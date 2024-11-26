在花蓮的住宅巷弄間，有一間充滿懷舊氛圍的麵食店——成康飲食店，這裡的地點相當隱密，不走進去真的發現不了它的存在。這家店是由一棟50年歷史的老宅重新改造而成，保留了磨石子地板、斑駁的牆面和懷舊的階梯，並且以綠色系粉刷牆面，整體空間文青又充滿懷舊感，成為在地人氣的文青打卡點。成康飲食店主打古早味的麵食、滷肉飯、剝皮辣椒雞湯、炒手等美食，價格相當親民，從20元到160元不等，是很適合大眾的選擇。
成康飲食店的位置真的很神秘，必須從民國路旁的泰讚了進入小巷，建議開車的朋友不要直接開進巷弄內，可能會遇到卡住的困擾。可以選擇在和平路上的路邊停車格或附近收費停車場停車，接著步行進入巷子，沿著指標找到這家店。
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所在地址：臺灣花蓮縣花蓮市信義街99巷2號
真的不要傻傻開進來，會卡在這唷！
外觀種滿了綠色植栽，簡約的黑白色調讓老屋焕發新生，看起來低調卻又充滿特色。
一樓的空間不大，大約可以容納12位客人，因此當一樓客滿時才會開放二樓的空間。店內保留了老房子的獨特風格，營造出清新舒適的用餐氛圍。
二樓的裝潢風格與一樓相呼應，空間更加寬敞，還設有單獨包間，適合多人聚餐或家庭聚會的場合。
店內不收取服務費，餐具和醬料可以自行取用。
點餐的方式是先劃單後到一樓櫃檯點餐結帳。
- 古早紅茶 / 無糖綠茶
店內的飲品選擇只有紅茶和綠茶兩種，吃完麵食後來一杯冰涼的飲料，既解膩又爽口。
- 滷肉飯一組
滷肉飯套餐包含滷肉飯、蛋、三種小菜和熱湯。滷肉肥瘦相間，滷汁鹹甜適中，入口即化，搭配香滷蛋或溫泉蛋都是一絕。
熱湯則是清爽的貢丸湯，搭配飯食十分適合。小菜有醃蘿蔔、胡麻龍鬚菜和滷豆乾，份量豐富，讓人吃得飽足又滿足。
- 胡麻龍鬚菜
簡單川燙的龍鬚菜，搭配上清香的胡麻醬，口感清脆又開胃。
- 成康抄手
抄手的內餡特別加入了剝皮辣椒和少許香菜，外皮薄Q，搭配微酸的醬汁，相當開胃。若喜歡更辣的口感，也可以自行添加辣椒。
店家資訊
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地址：臺灣花蓮縣花蓮市信義街99巷2號
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營業時間：週二至週五 11:30-14:30 / 17:00-20:00（週四公休）
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電話：03-8310552
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備註：每人低消100元，連假及寒暑假用餐限時1小時
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