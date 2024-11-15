我很喜歡吃粳粽（鹼粽），知道雲林北港有老攤粳粽冰【粳粽林】就一直想來吃，終於吃到了！

一碗粳粽冰除了梗粽外，再加三種配料價格是60元，個人覺得份量挺多，所以這樣的價格也不貴，吃起來清涼消暑、Q彈軟糯。

雲林北港老攤美食「粳粽林」，北港超人氣粳粽冰，古早味梗粽加入滿滿Q彈配料!

粳粽林攤位在騎樓下，至今營業超過六十年，是北港老字號美食，鄰近北港朝天宮，參拜後可以來吃，當天我也是由朝天宮步行過來！

話說北港朝天宮周圍美食很多，知名的 青蛙湯 不排斥的也可以來喝。

ADD:雲林縣北港鎮中正路37號

TEL:0935 760 618

營業時間:11:00-18:00 (週三公休)

我是平日下午時間來，人潮不多，但還是有幾位客人在現場吃冰，以及外帶的在地人。

主要就是賣剉冰，除了粳粽冰外還有芋圓番薯冰、鳳梨冰、紅豆煉乳冰或是草莓煉乳冰等。

粳粽冰還可以再加三種料。

一旁有配料表，有標示號碼，直接跟老闆報號碼即可。

配料選擇不多，但我個人是有QQ的粉條、Q圓、地瓜圓這類就覺得滿足，但如果還有湯圓就更棒了。

粳粽冰還蠻大一碗，份量足。

我點了Q圓、芋圓及地瓜圓，整個就是QQQ~~~吃冰或是甜湯我最喜歡QQ的配料了。

有提供內用桌位，就擺放在騎樓下方，天氣熱時也會偏悶熱喔！

粳粽的量也很多，沒有見到老闆切粳粽，所以不確定這是否是只有一顆？若是的話應該是很大顆。

冰品製作後老闆有貼心提醒地瓜圓及芋圓不要攪拌入冰內，要先吃掉不然遇冰會變硬。

我是沒有攪拌，但也沒有先吃完，吃到後面地瓜圓及芋圓都還是帶Q的口感。

粳粽本身沒有甜味，帶有微微的鹼味，有些人不喜歡，但我個人就很愛加糖吃。

這碗粳粽冰有淋上甜甜的古早味蜂蜜糖漿，香甜、不膩口，加上粳粽軟糯的口感，真的好喜歡！

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