宜蘭免費景點好玩有趣又好拍，還可以買宜蘭伴手禮美食就在 <劉鐙徽宜蘭餅發明館 >

跟家人應該來這裡第三次了，室內景點推薦懷舊網美景點好好拍

很多在地人還會特地來這拍婚紗取景，第一間宜蘭餅創立就在這裡

這次來還多了

藏愛文化3D攝影棚、紅龜棵祈福廣場、開卷有益、餅模大百科、阿華田手作宜蘭餅、三隻小豬繪本廊道

很適合親子互動、全家一起出動，免費停車免費逛

不限金額消費，只要有發票就可以到藏愛文化3D攝影棚 二樓拍照玩樂

劉鐙徽宜蘭餅發明館、宜蘭免費景點、全台首創宜蘭餅

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

電話號碼： 03 990 5999

營業時間：08:30~18:00

粉絲團：Facebook

宜蘭餅發明館佔地4000坪，是很多來宜蘭旅遊一定會規畫的景點

對面就是蜡藝蜡筆城堡、旁邊還有宜蘭歪歪球、番割田甕缸雞

讓我們直接規劃一整天的景點，推薦給大家

這次來還預約了 DIY製作牛舌餅

可以全家一起手做，全世界獨一無二超薄牛舌餅，酥脆又好吃

宜蘭應該是全台灣最多觀光工廠的地方，推薦親子必訪的宜蘭餅發明館

2011年觀光工廠—宜蘭餅發明館誕生，真的是旅客的伴手禮天堂

光是戶外廣場就很好拍，連平常日人潮也是很多

很多朋友都指名要來這裡買 超薄脆阿華田宜蘭餅、牛舌餅、特牛鮮奶酥餅

眾多糕點大餅也是我公婆的愛，真的每次來宜蘭都要來 劉鐙徽宜蘭餅發明館

劉鐙徽是宜蘭囝仔，用宜蘭孩子的精神來製作有溫度的餅

獨家創立出全世界最薄的 0.1公分超薄宜蘭餅

還找來空姐代言人 劉小鎂，都會出沒館內~都可以擄獲全台最美的代言人!(真的很美超有氣質)

宜蘭餅15年的堅持，使用進口的天然奶油

採用每17公斤牛奶只能提煉出1公斤的奶油來取代傳統豬油

保留原本的香氣、乳香更加十足，吃起來健康無負擔

紅龜棵祈福廣場

全台最大的餅膜，可以參加金氏紀錄了

園區相當好拍，上次來好幾年了

小孩也長大了~~~~終於可以好好拍照逛逛

這裡比想像中的好玩，可以報名diy製作超薄牛舌餅

規劃2～3小時都沒問題唷！

古色古香的懷舊氣息，一邊逛還可以跟孩子互動分享

創辦人 劉鐙徽師傅、最美空姐代言人 小鎂

來宜蘭旅遊，絕對不能少的免費親子景點

每次來人潮都很多，有時遊覽車下車都瘋狂掃台

這裡有各種不同的牛舌餅、宜蘭在地伴手禮

不僅有好吃超薄牛舌餅，還有軟麥芽軟式牛舌餅

還可以買到全台最迷你的牛舌餅，光是商品購物區至少讓我們逛了半小時

當天有報名了 Diy 超薄牛舌餅，大人小孩都可以體驗

老師教學介紹與推薦，這三款我們當天也買了<特牛鮮奶酥餅、切達乳酪、特牛米香捲>

劉鐙徽師傅真的是宜蘭餅達人

一生專精製作牛舌餅、糕點製作

到現在還不斷的研發開發新產品

獨門手藝製作的0.1公分超薄牛舌餅，老少咸宜的牛舌餅

正宗宜蘭餅的識別系統，我都會看到美女圖像、Q版公仔圖樣來購買

現場會有老師手把手教學，第一次製作牛舌餅、而且是全世界最薄0.1公分，不簡單啊!

還可以把自己製作的牛舌餅拿起來拍照，不會掉唷!

牛舌餅顏色比較黑，因為是阿華田口味

宜蘭餅與阿華田聯名，商場也可以買到~是這幾年最熱賣

一定要桿的很薄，烤出來才會酥脆

記得自己的號碼，可以先去園區逛逛，半小時後再回來拿

疫情後整個都有大改裝，三隻小豬繪本廊道

有開放部分的透明化生產，堅持手工製作的牛舌餅

好吃的秘訣就是純手工製作的牛舌餅

宜蘭餅榮獲ITQI 國際風味獎，看到LOGO標示買都不擔心踩雷

每一位師傅都有15年以上的製餅經驗

才能細膩製作出0.1公分的薄輕酥脆的宜蘭餅

這些都是專業級的師傅，光是我們DIY快一小時才製作六片牛舌餅

超強師傅都是上百片起跳~

很多地方都可以拍照，快來尋找三隻小豬

餅模大百科、開卷有益區

可以陪同孩子看一下劉師父的故事、宜蘭餅傳奇

還是全台灣最多餅模的博物館

連我都看到忘我，大大小小的餅模

超多都是很少看到，還有超大塊一整塊綜合圖樣的餅模

還有時間可以逛一下商場

對了，不限金額消費，只要有發票都可以到 藏愛文化館 二樓

隱藏版的 3D攝影棚免費拍

買宜蘭餅一定要來宜蘭餅買，可以參考銷售排行榜

小孩比我還會買，而且這裡都大方的提供試吃，真的是糕餅免費吃到飽的概念

最近很紅的阿華田宜蘭餅，獨家跟阿華田聯名製作出0.1公分薄脆牛舌餅

這個是年輕人、上班族最愛團購買的口味

2022年宜蘭餅與阿華田強強聯手，每月販售出上萬盒的 阿華田宜蘭餅

小孩看到認識的阿華田就衝過去了

從創立宜蘭餅到現在，已經賣出 至少40億片牛舌餅

非常驚人的銷量，一起繼續買爆

甚至很多來宜蘭旅遊入住的飯店，都是供應這家的迷你宜蘭餅，做迎賓點心

使用海藻糖，讓糕點、牛舌餅低糖兼具美味健康

宜蘭餅試吃都很大方，小孩吃的也開心

香醇的阿華田很夠味，不死甜很脆很唰嘴

可以買綜合薄牛舌餅口味，或者阿華田聯名款

絕對是宜蘭獨家特色伴手禮，別人家沒有的口味

帶公婆來都會買糕點、大餅，也都是很傳統口味

小孩子的口味不會說謊

而且我家兒子也很懂吃，也很會買…..每次試吃完都會勸敗

ITQI風味獎連續肯定 特牛鮮奶酥餅

特牛鮮奶酥餅也是招牌首選，帶有厚度口感豐富

乳香滋味很順口，甜度控制剛剛好，連小孩也說好吃

這位大哥的身材絕對不是一天造成的

有時我都不太好意思試吃，這位哥很懂吃、絕對會試吃

吃完再跟我說要不要買

宜蘭有名的金棗糕點，藏金棗也適合送禮

藏愛文化館，有購買就可以出示發票，就可以免費到二樓拍3D造景

請來大師級彩繪，生動有趣好玩、親子互動推薦

二樓要脫鞋子參觀、可免費互動拍照玩樂

發揮大家的創意，無限搞笑拍法

宜蘭下雨天，這裡就是絕佳的室內景點，爸媽快點筆記!

一樓也很古色古香，室內戶外都可以拍，還有創意道具

中午時段大家剛好去吃飯，人比較少比較好拍

小孩玩得超開心，還不斷一直拿道具來玩

別忘了自己DIY的超薄宜蘭餅，自己做的也好好吃~~~努力桿出0.1公分的牛舌餅!

這裡還可以喝咖啡、吃點心，下午茶點心都有

蛋糕捲也很推薦!!

銷售量早已突破 1億包的宜蘭餅，身邊朋友幾乎都吃過

加上我們遠從高雄來，當然都要買一堆才肯離開

藏金棗好吃，一整顆密過的大顆金棗咬下都會爆出香濃滋味，酸甜不膩好好吃

收穫最多的就是孩子啊!!!

宜蘭餅發明館根本是他的快樂天堂~

也是爸媽的愛，好吃好玩免門票，還可以宜蘭餅試吃到飽?

來去找宜蘭餅找空姐 侯佩岑吧!

劉鐙徽宜蘭餅發明館、宜蘭免費景點、全台首創宜蘭餅

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

電話號碼： 03 990 5999

營業時間：08:30~18:00

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