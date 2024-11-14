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[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁愛圓環必喝雞湯新品登場 ◀ 超高CP值 ! 極濃厚鮑魚雞湯推薦 ♪

2024-11-14 14:25:00 文字： 吃貨小姐姐の饗樂生活。
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吃貨小姐姐の饗樂生活。

吃貨小姐姐の饗樂生活。

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天氣漸漸轉涼，晚餐不知道要吃什麼，來碗熱呼呼又香濃的雞湯，肯定會有滿滿的幸福感吧~~~

最近滑手機看到網友分享，台北必吃美食雞湯"鮑魚雞湯"竟然就在離我很近的台北東區餐廳「好米亞」[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

原來好米亞餐廳近期進行了全新轉型，由原本的法式餐酒館搖身一變成為中菜餐廳，更推出超夢幻的濃白砂鍋雞湯料理 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

好米亞餐廳目標是挑戰市場最CP值，要讓消費者都能輕鬆享用高品質雞湯，目前店內提供五款雞湯料理，都有滿滿的食材和豐富口感

湯底使用老母雞和豬軟骨排 、瑤柱(干貝)和金華火腿，經過12小時小火慢熬，熬出香氣醇厚濃密富含大量膠質的湯底，每一口都夢幻滑順

不僅在口感上令人滿足，這鍋雞湯裡也含有極高的營養價值，這陣子經過老饕吃貨和美食部落客口耳相傳，現在已經是東區最受歡迎的雞湯 !

懂吃懂吃的吃貨我本人，當然也不會錯過這美味的台北高級雞湯，星期五晚上就帶著我寶貝女兒來去享受好米亞御品鮮鮑雞湯啦 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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好米亞 Goodies Cuisine Taipei

電話: (02)8771-8285 

好米亞餐酒館inline線上預約(點我)

地址: 台北市大安區敦化南路一段270巷6號

營業時間: 週一至週日 11:30-22:30

粉絲團: https://www.facebook.com/GoodiesCuisine/

 

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好米亞餐廳的裝潢風格是低調奢華的工業風，這裡也是網美最愛打卡餐廳 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

店內的氣氛很適合三五好友相約吃飯或是情侶約會，公司多人聚餐也可以提前包場

如果是假日來用餐，建議一定要先電話訂位，因為平日店內人用餐客人就已經相當多囉

 

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LOOK ! 台北必吃雞湯就在這裡 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

好米亞菜單上看起來很欠吃的，我全部都想要吃吃看，一口點了好幾道料理 

其中最經典的就是這鍋超級夢幻的干貝火腿鮑魚雞湯 好米亞御品鮮鮑雞湯 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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懂吃懂享受的老饕吃貨，我非常推薦在主餐之前先點個幾樣開胃菜

好米亞烏魚子非常涮嘴，一口一片好過癮呀 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

高粱漬烏魚子

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高粱浸泡的烏魚子搭配索蘭諾火腿、蘋果和白蘿蔔片來增加豐富的層次感

並且特別使用舒肥料理方式，讓溏心口感更加的突出，吃完嘴裡還有香氣環繞呢 !

 

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接著就是這天的主角東區最推薦的雞湯御品鮮鮑雞湯啦 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

我必須說，這鍋雞湯實在非常銷魂，喝過就會原地上癮，一碗接著一碗喝不停

很棒的是喝不夠還可以加湯，可以喝個過癮不用怕不夠喝，真是暖心又暖胃呀 !

 

御品鮮鮑雞湯

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好米亞濃白砂鍋雞湯特別選用老母雞湯為基底，湯頭的每一口都濃郁鮮美，喝過就回不去了 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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御品鮮鮑雞湯裡面有一整隻台灣黑羽土雞，還有六顆肥美鮑魚和金華火腿、月亮豬軟骨、瑤柱干貝

以多樣海鮮和豐富肉質熬製而成料多又豐富，多人分享能吃的很滿足，兩人約會吃不完還能打包回家煮雞湯粥喔[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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雞湯鍋的雞肉很軟嫩入味，直接吃就很好吃，老人和小孩都很適合

雞肉搭配特製沾醬，吃起來更有層次感，真是怎麼吃都好吃 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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推薦來吃好米亞雞湯鍋可以另外加點鮮蝦餛飩，吃起來會加倍滿足 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

裡面餡料是韭黃和溫體豬後腿肉，還有一整隻Q甜鮮蝦，肉和蝦的鮮味完美搭配 

 

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雞湯喝完可以加點一份濃郁原湯，冷冷的天氣喝熱湯真的好舒服

非常推薦帶家裡長輩一起來喝養生雞湯進補身體，年節加菜也很適合啊[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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喜歡吃海鮮的朋友也不要錯過生醃海鮮拼盤

大蝦和鮑魚都超級鮮甜，實在是超JUICY的 

 

生醃綜合海鮮

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好米亞特別選用生食等級海鮮當天新鮮處理

裡面有白蝦、天使紅蝦、葡萄蝦、北寄貝、花枝和鮑魚

醃製的醬汁滋味很棒，直接吃或配白飯都好美味 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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白飯控不要PASS這碗銷魂飯飯喔~~~

生蛋黃加上干貝雞油和花雕酒雞汁醬，將蛋黃與米飯完美結合，口感好香滑 !

 

月見蠔雞飯

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好米亞不只有雞湯鍋厲害，紅燒肉也很狂耶...

這道網友推薦的紅燒肉，果然沒有讓我失望，超級好吃

 

冰釀紅燒肉

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嚴選豬五花慢火燉煮入味，吃起來皮Q肉嫩的，帶著迷人的甜味

一塊肉可以直接乾掉一碗飯啊，根本就白飯殺手來的[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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小孩也很愛吃，直接把肉放進嘴裡送去五臟廟了 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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喜歡吃牛筋的吃貨一定要點軟嫩的牛筋，整個入口即化，好吃死了 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

怎麼可以這麼好吃，我也不知道，反正就是吃完還想再來一份的那種

 

紅燒牛筋

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身為一個吃貨，就算飽到天靈蓋肯定都還有另外一個甜點胃

我跟我女兒都是甜點控無誤，好米亞甜點必點必吃不能沒吃到[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

法式焦糖布丁

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滑嫩的法式布丁，份量很滿足耶，點一份兩人吃剛剛好 !

香甜的糖漿加上細緻的布丁，一小口一小口品嘗會有戀愛的感覺唷[美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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最後附上好米亞菜單給大家參考，如果你正在尋找東區最推薦的雞湯~~~

好米亞鮑魚雞湯絕對是你不能錯過的，無論是平日小酌還是宴客享用，都能滿足你對美味期待

香醇濃郁的濃白砂鍋雞湯雞湯絕對是你在2024年必試的美味，現在就打電話訂位吧 [美食] 台北 好米亞餐廳 ▶ 2024生日聚餐餐廳推薦 仁

 

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好米亞 Goodies Cuisine Taipei

電話: (02)8771-8285 

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地址: 台北市大安區敦化南路一段270巷6號

營業時間: 週一至週日 11:30-22:30

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美味度
4.50
服務品質
4.43
裝潢氣氛
4.38
CP值
4.10
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