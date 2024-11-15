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有趣好吃好玩絕對推薦再訪的 宜蘭餅發明館，全世界最薄的牛舌餅、DIY宜蘭餅、免費親子景點推薦、宜蘭景點 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-11-15 08:49:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

有趣好吃好玩絕對推薦再訪的 宜蘭餅發明館，全世界最薄的牛舌餅、DIY宜蘭餅、免費親子景點推薦、宜蘭景點 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

宜蘭免費景點好玩有趣又好拍，還可以買宜蘭伴手禮美食就在 <劉鐙徽宜蘭餅發明館 >
跟家人應該來這裡第三次了，室內景點推薦懷舊網美景點好好拍
很多在地人還會特地來這拍婚紗取景，第一間宜蘭餅創立就在這裡

這次來還多了
藏愛文化3D攝影棚、紅龜棵祈福廣場、開卷有益、餅模大百科、阿華田手作宜蘭餅、三隻小豬繪本廊道

很適合親子互動、全家一起出動，免費停車免費逛
不限金額消費，只要有發票就可以到藏愛文化3D攝影棚 二樓拍照玩樂

劉鐙徽宜蘭餅發明館、宜蘭免費景點、全台首創宜蘭餅
位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號
電話號碼： 03 990 5999
營業時間：08:30~18:00
粉絲團：Facebook

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宜蘭餅發明館佔地4000坪，是很多來宜蘭旅遊一定會規畫的景點
對面就是蜡藝蜡筆城堡、旁邊還有宜蘭歪歪球、番割田甕缸雞

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讓我們直接規劃一整天的景點，推薦給大家
這次來還預約了 DIY製作牛舌餅
可以全家一起手做，全世界獨一無二超薄牛舌餅，酥脆又好吃

宜蘭應該是全台灣最多觀光工廠的地方，推薦親子必訪的宜蘭餅發明館

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2011年觀光工廠—宜蘭餅發明館誕生，真的是旅客的伴手禮天堂
光是戶外廣場就很好拍，連平常日人潮也是很多
很多朋友都指名要來這裡買 超薄脆阿華田宜蘭餅、牛舌餅、特牛鮮奶酥餅
眾多糕點大餅也是我公婆的愛，真的每次來宜蘭都要來  劉鐙徽宜蘭餅發明館

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劉鐙徽是宜蘭囝仔，用宜蘭孩子的精神來製作有溫度的餅
獨家創立出全世界最薄的 0.1公分超薄宜蘭餅

還找來空姐代言人 劉小鎂，都會出沒館內~都可以擄獲全台最美的代言人!(真的很美超有氣質)

宜蘭餅15年的堅持，使用進口的天然奶油
採用每17公斤牛奶只能提煉出1公斤的奶油來取代傳統豬油
保留原本的香氣、乳香更加十足，吃起來健康無負擔

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紅龜棵祈福廣場
全台最大的餅膜，可以參加金氏紀錄了

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園區相當好拍，上次來好幾年了
小孩也長大了~~~~終於可以好好拍照逛逛

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這裡比想像中的好玩，可以報名diy製作超薄牛舌餅
規劃2～3小時都沒問題唷！

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古色古香的懷舊氣息，一邊逛還可以跟孩子互動分享

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創辦人 劉鐙徽師傅、最美空姐代言人 小鎂

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來宜蘭旅遊，絕對不能少的免費親子景點

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每次來人潮都很多，有時遊覽車下車都瘋狂掃台
這裡有各種不同的牛舌餅、宜蘭在地伴手禮
不僅有好吃超薄牛舌餅，還有軟麥芽軟式牛舌餅
還可以買到全台最迷你的牛舌餅，光是商品購物區至少讓我們逛了半小時

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當天有報名了 Diy 超薄牛舌餅，大人小孩都可以體驗
老師教學介紹與推薦，這三款我們當天也買了<特牛鮮奶酥餅、切達乳酪、特牛米香捲>

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劉鐙徽師傅真的是宜蘭餅達人
一生專精製作牛舌餅、糕點製作
到現在還不斷的研發開發新產品
獨門手藝製作的0.1公分超薄牛舌餅，老少咸宜的牛舌餅

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正宗宜蘭餅的識別系統，我都會看到美女圖像、Q版公仔圖樣來購買

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現場會有老師手把手教學，第一次製作牛舌餅、而且是全世界最薄0.1公分，不簡單啊!

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還可以把自己製作的牛舌餅拿起來拍照，不會掉唷!
牛舌餅顏色比較黑，因為是阿華田口味

宜蘭餅與阿華田聯名，商場也可以買到~是這幾年最熱賣

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一定要桿的很薄，烤出來才會酥脆
記得自己的號碼，可以先去園區逛逛，半小時後再回來拿

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疫情後整個都有大改裝，三隻小豬繪本廊道
有開放部分的透明化生產，堅持手工製作的牛舌餅

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好吃的秘訣就是純手工製作的牛舌餅
宜蘭餅榮獲ITQI 國際風味獎，看到LOGO標示買都不擔心踩雷

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每一位師傅都有15年以上的製餅經驗
才能細膩製作出0.1公分的薄輕酥脆的宜蘭餅

這些都是專業級的師傅，光是我們DIY快一小時才製作六片牛舌餅
超強師傅都是上百片起跳~

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很多地方都可以拍照，快來尋找三隻小豬

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餅模大百科、開卷有益區
可以陪同孩子看一下劉師父的故事、宜蘭餅傳奇

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還是全台灣最多餅模的博物館

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連我都看到忘我，大大小小的餅模
超多都是很少看到，還有超大塊一整塊綜合圖樣的餅模

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還有時間可以逛一下商場
對了，不限金額消費，只要有發票都可以到 藏愛文化館 二樓
隱藏版的 3D攝影棚免費拍

買宜蘭餅一定要來宜蘭餅買，可以參考銷售排行榜

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小孩比我還會買，而且這裡都大方的提供試吃，真的是糕餅免費吃到飽的概念

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最近很紅的阿華田宜蘭餅，獨家跟阿華田聯名製作出0.1公分薄脆牛舌餅
這個是年輕人、上班族最愛團購買的口味

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2022年宜蘭餅與阿華田強強聯手，每月販售出上萬盒的 阿華田宜蘭餅
小孩看到認識的阿華田就衝過去了

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從創立宜蘭餅到現在，已經賣出 至少40億片牛舌餅
非常驚人的銷量，一起繼續買爆

甚至很多來宜蘭旅遊入住的飯店，都是供應這家的迷你宜蘭餅，做迎賓點心
使用海藻糖，讓糕點、牛舌餅低糖兼具美味健康

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宜蘭餅試吃都很大方，小孩吃的也開心
香醇的阿華田很夠味，不死甜很脆很唰嘴

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可以買綜合薄牛舌餅口味，或者阿華田聯名款
絕對是宜蘭獨家特色伴手禮，別人家沒有的口味

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帶公婆來都會買糕點、大餅，也都是很傳統口味

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小孩子的口味不會說謊
而且我家兒子也很懂吃，也很會買…..每次試吃完都會勸敗

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ITQI風味獎連續肯定 特牛鮮奶酥餅

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特牛鮮奶酥餅也是招牌首選，帶有厚度口感豐富
乳香滋味很順口，甜度控制剛剛好，連小孩也說好吃

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這位大哥的身材絕對不是一天造成的
有時我都不太好意思試吃，這位哥很懂吃、絕對會試吃
吃完再跟我說要不要買

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宜蘭有名的金棗糕點，藏金棗也適合送禮

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藏愛文化館，有購買就可以出示發票，就可以免費到二樓拍3D造景

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請來大師級彩繪，生動有趣好玩、親子互動推薦

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二樓要脫鞋子參觀、可免費互動拍照玩樂

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發揮大家的創意，無限搞笑拍法

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宜蘭下雨天，這裡就是絕佳的室內景點，爸媽快點筆記!

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一樓也很古色古香，室內戶外都可以拍，還有創意道具

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中午時段大家剛好去吃飯，人比較少比較好拍

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小孩玩得超開心，還不斷一直拿道具來玩

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別忘了自己DIY的超薄宜蘭餅，自己做的也好好吃~~~努力桿出0.1公分的牛舌餅!

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這裡還可以喝咖啡、吃點心，下午茶點心都有
蛋糕捲也很推薦!!

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銷售量早已突破 1億包的宜蘭餅，身邊朋友幾乎都吃過
加上我們遠從高雄來，當然都要買一堆才肯離開

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藏金棗好吃，一整顆密過的大顆金棗咬下都會爆出香濃滋味，酸甜不膩好好吃

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收穫最多的就是孩子啊!!!
宜蘭餅發明館根本是他的快樂天堂~

也是爸媽的愛，好吃好玩免門票，還可以宜蘭餅試吃到飽?
來去找宜蘭餅找空姐 侯佩岑吧!

劉鐙徽宜蘭餅發明館、宜蘭免費景點、全台首創宜蘭餅
位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號
電話號碼： 03 990 5999
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