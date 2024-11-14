想在台北品嚐道地的港式美食嗎？位在台北大巨蛋 SOGO 美食街的新開幕的「樂天小香港」絕對是你的首選！現在只要坐捷運到國父紀念館站，延著地下街不出站不用淋雨曬太陽就可以走到台北大巨蛋美食街，真的超方便，樂天小香港為樂天集團旗下餐廳，將在新加坡最受歡迎的港式點心品牌引進台灣，讓你在台北也能輕鬆享受正宗的港式風味



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1.樂天小香港 大巨蛋店︱交通、營業資訊

樂天小香港 大巨蛋店

住址：台北市信義區忠孝東路四段515號b2

電話：02 2761 5068

營業時間：11：00~22：00

2.樂天小香港 大巨蛋店︱店內環境

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天小香港」創立於2010年，目前在新加坡及海外共有16間分店，台灣「樂天小香港」為第全球第17家，樂天小香港巨蛋店為全台首店，位於台北大巨蛋B2的樂天小香港，現在只要坐捷運到國父紀念館站，延著地下街不出站不用淋雨曬太陽就可以抵達



店裡有濃濃的港式風情，樹牆裝置很吸睛， 餐廳的主題牆設計靈感是香港電影的經典畫面與對白

2.樂天小香港 大巨蛋店︱菜單價格

3.樂天小香港 大巨蛋店︱球來必中$188（3粒）每日限量供應

台北大巨蛋限定必點的球造型流沙包，有足球、棒球、籃球超可愛，一定要點來拍個照



足球是巧克力流沙餡，食用時要小心奶黃餡會爆漿



棒球則是鹹蛋黃流沙



籃球則是芋頭內餡，三種不同的內餡，造型可愛價格也不貴

4.樂天小香港 大巨蛋店︱一籠大滿足$288(6粒）

選擇困難症的人非常推薦點這籠，一籠總共有6個口味，集合筍尖鮮蝦餃、松露菌菇水晶餃、鮮蝦菠菜餃、潮州粉粿、韭菜鳳眼餃、金黃奶皇壽桃等六種口味，一個人也能來吃齊所有港式茶點

三角型夢幻淡紫色的松露菌菇水晶餃很美，售價158（3粒）以紫地瓜染色帶有松露香氣的口味我很喜歡

圓圓綠綠小巧可愛的鮮蝦菠菜餃$128(3粒），有菠菜清脆的口感還有蝦子的甜

5.樂天小香港 大巨蛋店︱招牌綜合鮮蝦雲吞麵$198

去香港都會吃的雲吞麵，湯底以老母雞、豬腿肉、扁魚、草果熬煮而成，搭配鮮蝦和香菇鮮蝦兩種口味的雲吞

6.樂天小香港 大巨蛋店︱荔灣艇仔粥$168

混合來自花蓮的富里米和香米，使用港式粥品的料理方式，用生米旺火邊煮邊攪拌，加入些許豆漿熬煮三小時而成的艇仔粥，看似清淡，但一撈裡面還有魷魚、炸豬皮、油條和花生等配粥吃的好料

7.樂天小香港 大巨蛋店︱脆皮叉燒包$168(3粒）

喜歡叉燒包的可以點看看樂天小香港的叉燒包，採用特別的脆皮，表面很酥脆帶有點甜味，搭配鹹鹹的內餡，吃起來鹹甜鹹甜

8.樂天小香港 大巨蛋店︱網皮叉燒腸粉$188

外表顏色就超特別的叉燒腸粉，是用甜菜根入色，手工現做的腸粉皮捲起炸米網和叉燒丁餡，吃起來酥中帶脆，一旁還附有兩種醬料可以品嚐不同味道

9.樂天小香港 大巨蛋店︱黑金焗蛋撻$118（3粒）

黑金焗蛋撻小小的份量我很喜歡，剛好我們一家三口一人個，吃甜點沒有負擔，黑色的塔皮是用竹炭粉製成，搭配卡士達餡但不過甜



10.樂天小香港 大巨蛋店︱鹹檸檬七喜$98

源於茶餐廳的經典冷飲，挑選苗栗有機農場的檸檬，自行倒入七喜享受酸酸甜甜的經典港式飲料

11.樂天小香港 大巨蛋店︱至尊奶茶$128（冷）$98(熱）

看起來很厲害的至尊奶茶，超大的保冰杯裝滿冰塊保冰奶茶，喝法是插入吸管就可以享受混合錫蘭紅茶再與港式黑白奶、鷹牌煉乳，來回拉滑奶茶六次帶出絲滑口感

12.樂天小香港 大巨蛋店︱冰淇淋繽紛果凍$98

三種顏色的嗜喱，分別是斑葉、椰子和莓果口味，搭配甜甜的香草冰淇淋，口感好特別

13.樂天小香港 大巨蛋店︱評價

第一次吃新加坡樂天餐飲集團旗下的餐廳，很喜歡樂天小香港的各種蒸籠點心，具有創意和美味，像是一籠大滿足就很適合一個人也很方便吃港式飲茶，再點個經典港味主食來杯經典港式飲料和點心，和三五好友也可以相聚愉快