位於 新北市新店區大坪林站附近 的 「Snail 蝸牛義大利餐廳 民權店」，是一間提倡慢食文化的義式餐廳。餐廳以 當季新鮮食材 和傳統義大利料理手法，結合創新的調味，帶給顧客純正又充滿創意的義式風味。
Snail 蝸牛義大利餐廳在台北、新北已有五家分店，而 民權店 憑藉其寬敞舒適的用餐空間與多樣化的美味選擇，成為新店區聚餐、約會及慶生的首選地點。
【餐廳資訊】
- 地址：新北市新店區民權路100號2樓
- 交通：捷運大坪林站1號出口，步行約8分鐘
- 電話：02-2218 2318
- 營業時間：11:30-14:30 / 17:30-21:30
- 官網：Snail 蝸牛義大利餐廳官網
- Facebook：Snail 蝸牛義大利餐廳
餐廳位於新店青花驕隔壁的 二樓，設有可容納 4~6 人的座位，空間寬敞且裝潢雅緻。不論是家人聚餐、好友相約、還是浪漫約會，這裡都是絕佳選擇。
Snail 蝸牛義大利餐廳提供 義大利麵、燉飯、披薩、排餐、甜點 等豐富餐點，還有雙人或四人分享餐可供選擇。餐點最低消費為 一份主餐或飲料，需 加收10%服務費，用餐時間則為 100分鐘。
以下是我們品嚐的四人分享餐，內含佛卡夏麵包、沙拉、湯品、炸物、披薩、排餐及飲品，份量充足且滋味驚艷。
1. 佛卡夏麵包
溫熱的佛卡夏麵包，鬆軟帶嚼勁，搭配獨特的油醋醬，簡單卻極富風味。
2. 雞肉凱撒沙拉
煎烤雞肉柔嫩多汁，搭配滿滿起司與清脆生菜，清爽開胃。
3. 南瓜濃湯
香濃滑順的南瓜湯帶有自然甜味，入口即化。
4. 義式番茄海鮮湯
濃郁的酸香與鮮味完美融合，但口味偏重，建議搭配麵包享用。
5. 炸物拼盤
包含「蝸牛秘製炸雞翅」與「松露薯條」，炸雞外酥內嫩，薯條則香氣十足，瞬間秒殺！
6. 義式酥炸大牡蠣
酥脆外皮包裹著肥美牡蠣，搭配義式醬料與生菜，滿口鮮甜。
薄脆的羅馬披薩餅皮上鋪滿馬自瑞拉、帕達諾、煙燻與高達起司。
每口都能拉出長長的牽絲，濃郁香氣十足。
8. 豪華排餐組合
- 菲力牛排佐松露肉汁：柔嫩多汁，搭配松露肉汁更顯高級感。
- 西班牙伊比利豬：外酥內嫩，肉汁豐富。
- 脆皮雞腿排：外層金黃酥脆，搭配番茄莎莎醬，酸甜適中。
9. 松露松阪豬細扁麵
店內熱銷十年的經典菜色！炭烤松阪豬 Q彈脆口，與香氣撲鼻的松露蒜炒細扁麵完美結合，讓人停不下來。
10. 荔枝玫瑰泡泡
甜美的荔枝香結合玫瑰芬芳，是顏值與美味兼具的飲品。
11. 奶蓋紅茶、冰拿鐵
冰涼好喝，搭配餐點、甜點都合適。
Snail 蝸牛義大利餐廳不僅餐點豐富，環境舒適，還以友善的服務為顧客營造輕鬆的用餐氛圍。每人約 800~1000元 就能享受到高品質義式美味，是新店地區 約會、聚餐與慶生 的理想場所，強烈推薦給想品嚐道地義大利料理的朋友們！
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