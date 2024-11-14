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台北市松山區

2024-11-14 21:59:00 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

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台北市松山區

台北松山火車站附近飯店旅居文旅（松山驛站）.
就位在饒河街夜市中斷位置的對面大樓.
是間無人櫃檯，２４Ｈ全自助辦理入退房及休息.
不論多晚都能前來住宿，房價平價，房間乾淨.
又在超熱鬧的夜市附近，樓下就有全聯超方便.

台北飯店「旅居文旅（松山驛站）」對面就是饒河街夜市.樓下有全聯.走路１０分鐘松山捷運站／松山火車站

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旅居文旅（松山驛站）│飯店外觀

旅居文旅（松山驛站）走到松山火車站／捷運站，大約步行５分鐘.
旁邊是松山農會公車站，可搭公車，很方便往來火車站／捷運站.
像我就是搭公車來，一下車往前走就看到飯店大樓.
退房後，推著大行李箱＋伴手禮.
直接搭公車一站就到火車／捷運站，有夠輕鬆.

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旅居文旅（松山驛站）的大樓Ｂ１就是全聯福利中心.
飯店電梯按下Ｂ１就能抵達，一開門就是全聯超讚的.
然後，從１樓的全聯福利中心旁邊走道進入.
是通往本棟大樓電梯.
飯店也是往這邊搭乘.
電梯前方櫃檯有２４Ｈ管理員駐守.
一進來就會詢問是不是要去旅居文旅.

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不用擔心直接往內走.
然後按下電梯３樓，就能抵達旅居文旅.

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飯店大樓有公告寵物事宜，請大家遵守！

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旅居文旅（松山驛站）│自助櫃檯

來到３樓，飯店以全自助櫃檯為主.
無人櫃檯，若有操作問題，可撥打連絡電話與飯店聯絡.
有一台自助機檯.
直接點選，住宿／休息、退房、已住房服務.
然後再掃描身分證件正反面.
就能領取房卡一張或二張.

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和大家分享我當天遇到狀況！

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旅居文旅（松山驛站）│樓層廊道

旅居文旅（松山驛站）樓層廊道是口字型.
我的房間是進門後往右走再左轉～
進房後，我先左轉去看看自助餐檯.

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左轉後，能夠看到前方有流理檯的地方.
就是提供旅客免費餅乾、茶飲的自助餐檯.

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提供多款袋裝餅乾，都能適量帶回房間享用.
若有需要冷熱水飲水機也在流理檯上.
下方有微波爐，可以加熱食物.

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後來退房時，來看看餅乾又換新的.
當作消夜點心真的不錯.

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洗手台邊有大冰箱，冷藏、冷凍都有！
我超愛飯店有這樣的大冰箱，可以自由使用.

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再來看看飯店廊道，簡約清水模裝潢，很乾淨又安靜.

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房間可領二張房卡.
一張插電用，一張外出攜帶.

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房間風格溫暖精巧，給人沉靜放鬆感受.
外面正下大雨房內也不昏暗.
看著窗外人車來往熱鬧街道.

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木質地板打掃得很乾凈.
雖然走道不大，攤開行李箱沒問題.

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床邊牆面上有掛畫增添藝文氣息.
左右二邊都有閱讀小燈可以自調角度.
窗邊角落也有床邊桌和插座，使用方便.

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書桌化妝檯旁邊插座及ＵＳＢ插座.
有面紙、杯子.天仁茶包、ＵＣＣ咖啡包、
甁裝水、吹風機、煮水壺，準備齊全.
晚上買宵夜回來也能在這用餐.

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雖說房內不大，但還算滿意.
書桌前方走道可攤開行李箱.
不影響刷牙洗臉去廁所動線.

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窗外對面就有一間７－１１超商.
不出去撐傘淋雨，樓下就有全聯.
還能電梯直達，也太方便！
超想我家也能這樣，電梯開門直達全聯.

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對面的齒牛香牛肉麵是在地很人氣的麵館！
直接走７－１１超商也能直達饒河街夜市.
或是從旁邊小巷走進去就是饒河街夜市.
然後，７－１１和齒牛香牛肉麵，都是整間連通夜市.
也就是說走進去後，後門出來就是饒河街夜市！

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房門進來往右手邊走才是到睡床區域.
下圖是我開門拍的，門是往左推開！

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浴室空間真的不大，光線明亮.
提供浴缸就先加分！
洗手檯面感覺是舊款延用.
好處是檯面大，好放衣服清潔用品.

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這個房型有浴缸可以夜晚泡個熱水澡.

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小毛巾和大浴巾都有準備.
置物架下方有２個插座，可以在這吹頭髮.
牙刷組及棉花棒牙線棒等盥洗備品有供應.

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這麼平價的房間，還是選用免治馬桶.

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從廁所看向床鋪的空間感覺.
二人住宿一晚也滿舒服.
以市區來說，這樣空間大小算滿意的啦！

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來台北就是要逛饒河街夜市.
很多歐美日韓遊客哦！
路段超長又多攤的夜市.
總能發現新的小吃，也有多間高人氣伴手禮商店.
排骨湯、臭豆腐、胡椒餅、牛肉麵都是夜市必吃！
輕鬆逛完夜市或五分埔服飾商圈走回飯店就能洗睡休息.
好愛這樣剛好的步行距離.
住起來環境乾凈又自在，還有多樣化餅乾能吃到飽.
走去捷運站和火車站也約十分鐘，好愛這熱鬧地點.

【旅居文旅-松山驛站（全自助入住）】
時間：２４Ｈ
電話：（02）2763-5889
地址：台北市松山區八德路四段626號3樓
（２２ＳＥＰ２４│旅行住宿分享文│房型及價格以現場為主）

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