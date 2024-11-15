集集武昌宮主祀玄天上帝，是南投縣集集鎮的信仰中心，這裡有三奇：神像鬍子年年長、倒塌舊廟成遺蹟與未使用釘子的廊橋，這座「浙江泰順廊橋」上有月老，還能求得好姻緣，值得你的造訪。
集集武昌宮主祀玄天上帝，是南投縣集集鎮的信仰中心，也是 921地震遺蹟中的知名地標。
集集武昌宮第一奇：神像鬍子年年長，集集武昌宮自九二一地震發生後，正殿中的三尊玄天上帝的鬍子年年增長，至今已超過30公分，象徵玄天上帝隨時都在這裡守護大家平安，傳遞「我陪著你們」的概念，成為當地奇談。
集集武昌宮第二奇：倒塌舊廟成遺蹟，舊武昌宮在 1999年「921大地震」中倒塌，倒塌的舊廟永久保留作為震災「舊武昌宮遺蹟」，在舊廟前方另建新廟，於2013年10月12日舉辦神像入火安座大典，正式啟用。
集集武昌宮第三奇：未使用釘子的廊橋，「浙江泰順廊橋」位於集集鎮武昌宮前方一側，橫跨清水溪於 2019年2月23日完工。
浙江泰順廊橋採「泗溪鎮下橋村北澗橋」型式製作，整座廊橋未使用一根釘子是其特色。
浙江泰順廊橋中心位置，供奉一尊月老星君，希望得到美滿愛情的人，只要誠心向月老祈求必得好姻緣。
集集武昌宮
地址：南投縣集集鎮八張街181號
公共交通：
1. 搭高鐵，高鐵台中站搭台灣好行 6333D 集集線，[集集站] 下車後步行前往。
2. 搭台鐵，台中火車站搭乘總達客運 6333 到 [集集站] 下車後步行前往。
3. 搭台鐵，二水火車站轉搭台鐵集集線[集集站] 下車後步行前往。
順遊集集火車站：「集集火車站」日治時代昭和八年 (1933) 由縱貫線舊楊梅車站拆遷而來的木造站房，以純檜木建造，外型極為典雅拙撲，為鐵路集集支線中之一站，係全台古老火車站之一。1999年九二一地震倒塌後，集集鎮民專程由日本引進電腦模擬技術，將每一根樑柱與每一處銜接點都以最原始的建築手法分毫不差的重現完成，是集集觀光旅遊攝影景點。
集集支線是台鐵最長的鐵路支線，最初是水力發電興建水庫的運輸鐵路，後因當地觀光資源，成為台灣觀光鐵道的先驅，也是南投縣唯一仍在營運鐵路路線。注意：集集支線集集至水里間隧道，2021年八月間因大雨而走山，目前集集至水里、車埕間，鐵路停駛只能靠公路接駁。
集集火車站
地址 : 南投縣集集鎮民生路75號
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