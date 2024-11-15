隨著年歲增長，對於睡眠品質的要求越來越增加，睡眠品質決定隔天上班一整天的精神來源呀～

今天小米帶大家一起來參觀的就是MIT臺灣在地生產製作的床墊專家-橘家床墊。

一起來了解一下，每天晚上睡覺的床墊有多重要吧＾＾

＊橘家床墊高雄美術館門市＊

地址：高雄市鼓山區西藏街235號

電話：07-5325568

營業時間：早上10:00-晚上21:00(無公休日，假日不休息)

交通資訊提醒，從高雄捷運輕軌(C20)臺鐵美術館站或(C21A)內惟藝術中心站，步行約5分鐘即抵達，離高雄市立美術館也只需約2分鐘車程。

美術館門市的門口還有停車位置提供給參觀的朋友使用，開車也很方便有停車位可以使用哦！

橘家床墊還可以使用國旅卡哦，

門口上面標示了橘家床墊產地與原料使用，

包括布料的防蟎認證、台灣在地工廠直營、使用中鋼高碳鋼製作的獨立筒、泰國天然乳膠、高包覆泡棉ＳＧＳ無毒認證等等。

相關資訊都可以在橘家床墊的官網，得到很完整的資料，讓購買的消費者清楚知道床墊的來歷，畢竟是要使用很長時間的寢具，

這也是橘家床墊對消費者負責與保障。

走入門市換上拖鞋，簡約溫馨的空間，播放著柔和的輕音樂，跟著門市小姐EVA的步伐，準備放鬆參觀啦～

橘家床墊所販售的床墊，分成：獨立筒床墊及獨立筒+乳膠床墊這兩種類型，

且分別都還有五種軟硬度可以挑選。

從軟、適中、硬式（護脊）、高支撐、強化硬式，大家可以親自試躺比較過後，

再來選擇自己覺得舒服的床墊。

＊獨立筒床墊、獨立筒＋乳膠床墊

橘家床墊的獨立筒床墊，內部核心的獨立筒彈簧採用中鋼高碳鋼製作而成，

床墊裡面使用了兩種泡棉，兼顧支撐力與舒適性。

獨立筒＋乳膠床墊，就是將獨立筒床墊內的2.5公分的高密度泡綿換成5公分的泰國天然乳膠。

（下圖左邊為獨立筒床墊，右邊是獨立筒＋乳膠床墊）

再分別以不同軟硬度，區分使用內部的彈簧大小，簡言之，彈簧越小，床的軟度會更舒服，更多支撐力與穩定性。

且每一塊床墊的表面都使用了100％萊賽爾維製作的天絲纖維表布，

天絲防瞞抗菌且吸濕排熱速度快，不容易累積水氣，相對的延長床墊的使用年限。

（與其他品牌的床墊表面觸摸後比較）

＊5公分一體成型的天然乳膠，摸起來是有Ｑ度，聞起來有淡淡橡皮筋味道，

主要是橡膠蛋白酶淡淡的橡膠味，會減少塵蟎的活動。

＊高密度泡棉＊

耐受力極佳，不論如何揉捏它，一放手就馬上回復原狀，讓獨立筒床墊更充滿彈性。

＊床沿採用專利高溫熔接技術，使用高溫將四周ＥＰＥ床墊護邊合為一體，讓床邊在使用上更為耐用，

可以坐在床邊餵奶、看書都不害怕床邊會凹陷。

＊乳膠墊＊

整片使用天然乳膠製作而成，一體成型無切割，

鋪在舊的硬床面上讓床變得好睡，或者放在家中給親朋好友造訪時，

當作臨時的床墊使用，不僅舒服且收納方便哦！

在橘家床墊的入口區，有一個區塊設計給小朋友玩耍，

裡面的玩具屋就是使用自家的乳膠墊呢～

尺寸可以量身定做，更可以訂做嬰兒床墊使用，也是送彌月禮的好選擇呢。

＊床架及其他相關寢具＊

橘家除了販售床墊以外，連床架都可以為客人訂做。

像是上開式的收納床架，氣壓棒的設計，連女生都可以輕鬆將床整個掀起來，

底部的收納空間就可以放換季的床單或棉被。

氣壓棒附加安全鎖扣，抬起後自動鎖定，降低壓傷的危險，真的很貼心。

＊床架使用抗磨耐刮的貓抓皮，還有多色可以搭配家中裝潢任君選擇，

連床頭板的樣式都可以讓客人訂做，根本就一條龍服務，直接都在這裡購買就好了！！！！

＊保潔墊、天絲床包、冷感涼被、枕頭＊

店員小姐也很貼心的分享，建議床墊使用時要加上保潔墊，以維持床墊的使用壽命。

在橘家床墊的門市內，這些物品都有販售，門市小姐也都會貼心介紹相關的使用方法，

我們試躺床墊時，也會介紹合適我們的枕頭讓我們一起使用，讓整個睡眠的感覺更舒服。

在橘家床墊販售的冷感涼被、天絲床包 ，經過試躺測試後，真的都能降低睡眠時的溫度，

當然也都需要搭配空調一起使用，達到睡眠時降溫，舒適入睡，

橘家的冷感涼被，在翻身時能達到快速散熱的功效，讓我們蓋被子睡覺不悶熱。

當天朋友因為試躺到自己喜歡的獨立筒床墊，

整個很有感的說自己長年的腰痛，躺在橘家的床墊上整個覺得放鬆了～

如上圖一樣，整個人都被床墊滿滿的包覆，睡覺時脖子與身體都呈現一直線，

連我自己都在床上差點睡著ＸＤ

小米我自己個人很喜歡在橘家床墊參觀試躺的經驗，

它們家的商品全部都展示分享給消費者看，讓消費者清楚自己下訂的床墊。

也因為如此，每次客人下訂後才會開始製作新的專屬於客人喜歡的軟硬度的獨立筒床墊或者獨立筒+乳膠床墊。

並且提供一年的全床保固，因為對自己的商品有信心經檢測後確認是製作的結構瑕疵後，則會直接換一張新的床墊給您。

橘家床墊美術館門市內的擺設十分舒服，

櫃檯上還有關於橘家床墊的LINE、IG及FB，讓消費者可以多方面得知它們家的資訊~

一些當期的活動也都會在櫃檯上面告訴消費者，好康不漏接。

好啦~這次參觀床墊的體驗真的獲得不少知識，分享資訊給您們一起參考哦。

希望您們會喜歡小米的分享與介紹~我們下次見^^

更多關於橘家床墊的資訊，大家也可以上官網去了解哦

橘家床墊官方網站