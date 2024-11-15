你們會不會跟我一樣時不時就想吃刁民酸菜魚～每每想吃刁民酸菜魚的時候
總是大排長龍～刁民酸菜魚冷凍包真的是家家必備的好伙食！！！
刁民酸菜魚冷凍包 還原香麻酸菜魚的元素～(點我購買)
貼心的附上教學卡片，以及使用說明及教學，就算是廚房小白馬上也變身當大廚
貼心的酸菜魚加入1000CC水或高湯，將酸菜包、油包、辣椒包加入小火煮三分鐘
烏鱧魚肉質Ｑ彈細緻，烏鱧魚是刁民酸菜魚的靈魂人物之一～～
特別的口感好迷人～
酸菜魚禮盒包裝很精緻，醬料包以及湯包獨立包裝很貼心～
順序烹調以後連加水袋都準備好了！！
刁民酸菜魚的好朋友新品『刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵』，波浪麵條口感Ｑ彈有勁
酸菜魚乾拌麵口味清爽不油膩～
酸菜魚醬料包以及油包攪拌均勻以後，波浪麵條沾滿酸菜魚醬汁
搭配蒜酥攪拌以後，口感層次更上一層樓
波浪麵條水滾五分鐘，瀝乾後加入醬包以及油包
輕鬆上桌～刁民酸菜魚 刁鑽麵每一包很有份量
另外還有番茄酸菜魚
真材實料番茄酸菜魚湯包，番茄、芹菜等都看得見
還有在店裡可以喝到陳皮洛神花茶～倒入熱水就可以喝到陳皮洛神花茶啦！！
如果不敢吃辣或是酸辣口感的人，可以選擇番茄酸菜魚
大人小孩都喜歡的一款～真的是白飯小偷 超下飯！！