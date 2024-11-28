基隆市信三路上的 廣海食堂 一直以來都是基隆人熟悉的美食名店，不僅入選基隆10大食尚餐廳，前市長林右昌的《市長的口袋食堂》也將它列為推薦之一。店內的招牌紅燒鯊魚羹更是來這裡必吃的美味之一，這道料理絕對值得一試！

廣海食堂資訊

地址： 基隆市中正區信三路10號

營業時間： 10:30-22:30

電話：(02)2422-2202

廣海食堂交通

自行開車： Google導航輸入 廣海食堂 Google導航輸入即可到達。

停車場：附近有信二立體付費停車場，方便自行開車的顧客前來。

店內空間簡單寬敞、乾淨明亮，用餐環境相當舒適。雖然沒有包廂設計，但座位間距足夠，給人很放鬆的氛圍。

牆上掛著昔日的新聞採訪，紅燒鯊魚羹是店內名菜。

廣海食堂的菜單以熱炒及宴席料理為主，價格也非常親民，是基隆當地居民和遊客們心目中吃海鮮的首選之一。

涼拌筊白筍

這裡的涼拌筊白筍也是經典料理之一。筊白筍切成細絲，搭配辣椒、白醋及蒜頭攪拌，再撒上花生和香菜，微酸微辣的味道讓人開胃又下飯。

小九孔

這道很像一般小吃店常見的鹹蜆仔，只不過換成九孔，口感更Q更升級。

炒小卷

簡單的醬燒處理，但食材新鮮就是王道，自然的鮮甜好好吃。

紅燒鯊魚羹

來到這裡，一定不能錯過的就是紅燒鯊魚羹。這道料理用紅糟醃製鯊魚肉，再用獨家醬料炸至金黃，最後加入以白菜為主的羹湯勾芡。整體口感油而不膩，清爽又不失風味，魚肉軟嫩，還帶有些微像紅燒鰻的獨特口感，讓人忍不住一口接一口。

炒牛肉

基隆特有的炒牛肉，再加入沙茶、咖哩，就是一道人氣美食了，湯汁濃郁很下飯哦。

煎魚

魚肉細緻，食材新鮮簡單處理就可以嚐到新鮮的海味了。

基隆特調參光

值得一提的是，廣海食堂還有一款非常特別的飲品——基隆特調參光。這款飲品由米酒、維大力以及保力達B調製而成，原本是碼頭工人的創意發明，後來演變成代表基隆的經典飲品，讓人不禁想試試這款特調飲品的獨特魅力。

來到基隆旅遊，無論是一日遊還是長期停留，廣海食堂絕對是一個值得安排的美食景點。享受基隆特有的海鮮風味，再來杯基隆特調參光，體驗基隆的在地風情，讓這趟旅程更添美好回憶。

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