位於 新北市新店區大坪林站附近 的 「Snail 蝸牛義大利餐廳 民權店」，是一間提倡慢食文化的義式餐廳。餐廳以 當季新鮮食材 和傳統義大利料理手法，結合創新的調味，帶給顧客純正又充滿創意的義式風味。

Snail 蝸牛義大利餐廳在台北、新北已有五家分店，而 民權店 憑藉其寬敞舒適的用餐空間與多樣化的美味選擇，成為新店區聚餐、約會及慶生的首選地點。

【餐廳資訊】

地址 ：新北市新店區民權路100號2樓

：新北市新店區民權路100號2樓 交通 ：捷運大坪林站1號出口，步行約8分鐘

：捷運大坪林站1號出口，步行約8分鐘 電話 ：02-2218 2318

：02-2218 2318 營業時間 ：11:30-14:30 / 17:30-21:30

：11:30-14:30 / 17:30-21:30 官網 ：Snail 蝸牛義大利餐廳官網

：Snail 蝸牛義大利餐廳官網 Facebook：Snail 蝸牛義大利餐廳

餐廳位於新店青花驕隔壁的 二樓，設有可容納 4~6 人的座位，空間寬敞且裝潢雅緻。不論是家人聚餐、好友相約、還是浪漫約會，這裡都是絕佳選擇。

Snail 蝸牛義大利餐廳提供 義大利麵、燉飯、披薩、排餐、甜點 等豐富餐點，還有雙人或四人分享餐可供選擇。餐點最低消費為 一份主餐或飲料，需 加收10%服務費，用餐時間則為 100分鐘。

▶️(Snail 蝸牛義大利餐廳 菜單)

以下是我們品嚐的四人分享餐，內含佛卡夏麵包、沙拉、湯品、炸物、披薩、排餐及飲品，份量充足且滋味驚艷。

1. 佛卡夏麵包

溫熱的佛卡夏麵包，鬆軟帶嚼勁，搭配獨特的油醋醬，簡單卻極富風味。

2. 雞肉凱撒沙拉

煎烤雞肉柔嫩多汁，搭配滿滿起司與清脆生菜，清爽開胃。

3. 南瓜濃湯

香濃滑順的南瓜湯帶有自然甜味，入口即化。

4. 義式番茄海鮮湯

濃郁的酸香與鮮味完美融合，但口味偏重，建議搭配麵包享用。

5. 炸物拼盤

包含「蝸牛秘製炸雞翅」與「松露薯條」，炸雞外酥內嫩，薯條則香氣十足，瞬間秒殺！

6. 義式酥炸大牡蠣

酥脆外皮包裹著肥美牡蠣，搭配義式醬料與生菜，滿口鮮甜。

薄脆的羅馬披薩餅皮上鋪滿馬自瑞拉、帕達諾、煙燻與高達起司。

每口都能拉出長長的牽絲，濃郁香氣十足。

8. 豪華排餐組合

菲力牛排佐松露肉汁：柔嫩多汁，搭配松露肉汁更顯高級感。

西班牙伊比利豬：外酥內嫩，肉汁豐富。

脆皮雞腿排：外層金黃酥脆，搭配番茄莎莎醬，酸甜適中。

9. 松露松阪豬細扁麵

店內熱銷十年的經典菜色！炭烤松阪豬 Q彈脆口，與香氣撲鼻的松露蒜炒細扁麵完美結合，讓人停不下來。

10. 荔枝玫瑰泡泡

甜美的荔枝香結合玫瑰芬芳，是顏值與美味兼具的飲品。

11. 奶蓋紅茶、冰拿鐵

冰涼好喝，搭配餐點、甜點都合適。

Snail 蝸牛義大利餐廳不僅餐點豐富，環境舒適，還以友善的服務為顧客營造輕鬆的用餐氛圍。每人約 800~1000元 就能享受到高品質義式美味，是新店地區 約會、聚餐與慶生 的理想場所，強烈推薦給想品嚐道地義大利料理的朋友們！

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