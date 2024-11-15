前幾天帶著貢丸寶寶去新竹水道取水口展示館走走，意外發現了一個可愛又有趣的特展------取水由此去Water is Here，內容分為臺灣的水「水的重要」，家庭的水「生活用水大揭密」，人體的水「你身體裡的水秘密」，城市的水「新竹水城市」，取水口的水「幫浦 Pump Pump！」等5個主題，藉由互動式體驗，讓孩子認識水資源，也懂得珍惜水資源

新竹水道取水口展示館 地 址:新竹市東勢街4號 電話：03-5160056 營業時間：9:00 ~ 12:00，13:00 ~ 17:00(周一、選舉日與民俗節日公休)

新竹水道取水口展示館 外觀與戶外空間

位於世博台灣館後方的新竹水道取水口展示館，是建於日治時期的都市供水系統，現為新竹市定古蹟，因凹式建築緣故，常常讓人不小心錯過