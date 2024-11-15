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新竹水道取水口展示館。取水由此去Water is Here。讓人不小心就錯過的新竹市定古蹟，夏日戶外玩水嬉戲，室內看特展增知識

2024-11-15 21:00:00 文字：Pink Girl
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新竹水道取水口展示館。取水由此去Water is Here。

 

 

 

前幾天帶著貢丸寶寶去新竹水道取水口展示館走走，意外發現了一個可愛又有趣的特展------取水由此去Water is Here，內容分為臺灣的水「水的重要」，家庭的水「生活用水大揭密」，人體的水「你身體裡的水秘密」，城市的水「新竹水城市」，取水口的水「幫浦 Pump Pump！」等5個主題，藉由互動式體驗，讓孩子認識水資源，也懂得珍惜水資源

 

新竹水道取水口展示館

地 址:新竹市東勢街4號

電話：03-5160056

營業時間：9:00 ~ 12:00，13:00 ~ 17:00(周一、選舉日與民俗節日公休)

 

新竹水道取水口展示館 外觀與戶外空間
新竹水道取水口展示館。取水由此去Water is Here。
位於世博台灣館後方的新竹水道取水口展示館，是建於日治時期的都市供水系統，現為新竹市定古蹟，因凹式建築緣故，常常讓人不小心錯過
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館外設有攀岩牆與磨石子溜滑梯，可供孩子玩樂，夏季時也有開放戲水池可沁涼一下

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攀岩牆和磨石子溜滑梯兩側有裝置藝術妝點，整體氛圍活潑許多

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還記得第一次帶貢丸寶寶來時，他連攀岩磚是什麼都不知道，更別說玩了，現在手腳靈巧好多，也能自己獨立完成

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這裡的磨石子溜滑梯有三條，滑順度和緩衝都做的不錯

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新竹水道取水口展示館主體是由唧筒室和唧筒井組合成的，唧筒室是採用洗石子之鋼筋混凝土和木構架屋頂構成的建築，是屬於西洋歷史建築樣式，而唧筒井則為鐵筋混凝土的圓筒形水井，並由三條2.5公尺吸水鐵管連接到唧筒室

 

取水由此去Water is Here 特展

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走進新竹水道取水口展示館內，發現裡頭有個以水資源為主題的特展------取水由此去Water is Here，展覽大致上分為五大區，藉由互動體驗方式，科普水源知識，懂得惜水用水，內容中也連結到新竹在地水文知識，讓大家更認識我們生長的這片土地

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🔺取水由此去Water is Here 展場地圖

 

臺灣的水「水的重要」

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利用簡單的文字和圖示，搭配可愛的插畫，讓人了解什麼是水資源，並感受水資源對於地球與生活的重要

 

家庭的水「生活用水大揭密」

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使用數位螢幕與有趣的圖樣，用拖拉的方式到家中不同空間，讓民眾知道什麼是家庭用水，與能如何節約，一開始貢丸寶寶還不知道如何操作，移動螢幕時碰到了畫面，才發現輕按場景，會跑出家庭用水的小知識

 

人體的水「你身體裡的水秘密」

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人體中高達百分之50~70都是用水分組成的，利用身體不同位置的翻版，讓人反思水對於生命的重要，本以為就是一般翻版而以，結果打開後有語音解說，原來水對於人類與生物來說是缺一不可的東西

 

城市的水「新竹水城市」

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藉由積木互動是遊戲，讓人懂得水庫到住家用水的過程，這個遊戲個人覺得對貢丸寶寶來說難度有些高，但積木互動真的蠻有趣的，偶爾會出現溪流，不時也會跑出問答，最後記得要把積木歸回原位喔！

 

取水口的水「幫浦 Pump Pump！」

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這個應該是貢丸寶寶最有興趣的遊戲了，利用動畫與打氣筒(幫浦)，讓民眾了解新竹用水是怎麼來的，但打氣筒要押到底，需要費一些力，小小孩真的就需要家長幫忙一起，除了有水量外，最後還會出現幫助了多少戶的家庭有水可用，真的蠻有趣的

 

古蹟光彩再現：第一唧筒室的AR再現

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這區算是文物展示間，本以為就是單獨看文物而已，回家查資料時，才發現原來有AR互動，但貢丸寶寶沒什麼興趣(應該是說看不懂)，很快就溜過了

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這裡還有小小留言板，可以留下想說的話，或是對於新竹水道取水口展示館的期許，除了文字留言外，還有塗鴉式的留言，充滿了創意

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取水由此去Water is Here的展場不算大，但整體設計得很不錯，用活潑的方式讓人了解水資源的重要，新竹水道取水口展示館內本身也展示了新竹水資源的歷史，也保留下當時使用的器械與管路，戶外還有戲水池、攀岩牆和石子溜滑梯可玩樂，是一個有文化又好玩的地方

 

 

新竹水道取水口展示館

地 址:新竹市東勢街4號

電話：03-5160056

營業時間：9:00 ~ 12:00，13:00 ~ 17:00(周一、選舉日與民俗節日公休)

 新竹市立動物園。新竹景點。新竹親子景點。小巧有歷史的動物園，歡迎加入粉絲團喔！新竹市立動物園。新竹景點。新竹親子景點。小巧有歷史的動物園，

 

 


檢視較大的地圖

 

 

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