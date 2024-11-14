台北松山火車站附近飯店，旅居文旅（松山驛站）.

就位在饒河街夜市中斷位置的對面大樓.

是間無人櫃檯，２４Ｈ全自助辦理入退房及休息.

不論多晚都能前來住宿，房價平價，房間乾淨.

又在超熱鬧的夜市附近，樓下就有全聯超方便.

台北飯店「旅居文旅（松山驛站）」對面就是饒河街夜市.樓下有全聯.走路１０分鐘松山捷運站／松山火車站

旅居文旅（松山驛站）│飯店外觀

旅居文旅（松山驛站）走到松山火車站／捷運站，大約步行５分鐘.

旁邊是松山農會公車站，可搭公車，很方便往來火車站／捷運站.

像我就是搭公車來，一下車往前走就看到飯店大樓.

退房後，推著大行李箱＋伴手禮.

直接搭公車一站就到火車／捷運站，有夠輕鬆.

旅居文旅（松山驛站）的大樓Ｂ１就是全聯福利中心.

飯店電梯按下Ｂ１就能抵達，一開門就是全聯超讚的.

然後，從１樓的全聯福利中心旁邊走道進入.

是通往本棟大樓電梯.

飯店也是往這邊搭乘.

電梯前方櫃檯有２４Ｈ管理員駐守.

一進來就會詢問是不是要去旅居文旅.

不用擔心直接往內走.

然後按下電梯３樓，就能抵達旅居文旅.

飯店大樓有公告寵物事宜，請大家遵守！

旅居文旅（松山驛站）│自助櫃檯

來到３樓，飯店以全自助櫃檯為主.

無人櫃檯，若有操作問題，可撥打連絡電話與飯店聯絡.

有一台自助機檯.

直接點選，住宿／休息、退房、已住房服務.

然後再掃描身分證件正反面.

就能領取房卡一張或二張.

和大家分享我當天遇到狀況！

旅居文旅（松山驛站）│樓層廊道

旅居文旅（松山驛站）樓層廊道是口字型.

我的房間是進門後往右走再左轉～

進房後，我先左轉去看看自助餐檯.

左轉後，能夠看到前方有流理檯的地方.

就是提供旅客免費餅乾、茶飲的自助餐檯.

提供多款袋裝餅乾，都能適量帶回房間享用.

若有需要冷熱水飲水機也在流理檯上.

下方有微波爐，可以加熱食物.

後來退房時，來看看餅乾又換新的.

當作消夜點心真的不錯.

洗手台邊有大冰箱，冷藏、冷凍都有！

我超愛飯店有這樣的大冰箱，可以自由使用.

再來看看飯店廊道，簡約清水模裝潢，很乾淨又安靜.

房間可領二張房卡.

一張插電用，一張外出攜帶.

房間風格溫暖精巧，給人沉靜放鬆感受.

外面正下大雨房內也不昏暗.

看著窗外人車來往熱鬧街道.

木質地板打掃得很乾凈.

雖然走道不大，攤開行李箱沒問題.

床邊牆面上有掛畫增添藝文氣息.

左右二邊都有閱讀小燈可以自調角度.

窗邊角落也有床邊桌和插座，使用方便.

書桌化妝檯旁邊插座及ＵＳＢ插座.

有面紙、杯子.天仁茶包、ＵＣＣ咖啡包、

甁裝水、吹風機、煮水壺，準備齊全.

晚上買宵夜回來也能在這用餐.

雖說房內不大，但還算滿意.

書桌前方走道可攤開行李箱.

不影響刷牙洗臉去廁所動線.

窗外對面就有一間７－１１超商.

不出去撐傘淋雨，樓下就有全聯.

還能電梯直達，也太方便！

超想我家也能這樣，電梯開門直達全聯.

對面的齒牛香牛肉麵是在地很人氣的麵館！

直接走７－１１超商也能直達饒河街夜市.

或是從旁邊小巷走進去就是饒河街夜市.

然後，７－１１和齒牛香牛肉麵，都是整間連通夜市.

也就是說走進去後，後門出來就是饒河街夜市！

房門進來往右手邊走才是到睡床區域.

下圖是我開門拍的，門是往左推開！

浴室空間真的不大，光線明亮.

提供浴缸就先加分！

洗手檯面感覺是舊款延用.

好處是檯面大，好放衣服清潔用品.

這個房型有浴缸可以夜晚泡個熱水澡.

小毛巾和大浴巾都有準備.

置物架下方有２個插座，可以在這吹頭髮.

牙刷組及棉花棒牙線棒等盥洗備品有供應.

這麼平價的房間，還是選用免治馬桶.

從廁所看向床鋪的空間感覺.

二人住宿一晚也滿舒服.

以市區來說，這樣空間大小算滿意的啦！

來台北就是要逛饒河街夜市.

很多歐美日韓遊客哦！

路段超長又多攤的夜市.

總能發現新的小吃，也有多間高人氣伴手禮商店.

排骨湯、臭豆腐、胡椒餅、牛肉麵都是夜市必吃！

輕鬆逛完夜市或五分埔服飾商圈走回飯店就能洗睡休息.

好愛這樣剛好的步行距離.

住起來環境乾凈又自在，還有多樣化餅乾能吃到飽.

走去捷運站和火車站也約十分鐘，好愛這熱鬧地點.

【旅居文旅-松山驛站（全自助入住）】

時間：２４Ｈ

電話：（02）2763-5889

地址：台北市松山區八德路四段626號3樓

（２２ＳＥＰ２４│旅行住宿分享文│房型及價格以現場為主）

台北吃什麼？餐廳、小吃！

台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到

台北日式【老菘田居酒屋】日本風情佈置氛圍.下班吃飯小酌聚餐暢聊超歡樂

台北漢堡【史丹貓美式餐廳】西門町聚餐推薦！全日供餐松露香！比臉大的牛肉漢堡

台北漢堡【yeah right food truck】重量級雙層起司牛肉堡給你霸氣滿足感

台北咖啡【ALL DAY ROASTING COMPANY】民生社區悠閒咖啡廳.嚐口獨特堅果咖啡味

台北小吃【小王煮瓜│小王清湯瓜子肉】華西街夜市米其林必比登推薦.甘香湯頭配上魯肉飯

台北美食【西螺祖傳麻糬】銅板傳統點心.綜合麻糬的綿軟甜香.現點現做好滋味

台北西門町美食【意舍酒店-吃吧】節慶約會高質感餐廳.全天候供應餐食與微醺氛圍

[sc name="taipei-Hotel"]