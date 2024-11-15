位於 新北市板橋區中正路巷內 的 「第一家鹹酥雞」，是一家CP值超高的攤位，以平價又好吃的炸物，成為當地居民的最愛。



這裡對許多板橋人來說不只是夜晚小吃的首選，更是滿滿的童年回憶。即使平時注重健康飲食，偶爾品嚐這懷念的滋味，仍讓人充滿幸福感。

攤位的 價格清楚標示，不僅親切透明，還超級佛心。從熱狗5元到魷魚60元，親民到不可思議，難怪總是大排長龍！

馬鈴薯薯條$20元

地瓜薯條$30元

鹹酥雞$40元

芋頭條$15元

豬血糕$10元

雞屁股$25元

甜不辣$20元（2份）

Ruby這次花了180元，買了一大袋。這樣的份量足夠三人分享，平均每人不到100元！相比一般連鎖鹹酥雞店，價格真的實惠太多。

每一樣炸物都外皮酥脆、內餡香嫩，調味鹹香適中，完全不油膩。尤其是鹹酥雞本身，無論是肉質還是酥脆度，都讓人忍不住一口接一口。

炸物搭配汽水或啤酒，成為週末聚會的完美搭檔，輕鬆享受歡樂時光。





這家鹹酥雞攤不僅便宜，味道更是一絕，是我們這群板橋在地人 心中無可取代的小吃回憶。不論是想填飽肚子，還是單純想重溫舊時的美好，都值得一試！

【店家資訊】

店名 ：第一家鹹酥雞

：第一家鹹酥雞 地址 ：新北市板橋區中正路216巷22號1樓

：新北市板橋區中正路216巷22號1樓 營業時間 ：PM16:00~PM21:00

：PM16:00~PM21:00 交通 ：近板橋國中，從中華電信旁巷口進入，看到人多攤位就是了！

：近板橋國中，從中華電信旁巷口進入，看到人多攤位就是了！ FB官方粉絲團請點此





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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