常順口，尾韻不苦澀帶點微酸，搭配醋物真的好速配

AJIMI 割烹．味美的配餐酒，是由專業侍酒師精挑細選，搭配不同料理有不同的餐酒，餐點享用起來更加滿足

7.西京燒

說實話我怕吃烤魚，因為常常吃到肉質澀或者腥味重的魚類，來AJIMI 割烹．味美完全不用擔心，這裡的西京燒烤魚超級好吃！

專屬AJIMI 割烹．味美訂製的餐盒，一打開冒出陣陣的櫻花木熏煙，給人視覺上大震撼，裏頭的西京燒烤魚，淋上胡麻豆腐醬

一入口魚肉濕潤，香甜滋味充滿口中，好吃到想要配白飯ＸＤ擠上點金桔，增添酸度，更能襯托出魚肉的鮮甜，完全顛覆我對烤魚的刻板印象

一旁還有充滿湯汁的玉子燒，這邊是偏鹹的口味，很符合台灣人的飲食習慣。一串串手工串起的黑豆，甜而不膩是絕佳的配角

而小缽內的核桃小魚子，非常爽口，小魚乾的鮮、核桃的甜，兩者口感都相當豐富，這一道宛如百寶盒般，滿滿的珍饈都在裏頭

8.楊貴妃鍋

鎮店之寶的楊貴妃鍋，相傳是唐代傳到日本的料理，裏頭放入甲魚、豬腳等頂級食材熬煮，豐厚膠原蛋白超營養～

看看這湯汁有夠濃稠的，豐沛的膠質經過精心燉煮，都跑到湯裏頭了！甲魚肉超彈牙，有點像雞肉口感，不會乾澀，更不會有土味

豬腳外皮不會油膩，吃以來也不會有噁心感，一大盅熱騰騰端上桌，豐沛的頂級食材，喝完後覺得自己顏值也變得不同了ＸＤＤ

9.和牛壽喜燒

冰友啊！這個和牛牛花也太美了吧～使用九州熊本的黑樺和牛，三分熟度，保留和牛湯汁，在佐上魚子醬及海膽，一入口就爽翻天

熊本和牛漂亮油花呈現出華麗口感，搭配南投童子雞蛋黃液攪拌均勻，滑嫩口感相當順口～

和牛搭配海膽及魚子醬，海陸兩種頂級食材同時在口中，我覺得不論配蛋黃或海膽都很好吃，這個和牛真的太屌了

10.味美原創魚骨湯麵

這可是AJIMI 割烹．味美的招牌料理，使用烤過魚骨及黑胡椒熬煮的湯底，一入口就感受到鯛魚的鮮甜味，果然是鎮店之寶名不虛傳

拉麵使用細麵，更能吸附湯汁的精華，一入口涮涮，鯛魚好像在口中活蹦亂跳，簡單的料理居然也能做到這麼好吃，我要給AJIMI 一個讚

11.秋季甜點

使用九州最好的八女抹茶，採用正統手刷的方式，抹茶汁溫潤不苦澀，三口半的喝法，最後半口把碗內的泡沫吸乾淨

有別於宇治、靜岡抹茶，八女抹茶有股獨特的烤香味，搭配甜點可以緩解甜度，一口甜點一口抹茶超速配

配合知名的三日月和菓子，結合秋季元素，裏頭的白豆沙餡甜蜜蜜，吃起來好幸福，畫下最棒的用餐句點。

AJIMI - 割烹．味美 5大特色

1. 日本福岡米其林一星無菜單首次進駐台灣！省下機票錢在台灣就能吃到正統割烹，每道料理皆費工精緻，能滿足六味的饗宴，濃厚人情味帶來舌尖上不凡的享受～

2. 用餐採預約制、食材精挑細選、氛圍寬敞高級，板前只有12席，另有三個包廂，茶室還可以舉辦活動，邊欣賞料理人手藝，邊享受美味的佳餚！

3. AJIMI餐點超過10道職人料理，３大必吃美人羹湯、天婦羅、私房拉麵。從開胃菜到甜點樣樣令人驚豔，每一道都好好吃，完全沒有地雷。

4. 天婦羅麵衣鎖住食材的鮮甜、壽喜燒和牛湯汁充滿口中、豐富進口海鮮極致的饗宴，每一道使用的食器都是特別訂製，更加彰顯店名味美兩字

5. 搭配精選飲品美味度更上一層樓，餐後手刷抹茶除去口中的味道，劃下用餐最佳的句點，分享這家米其林無菜單給大家朝聖吧~

💭店家資訊 AJIMI - 割烹．味美

🏠地址: 台北市大安區四維路52巷19弄5號

🚌交通: 捷運信義安和8分鐘/公車仁愛國中/公車仁愛敦化路口

☎️電話: (02)2703-1881

⏰時間: 18:00-21:00

😪公休: 訂位制/周日公休

💰消費: ＄5800/人，不含服務費。現金、信用卡

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.ajimi.tw/

💬IG: https://www.instagram.com/ajimi.tw

💬粉專: https://www.facebook.com/Ajimi.tw/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407082821

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