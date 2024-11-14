馬祖新村 ｜甜點控快衝~beard papa’s居然變成車輪餅了，冰涼香濃泡芙內餡咬下會爆漿！

日本No.1泡芙beard papa’s居然變成車輪餅了!這次攜手人氣手搖飲品牌【馬祖新村】，推出「冰涼」口感卡士達車輪餅，兩款「香草卡士達、卡士達巧克力脆片」內餡，以創意冰涼滑順帶來全新口感，徹底顛覆傳統車輪餅「要熱熱吃」的印象，各位甜點控絕對要衝一波啦!

❤️上市優惠活動❤️

1） 臉書抽獎：2024/11/15（五）~11/24（日）追蹤粉專，留言@好友並按讚公開分享送聯名套餐

獎品內容：聯名套餐（香草卡士達車輪餅 ×1+手榨橙香綠 x1）共10位抽獎時間：11/25（一）

2）臉書/IG 分享轉發：2024/11/15（五）~11/22（五）拍攝馬祖新村 xbeard papa’s 聯名飲品杯/餅帶/烙印車輪餅，於個人臉書或IG公開分享並『#馬祖新村車輪餅 及 #beardpapataiwan』•出示予馬祖新村門市店員確認，即可現場免費兌換「香草卡士達車輪餅1個」注意事項：每人每帳號每日限兌換乙次

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

馬祖新村 聯名車輪餅品牌介紹

▼以手搖茶飲及車輪餅廣受喜愛的【馬祖新村】，品牌成立於2018年由桃園中壢區發跡，目前近二十家門市分佈於全台各地，這次攜手日本超夯的beard papa’s 泡芙，打造讓甜點控失心瘋的新口味!

▼【馬祖新村】的車輪餅都是現點現做，這次新品烙有 beard papa’s 鬍子爺爺圖案超可愛，建議 10-15 分鐘內是最佳食用時間，或是可放置冷藏保存至隔天取出後直接食用，限來店訂購及自取無提供外送。

馬祖新村 聯名車輪餅口味介紹

聯名車輪餅 香草卡士達40元起 卡士達巧克力脆片45元【售價依門市型態不同，實際依照門市公布為準】

▼這次和beard papa’s聯名推出的車輪餅，共有香草卡士達和卡士達巧克力脆片口味，餅皮保留了大家最愛的酥脆邊邊，咬起來超級香，冷卻後轉為鬆餅般的蓬鬆口感，裏頭使用beard papa’s經典卡士達內餡，濃郁滑順，帶有討喜的香草籽甜香，以冰涼吃法打造全新樂趣

▼我個人喜歡加入巧克力脆片的這款，口感更加豐富多層次。

手榨橙香綠💰70元 蘋果荔枝紅茶💰70元【售價依門市型態不同，實際依照門市公布為準】

▼另外同步推出了兩款水果系飲品，分別是手榨橙香綠和蘋果荔枝紅茶，手榨橙香綠使用台灣在地柳丁現榨而成，搭配茉莉綠茶喝起來酸甜清爽。

▼蘋果荔枝紅茶一樣有著天然風味，以現榨新鮮的蘋果汁結合紅茶，伴隨著荔枝獨特的果香，整體層次豐富不甜膩，是搭配車輪餅的絕配好選擇!

聯名套餐（香草卡士達+手榨橙香綠）💰 100元起【售價依門市型態不同，實際依照門市公布為準】

▼現在購買聯名套餐即享優惠價，包含一個香草卡士達車輪餅和一杯手榨橙香綠，小資族也能輕鬆擁有甜蜜下午茶!

馬祖新村 聯名車輪餅心得分享

【馬祖新村】聯名只能說實在太狂了，居然把車輪餅結合泡芙內餡，打造出冰冰吃的創意新吃法，酥脆香噴噴的車輪餅外殼，咬下有著濃郁的卡士達奶香，不誇張我一個人可以連吃三個!

馬祖新村 聯名車輪餅販售資訊

11/15(五)起於馬祖新村指定門市(除桃園機場、西門町、西湖門市外)進行販售。(數量有限售完為止)

價格依照馬祖新村的門市型態而有所不同，實際依照門市公布為準

官網：https://www.mazuvillage.com/

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