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板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

2024-11-15 10:15:07 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

位於 新北市板橋區中正路巷內「第一家鹹酥雞」，是一家CP值超高的攤位，以平價又好吃的炸物，成為當地居民的最愛。

這裡對許多板橋人來說不只是夜晚小吃的首選，更是滿滿的童年回憶。即使平時注重健康飲食，偶爾品嚐這懷念的滋味，仍讓人充滿幸福感。

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

攤位的 價格清楚標示，不僅親切透明，還超級佛心。從熱狗5元到魷魚60元，親民到不可思議，難怪總是大排長龍！

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

  • 馬鈴薯薯條$20元
  • 地瓜薯條$30元

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

  • 鹹酥雞$40元
  • 芋頭條$15元
  • 豬血糕$10元
  • 雞屁股$25元
  • 甜不辣$20元（2份）

Ruby這次花了180元，買了一大袋。這樣的份量足夠三人分享，平均每人不到100元！相比一般連鎖鹹酥雞店，價格真的實惠太多。

板橋隱藏版美食！第一家鹹酥雞 一份只要40元 平價炸物的懷舊滋味。

每一樣炸物都外皮酥脆、內餡香嫩，調味鹹香適中，完全不油膩。尤其是鹹酥雞本身，無論是肉質還是酥脆度，都讓人忍不住一口接一口。
炸物搭配汽水或啤酒，成為週末聚會的完美搭檔，輕鬆享受歡樂時光。


這家鹹酥雞攤不僅便宜，味道更是一絕，是我們這群板橋在地人 心中無可取代的小吃回憶。不論是想填飽肚子，還是單純想重溫舊時的美好，都值得一試！

 

【店家資訊】

  • 店名：第一家鹹酥雞
  • 地址：新北市板橋區中正路216巷22號1樓
  • 營業時間：PM16:00~PM21:00
  • 交通：近板橋國中，從中華電信旁巷口進入，看到人多攤位就是了！
  • FB官方粉絲團請點此 


 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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第一家 鹹酥雞

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place新北市板橋區中正216巷22號1樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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