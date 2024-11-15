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免排隊吃 刁民酸菜魚｜必備酸菜魚乾拌麵～波浪麵體Q彈有勁 家家必備的盛品！！

2024-11-15 00:19:00 文字：算命的說我很愛吃
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算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃

你們會不會跟我一樣時不時就想吃刁民酸菜魚～每每想吃刁民酸菜魚的時候

總是大排長龍～刁民酸菜魚冷凍包真的是家家必備的好伙食！！！

免排隊吃 刁民酸菜魚｜必備酸菜魚乾拌麵～波浪麵體Q彈有勁 家家必備的盛品！！
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FB：算命的說我很愛吃
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刁民酸菜魚冷凍包 還原香麻酸菜魚的元素～(點我購買)

貼心的附上教學卡片，以及使用說明及教學，就算是廚房小白馬上也變身當大廚

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貼心的酸菜魚加入1000CC水或高湯，將酸菜包、油包、辣椒包加入小火煮三分鐘

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烏鱧魚肉質Ｑ彈細緻，烏鱧魚是刁民酸菜魚的靈魂人物之一～～

特別的口感好迷人～

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酸菜魚禮盒包裝很精緻，醬料包以及湯包獨立包裝很貼心～

順序烹調以後連加水袋都準備好了！！

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刁民酸菜魚的好朋友新品『刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵』，波浪麵條口感Ｑ彈有勁

酸菜魚乾拌麵口味清爽不油膩～

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酸菜魚醬料包以及油包攪拌均勻以後，波浪麵條沾滿酸菜魚醬汁

搭配蒜酥攪拌以後，口感層次更上一層樓

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波浪麵條水滾五分鐘，瀝乾後加入醬包以及油包

輕鬆上桌～刁民酸菜魚 刁鑽麵每一包很有份量

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另外還有番茄酸菜魚

真材實料番茄酸菜魚湯包，番茄、芹菜等都看得見

還有在店裡可以喝到陳皮洛神花茶～倒入熱水就可以喝到陳皮洛神花茶啦！！

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如果不敢吃辣或是酸辣口感的人，可以選擇番茄酸菜魚

大人小孩都喜歡的一款～真的是白飯小偷 超下飯！！

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刁民酸菜魚(點我購買)
門市以及官網販售

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刁民酸菜魚台北信義店

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place台北市信義區松壽路12號1樓
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服務品質
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裝潢氣氛
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