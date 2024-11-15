【鉄人燒肉】

最近在培養一種新的休閒活動，叫做觀看懷舊電影

剛好這周末看到了我的偶像"甄子丹"演出的=一個人的武林

結果看完後肚子就餓了，也突然想到之前聽同事提起這間位在左營區的個人燒肉

好像蠻符合獨自一人的意境，於是就來拜訪一下

店面的外觀看上去真是超日式的耶!!!

附近都有路邊汽機車停車格，也有停車場，

所以交通工具的使用上是不用擔心的

也可以搭乘目前高雄最夯的大眾交通"輕軌"到

"新上國小站"，步行只需 8分鐘

搭捷運的話來到凹子底站，走4號出口，更是步行5分鐘即可到達唷

真的是很不錯的地理環境呢

今天是臨時起意要來的，好險店員說剛好剩下最後一桌空位

看來想嘗鮮的朋友，保險起見還是都先打電話或上網預約座位

避免來了客滿那就很尷尬了

用餐環境乾淨明亮寬敞，為顧客提供舒適的空間，

在享受美味燒肉的同時，也能體驗到輕鬆自在的用餐氛圍

走近一點看，牆上一排都是各式的調味粉

大家都可以依照自己的喜愛進行調料

還有店家獨自開發的調味粉也都可以嘗試看看唷

除此之外，這邊也有自助區，白飯可以任你添加吃到飽

還有各式燒肉醬及蔥鹽，賦予燒肉新生命~

怕吃太多燒肉會膩?

不用擔心喔這裡也有飲料跟霜淇淋

保證可以即時解膩

這邊的點餐方式就是直接掃描牆壁上的QR colde即可

超級快速又便利

當然如果需要實體菜單，也可以跟服務人員拿取

各式的招牌推薦、老饕必點

看著看著口水都直流到桌面了呢

如果不想太燒腦，鐵人也是有為大家搭配好了一系列的套餐組合

種類多多，可以說是全方位的設想周全

坐下來首先呢一定是先來一口必喝的濃郁雞湯，暖暖腸胃

等等才好大塊朵頤一番

這裡的雞湯除了濃郁以外，更添加幾分順口

能嘗到滿滿的鮮美香醇

再吃上幾口開胃泡菜及醃蘿蔔，瞬間已做好了戰鬥前準備了

而這裡不論是雞湯、開胃小菜或是包肉生菜

都是可以無限續加的

只要你還想吃，想喝，就可以服務人員說，保證管夠的那種

好~狠人話不多，直接奔著今天的主角"和牛"就直接給烤起來

這道"澳洲和牛背肩"口感豐富,肉質細嫩。帶有優美的纹理,非常獨特。

而"穀飼無骨牛小排"則是取自牛前胸肋骨部位，

與其他牛肉部位不同之處，在於它適合多種熟度，

不論您希望品嚐6-7分熟的口感，或者是煎烤至全熟，都能滿足您挑剔味蕾所需

"澳洲和牛手切翼板"

含有些許細筋路但口感軟嫩，且具此部位獨有的特殊風味

"美國Choice肩小排"

均勻分佈的油花肉脂鮮甜肉味超濃郁，

骨頭周邊軟Q筋膜好吃不膩， 適合吃熟度較熟

"美國Prime全修清胸腹肉"

油花細緻，肉質軟嫩鮮甜，

豐富的大理石油花，是最頂級的選擇

"美國Select翼板"

油脂分布恰到好處，肉質軟嫩，入口肥瘦比剛好，

非常適合喜愛有油花，適合燒烤、牛排口感清爽香嫩

瘋狂吃了一輪牛肉後，當然要來點蔬菜囉

首先來個"干貝絲瓜煮物"

這道料理將優質的干貝與清爽的絲瓜完美結合

口感豐富，展現來自大海的鮮味。

再來是"綜合時蔬拼盤"(櫛瓜2塊,山藥2塊,香菇2塊)

山藥烤熟後其實吃起來有點像洋芋片

而烤香菇呢~營養價值高，香氣濃郁又低卡所以是很不錯的組合

最愛吃的"櫛瓜"一定要再單點一份來吃吃

風味清爽又富含纖維質， 不僅營養豐富，而且口感清爽

撒上鐵人特殊調味粉真是隱藏的必吃方法呢

不想只吃白飯嗎?那這裡也有初級好吃的丼飯唷

"松葉蟹膏佐鮭魚卵散丼"

松葉蟹與鮭魚卵的組合簡直是絕配

蟹膏濃郁、蟹肉細緻，配上會在口中彈跳的鮭魚卵，

咬破的瞬間非常幸福，果然是日料餐廳才吃得到的頂級食材。

小小的份量卻有夠好吃

而這邊的服務人員機動性也是很強大的

隨時都會注意每桌的烤網是否需進行更換了

都會主動上前來，完全不用再另外招手

換完烤網也會貼心地幫忙刷油，並講解一些烤肉的注意重點唷

好~第二波就來烤一下

"伊比利松阪豬"

看起來油花的比例非常豐富，經過燒烤後，吃起來不會有油膩

"美國熟成牛肋條"

取自牛肋骨間的肉，把肋骨去除之後就是我們看到的牛肋條呈現細長條狀，

其中肉上有一層白色的筋膜，是這個部位的特色，

賦予肉軟Q的口感，再加上豐富的油花，烤起來香味四溢

一點也不比和牛遜色呢

單身一個人想吃燒肉或燒烤怎麼辦？會不會被收單身稅？

其實一點也不用擔心，來鐵人燒肉就可以享受個人燒肉的輕鬆樂趣唷

鉄人主打原塊牛肉分切且選擇多元化，高達15種日本a5、澳洲和牛部位

及10幾種美國濕式熟成、澳洲穀飼200天牛肉，不吃牛的一樣有很多選擇，15種豬雞鴨羊

伊比利豬高達四種部位可以挑選，還有手作漢堡排 和牛/伊比利豬

每個月的雙號日為鉄人和牛日，只需要銅板價即可獲取乙份和牛喔

IG可以搜尋: @tetsujinyakiniku

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▏鉄人燒肉▕

地址 : 高雄市左營區富民路60號

電話 : 07-5509912

營業時間 :

週一至週日 17:30-01:00(凌晨)

(最後收客23:30、最後加點00:10)

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