最近生活圈新開了一家紙包雞專門店！看他扛棒掛上很久了，終於開幕趕快來探店！平時我就是肯德基香草紙包雞愛好者XD看到紙包雞專門店怎麼可能不來試試！！！香草、花雕雞、川辣、瑪薩拉咖哩四種口味都很誘人！紙包雞一份$135起，還有套餐組合可以搭配！超豐富絕對飽足！

這家「只包雞」在精誠路上近大業路口，橘色招牌很搶眼，整體裝潢走橘色鄉村風格~看到Slogan「紙包雞近了，脂包肌遠了」好逗趣XD

室內空間在2樓~樓梯有點陡需要小心點，內用空間位置算蠻多的~也是很好拍！

只包雞OnlyHens-紙包雞專門店菜單

我們點了爐烤田園香草口味紙包雞+90元組合、瑪薩拉奶咖哩口味紙包雞+75元組合

●爐烤田園香草口味紙包雞$135+90元組合技（B：起司總匯烘蛋+C：紅藜麥炊飯+D：蘋果醋冰茶 補15元）

▼爐烤田園香草口味紙包雞

西式香料味超濃郁~大雞腿的肉量非常足！而且烤至軟嫩~雞肉與雞汁再淋在紅藜麥炊飯，每一口都好享受！

▼起司總匯烘蛋

烘蛋的起司味夠濃！裡面還有花椰菜等蔬菜，烘蛋吃起來濕潤且微澎彈~雖然小小一個但蠻推薦的！

▼蘋果醋冰茶

就是中規中矩的蘋果醋冰茶~

●瑪薩拉奶咖哩口味紙包雞$165+75元組合技（B：脆皮烤薯條+C：紅藜麥炊飯）

▼瑪薩拉奶咖哩口味紙包雞

我一看菜單就屬意這一道！但他給我的感覺比較不像紙包雞，比較像香料雞肉咖哩~首先他不是完整的帶骨大雞腿，是使用一塊塊雞腿肉與優格以及印度香料醃製而成，奶味香濃也很下飯！甚至有點可惜咖哩醬汁太少不夠配飯XD雞肉量也有詢問店家是的確比其他款紙包雞還少~（關於肉量有點太少這部分有反映給店家），但吃起來還是蠻多的，至於辣度我幾乎沒有感受到~可能算是微辣吧！

▼紅藜麥炊飯

目前飯類只有這個選擇，我覺得很推薦！紅藜麥加的不少，Q度也剛好~跟紙包雞醬汁搭配根本天作之合！

▼脆皮烤薯條

香料烤薯條蠻好吃的，不過跟我印象中的帶皮薯條不太一樣，偏薄~而且老實說我看到份量也有點嚇到~比起蔬菜和烘蛋感覺比較不划算（有看到其他桌點蔬菜是三種蔬菜一盤蠻不錯的），不過這部份我也有反映給店家~店家也說會再做調整！

整體來說，是絕對可以回訪的店！尤其對於熱愛紙包雞的我更是如此！價格不到非常平易近人，但也算是符合CP值的！而且以減脂餐來看~這家蠻推薦的！下次有機會再試試限量手撕雞飯~

【 OnlyHens只包雞-紙包雞專門店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=61565824370526

▸ 地址｜台中市西區精誠路126-10號

▸ 電話｜04-23272470

▸ 營業時間｜11:00-21:00。周一公休



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