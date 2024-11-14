waku waku系列一直是我很想吃的餐廳

之前好幾次跟同事中午想去市政府的分店用餐但沒事先預約永遠都客滿

這次很湊巧在週末的晚上從大稻埕晃回中山站後決定跟朋友來吃遲來的午晚餐

waku waku赤峰店位在建成公園旁鄰居都是厲害的各色料理美食

白色系的曲線外觀非常特別讓人走過時都會多看兩眼

門口有著手寫可愛的日系字體招牌

人氣很夯的可愛安妮亞口頭禪正是waku waku

讓人對即將享用的餐點也是waku waku充滿期待

店裡同樣是簡約文青的純白色牆壁宛如來到童話的神祕洞窟

角落有個雜貨所販售許多餐盤餐具

窗邊的座位區在夜晚格外有種神秘氛圍

白天的時候則可以透過窗戶眺望公園綠意非常愜意

櫃檯的開放式吧檯空間以溫柔的棕色大地色系為主

很有復古歐風的情懷

從門面看起來很小但其實空間非常深而廣闊

沒有梁柱遮擋的室內有許多的木桌雙人座位

搭配昏黃的燈光即使白天也透出一股慵懶氣息

店裡的主餐提供不同價位的套餐加價購

如果想一次品嘗多種料理或是食量比較大的話可以考慮加點

waku waku系列最招牌的兩大菜系一是漢堡二是義大利麵

赤峰店除了多種和風口味的義麵之外也有早午餐跟鬆軟的厚鬆餅

最新的完整菜單可以直接在官網查看

從水杯到紙巾到處都可以看到人臉表情Logo跟店名插圖

杯子可愛到會讓人很衝動想帶一只回家收藏

對我來說waku waku實際的餐點分量真的很巨大

特別是套餐的前菜跟湯完全是一般餐廳的2,3倍多

簡直到了我們兩個正常食量的女生吃不完的豐盛度

麵包 40元/片

所有套餐搭配的配餐都可以單點

如果只想吃特定品項也沒有問題

開胃麵包以鬆厚帶著咬勁的法國麵包為主體

抹上適量的明太子醬有著微辣的鹹甜海味

燻鮭魚芝麻葉 160元

因為豪氣選了我全都要的松套餐而選了感覺比較健康的沙拉

整份有四大塊超肥美的燻鮭魚

帶著煙燻與胡椒香味口感軟嫩

除了芝麻葉以外也有美生菜帶點微苦清脆爽口

甚至還附了一顆溫泉蛋冰涼Q彈

半熟的蛋液裹上鮭魚片更加美味

每日湯品竟然是用深盤上桌非常霸氣

南瓜濃湯非常濃稠喝起來有著天然的甜味

加上奶油更加滑順綿密奶味濃厚

不過因為屬於比較厚實的湯品整份喝完會稍微有點膩

喫茶風拿坡里細扁麵 260元

我最愛的日式義大利麵一定是拿坡里沒有第二名

頂部有著半熟溫泉蛋與如雪花般落下的刨絲起司

起司濃郁的微鹹乳香加上收汁稠度很棒的番茄肉醬屬於偏重口味

滿滿的德式香腸與青椒配料帶來脆度與柔軟的口感層次變化

細扁麵條完整吸附飽滿醬汁吃起來富有彈性有勁道

鮭魚親子明太子奶油細扁麵 310元

朋友選的是鮭魚與鮭魚卵搭配明太子奶油醬汁

不論鮭魚或明太子甚至奶油全都是偏厚實的味道

淋上黃檸檬汁會更解腥去膩讓口味更清新一些

明太子奶油醬汁帶著辣感微甜很夠味

整份餐點有著層層海味疊加

單吃整份會有點過油膩吃不完

我自己覺得如果跟朋友一起分食可以選一款清爽口味的搭配調劑

琥珀三溫糖布丁 110元

滿滿的琥珀色澤焦糖醬汁偏液體

雖然有絲絲微苦不過整個甜度對我來說還是偏高

布丁體吃起來很軟嫩帶著香草香氣

美中不足的是頂部的鮮奶油比例有點失衡

跟布丁搭配反而更容易在口中殘留油膩

白葡萄鮮奶茶戚風蛋糕 110元

鮮奶茶蛋糕以紅茶戚風搭配奶茶口味的鮮奶油淋醬

蛋糕體蓬鬆但稍缺彈性水分

葡萄多汁酸甜跟偏甜的蛋糕一起品嘗味道更平衡

玄米玉露茶 (H) 90元

熱茶以整包超大份的玄米玉露茶葉沖泡真材實料

靠近可以聞到明顯的玄米香有點類似爆米香的味道

玉露茶很能解膩清爽回甘

回沖好幾次依舊有著很和風的清香

美式珈琲 (I) 90元

基本的美式咖啡顏色有點混濁不夠清澈

喝起來酸度明顯到有點尖銳的程度

隱藏的小圓窗給我一種潛望鏡凝視的氛圍

入夜之後神秘氣氛更加強烈

waku waku的餐點雖然整體對我們來說有點重口味

但的確口味不錯分量足夠

精緻復古的喫茶風格環境很適合週末午茶聚會

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/07/09

花費: TWD579(拿坡里細扁麵+松套餐x1)

waku waku pasta 赤峰店

FB粉絲團/IG/官網

11:00-21:30 (週六日自10:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: 每人一份鹹食或飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒103 台北市大同區赤峰街8巷4號

電話: 02-2550-2209



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