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【台北蔬食餐廳推薦】蔬漫小姐：信義區最浪漫好吃的素食餐廳，平常沒吃素的也很適合︱捷運市政府交通、菜單、評價

2024-11-14 16:01:00 文字：洋洋的吃喝玩樂
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洋洋的吃喝玩樂

洋洋的吃喝玩樂

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想在台北品嚐到美味又健康的蔬食料理嗎？「蔬漫小姐Miss Shu maan. House」絕對是你的首選！這間位於信義區捷運市政府站步行約10分鐘的蔬食餐廳，以創新的料理手法和豐富的菜單，成功擄獲了許多蔬食愛好者的心，有漢堡、海鮮燉飯、義大利麵等，連我這個肉食主義者也吃的很開心，整體環境也很舒適，若是同行中有人吃素有人吃葷，蠻建議來這家嚐鮮

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1.蔬漫小姐怎麼去？以及營業時間

蔬漫小姐
住址：台北市信義區永吉路120巷82號1F
電話：02 2766 2386
FB : https://www.facebook.com/Shumaan.House/
IG: https://www.instagram.com/missshumaan/


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2.蔬漫小姐︱餐廳環境

蔬漫小姐位在信義區美食餐廳林立的一級戰區永吉路，店內裝潢很有義式餐廳的風格

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有戶外跟室內座位區，不過大多數都是坐在室內，休息時可以去戶外聊聊一些私密的話題

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3.蔬漫小姐︱套餐升級+$120or$160

升級A套餐+$120 今日湯品+特調紅茶or美式咖啡or南非國寶茶+清香茶凍

升級B套餐+$160  今日湯品+特調紅茶or美式咖啡or南非國寶茶+輕舒沙拉

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今日湯品是蕃茄義式湯，小朋友很喜歡，生菜沙拉補充今日的青菜份量

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飲料可以折抵40元，更換其他飲品，我選了水果茶，這杯水果滿滿超豐盛的

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4.蔬漫小姐︱酋長莎莎玉米脆餅$250

頗為大盤的開胃前菜酋長莎莎玉米脆餅，適合大家一起分享，脆酥的玉米脆餅沾著店家由香菜和剝皮辣椒自製的特別莎莎醬，邊聊天邊一口接著一口品嚐

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5.蔬漫小姐︱經典酥炸朱排堡$380

看到漢堡就覺得很不像一般蔬食餐廳，而且漢堡還好好吃，烤過的漢堡皮加上炸過的素絞肉，吃起來很有酥脆的口感，再搭配薯條好美味，旁邊還有附贈手套，漢堡也可以選擇先對半切好，方便食用

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6.蔬漫小姐︱西班牙海鮮燉飯$400

有干貝和魷魚圈的西班牙海鮮燉飯，還可以選擇辣度或不要辣，因為帶小孩的關係選擇了不辣，飯吃起來帶點甜味被大家掃完，干貝是杏鮑菇做的，魷魚圈則是蒟蒻做成的

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7.蔬漫小姐︱熔岩可可燕麥奶酪$200

這邊的甜點也很不錯，餐後來個可可燕麥奶酪搭配冰淇淋，甜甜的讓人有好心情

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8.蔬漫小姐︱評價

這家蔬漫小姐榮獲我們家一致好評，算是吃過數一數二好吃的蔬食餐廳，顛覆一般素食菜色單調，還有過油的問題，要是朋友中有人吃素又有人吃葷，或是素食日約會都可以選擇到這邊用餐喔！

9.蔬漫小姐︱菜單

實際以店家為主喔！

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文章標籤
蔬漫小姐 Miss Shumaan.house 蔬食料理 信義區 捷運市政府站 蔬食餐廳 海鮮燉飯 義大利麵 永吉路 信義區美食餐廳
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蔬漫小姐Miss Shu maan. House

phone02-2766-2386
place台北市信義區11065永吉路120巷82號1F
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
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