想在品嚐台北最神秘的高檔隱藏版鐵板懷石無菜單料理嗎？隱身於內湖辦公大樓中的「味屋私廚」，是連在附近內科上班族都不知道的一家高檔隱藏版無菜單料理鐵板懷石料理，採取預約制，鐵板區座位一共12個位子，一不小心就包場，是商務宴客或結婚紀念日、生日慶生的好選擇，每日嚴選最新鮮的食材，搭配曾擔任飯店主廚的鐵板燒師傅精湛的廚藝，為您打造不同於一般鐵板燒無菜單料理的美食饗宴

1.味屋私廚民權店︱交通、營業資訊

味屋私廚民權店

住址：台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

電話：02 8751 6271

營業時間：無公休(採預約制，提前2-3天inline 線上預訂)

可預約時間為 中午:11:30/13:00 晚上: 17:30/19:00

本餐廳採預約制 預約收取訂金每人:1000元

低消為每人一套餐點，均另收10%服務費，訂位時請備註套餐名稱與飲食禁忌，恕不接受現場更換餐點

貴賓人數達10位以上或有包場需求，請致電聯繫

線上訂位



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2.味屋私廚民權店︱餐廳環境

隱身於內湖辦公大樓中二樓的「味屋私廚」，是連在附近內科上班族都很少知道的一家高檔隱藏版無菜單料理鐵板燒，抵達地址後，繞到側邊就可以看到店門口

位在二樓由於坐電梯要感應卡，所以可以步行樓梯或請店員下來帶位

一進到餐廳就有一種別有洞天的感覺

用餐環境設計簡單舒適，有一片超大落地窗，白天和夜晚的感覺截然不同，但都可以在一個放鬆的氛圍中享用美食，您可以一邊欣賞主廚精湛的廚藝，一邊品嚐美味的料理

3.味屋私廚民權店︱菜單價目表

這次享用的是《櫻》 鐵板燒套餐 $ 2380元 / 客 + 10%服務費



平日中午鐵板午膳 ：

每位 $ 1980元 + 10%服務費

平日晚餐、假日午、晚餐

櫻套餐每位 $ 2380元 + 10%服務費

楓套餐每位 $ 2980元 + 10%服務費

柳套餐每位 $ 3980元 + 10%服務費

4.味屋私廚民權店︱食前歡-小樽氣泡酒

一上桌服務超好的店員就會送來熱茶和葡萄氣泡酒，一般酒類在無菜單料理餐廳可是要另外加價的，但這邊直接就是含在套餐價格裡，喝起來甜甜的氣泡酒慶生和紀念都好適合，而且還可以看到今天就要享用的海鮮牛肉就擺在一旁

5.味屋私廚民權店︱八寸-胡麻風柿豆腐、鹽麴鴨胸、蝦味揚真丈

開胃前菜就十分有日式懷石料理的感覺，胡麻風柿豆腐加入了金山寺味增醬，吃起來鹹鹹甜甜，鹽焗鴨胸的鴨肉則是使用櫻桃鴨 包入無花果吃起來除了鴨肉的鮮嫩還有無花果獨特的淡雅甜感，蝦味揚真丈加了美乃滋吃起來很是酥脆

6.味屋私廚民權店︱刺身

我最愛的生魚片刺身，是由甜蝦、鮭魚、鮪魚、紫蘇葉組成的刺身拼盤，由美麗的木盒盛裝, 吃的出生魚片的新鮮甜美

7.味屋私廚民權店︱強肴-日本A5和牛

乾煎至五分熟的日本A5和牛，先放置一會兒讓美味更熟成後，加入白蘭地後大火燒過讓酒香帶入日本A5和牛中

日本A5和牛搭配鐵板時蔬，第一口建議先嚐原味，然後可以搭配一旁附的日本塩片、店內師傅自製的柚子胡椒醬，每一口都可以吃到不同滋味散發肉香肉質軟嫩好入口的A5和牛

8.味屋私廚民權店︱強肴-鮭魚卵干貝明蝦佐乾煎馬頭魚

海鮮都是當天嚴選的現撈漁獲，超大隻的明蝦干貝還有馬頭魚靠著擁有二十多年資歷廚藝精湛的鐵板燒師傅，煎的滋滋作響，聞著香味迷人，火侯則恰到好處

可以品嚐到原本海鮮的原味外還又多了精美的擺盤跟師傅自製超搭配的橙醬，旁邊的鐵板蔬食搭配少見的黃櫛瓜，吃起來非常鮮甜

9.味屋私廚民權店︱強肴-米茄田樂燒

一開始就對這個菜名很感到興趣，完全想不出來是什麼樣的配菜，原來是來自日本的茄子叫米茄，米茄先在鐵板上煎熟後再用火炙燒表面的醬汁，再搭配燉煮的白蘿葡，吃的到米茄的清甜微焦口感和熟透入味的白蘿葡，真的很享受

10.味屋私廚民權店︱鍋物-涮牛肉紙鍋

因應秋冬漸有寒意的季節，特別推出了在懷石料理中才看到的紙火鍋，底下還有火溫著，可以邊聊天邊慢慢享用放著蔬菜和牛肉以及高湯的紙火鍋，溫暖手腳和胃

11.味屋私廚民權店︱食事-散壽司

一般在無菜單料理鐵板燒少見的散壽司，在味屋私廚民權店才吃的到， 色彩鮮豔的生魚片鋪滿在醋飯上，就像一幅美麗的畫作，每一口都能吃到不同的食材，口感豐富且多層次

12.味屋私廚民權店︱菓物-金煌百香盅 紅龍果 鳳梨

除了有當季水果紅龍果和鳳梨，透明玻璃小盤子中裝的是百香果和白酒果凍，吃起來冰冰涼涼十分爽解膩

13.味屋私廚民權店︱水物-京都抹茶

特選來自京都的抹茶，帶有一種高雅的苦韻，隨著品嚐，會在口中慢慢轉化為甘甜的回味

14.味屋私廚民權店︱甘味-黑胡麻慕斯

黑胡麻慕斯為店家自製非常特別的一道甜品，口感細緻綿密，入口即化還帶有芝蔴的淡淡香氣，甜而不膩

14.味屋私廚民權店︱個人評價

一般無菜單料理常見的有鐵板無菜單料理和無菜單日式料理，味屋私廚民權店則合而為一，其特色是為一家少見的無菜單鐵板懷石料理，像是我既喜歡生魚片等日式料理也喜歡品嚐鐵板A5和牛和海鮮料理，選擇味屋私廚民權店可以一次滿足我的兩種願望，推薦給喜歡無菜單料理的饕客前來品嚐

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