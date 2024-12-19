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宜蘭必吃牛肉麵！燾麘食館的清燉湯頭與紅燒限量絕對圈粉。

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2024-12-19 17:55:38 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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位在宜蘭羅東的「燾麘食館」是一家讓人一試成主顧的牛肉麵店，店名唸作「ㄊㄠˊ」「ㄒㄧㄤ」，名字別具特色。門口雖擺滿盆栽，看起來像花藝店，但放心推門進來，裡頭是充滿美味牛肉麵香氣的地方。燾麘食館的招牌清燉牛肉麵，湯頭清甜濃郁，堪稱宜蘭牛肉麵界的必吃美食！就連廣播節目《超級美食家》的王瑞瑤都曾大力推薦這家燾麘牛肉麵！吃飽後還能順便安排羅東一日遊，輕鬆享受美好假期。

宜蘭必吃牛肉麵！燾麘食館的清燉湯頭與紅燒限量絕對圈粉。

店家資訊

  • 店名：燾麘食館
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路76號
  • 營業時間：11:30-14:30 / 17:30-20:30（週一、週二公休）
  • 電話：03-955-8577
  • 粉絲團：燾麘食館 TAO XIANG
  • 備註：僅接受現金付款，提供兒童高腳椅

交通資訊

  • 自行開車：Google地圖輸入燾麘食館即可到達。
  • 停車場：店家附近有付費停車場，但路邊停車位較難尋找，建議預留停車時間。

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羅東和平路位於羅東火車站附近，是一條以家具行聞名的街道。「燾麘食館」白色的店面相較於周圍的老屋更顯醒目，讓人一眼就能找到。

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「燾麘食館」的用餐環境十分明亮舒適，寬敞的空間規劃不像傳統牛肉麵店那麼擁擠，反而有幾分咖啡廳的悠閒氛圍。

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店內採自助式服務，餐具需自行取用。

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店內設有等待區，方便顧客候位或稍作休息。

需要注意的是，店內由老闆一人負責所有工作，流程較慢，建議有耐心的顧客前來，才能慢慢品味美食。建議事先填好菜單，排隊結帳後耐心等待，就能享受到這一碗用心製作的美味牛肉麵。

從店家招牌可知，這裡主打牛肉麵，還有多種麵食和飯類選擇，另提供牛肉、羊肉與豬肉料理，選擇豐富多樣。本次分享為首次造訪的菜單內容，菜單可能會隨時間有所調整。

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以下為2024年最新菜單內容。

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目前的菜單設計更為簡約，麵條提供細麵與粗麵兩種選擇，滿足不同口感需求。

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如果愛上這裡的口味，店內還有販售自家製冷凍調理包，方便帶回家自行烹煮，隨時享受這份美味。
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煙燻豆皮

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豬頭皮

口感清爽不油膩，鹹度恰到好處，是一道令人回味的輕食小菜。

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清燉牛肉麵

餐點附有酸菜與椒香麻油，記得在填寫菜單時標明所需數量。

第一口一定要先品嘗湯頭！入口瞬間感受到食材的自然清甜，搭配中藥材與薑的香氣提味，層次豐富，讓人不禁驚嘆，實在太美味了！事後才發現，這湯頭的獨特之處在於它是真材實料，用蔬果和牛肉熬製而成，還結合了西式濃湯的手法，加入馬鈴薯燉煮，使湯頭更濃郁甘甜，充滿營養，一滴都不想浪費！

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麵條的軟硬度掌握得恰到好處，Q彈有勁，帶來絕佳的口感體驗。

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牛腩肉塊大小適中，燉煮得極為軟嫩入味，每一口都充滿濃郁肉香，實在太好吃了。搭配一旁的小碟椒香麻油更是點睛之筆，用牛肉沾著吃風味瞬間升級，香氣濃郁層次更豐富！

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紅燒豬腱骨麵（紅燒牛肉湯頭）

這道每日限量20碗，老闆特別推薦將湯頭改為牛肉湯，豬肉與牛肉的結合碰撞出絕妙風味，紅燒牛肉湯頭濃郁香醇，但不會過於油膩，讓人讚不絕口！

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這碗帶骨豬腱肉簡直是肉食愛好者的天堂！肉質軟嫩到輕輕一咬就骨肉分離，醬香濃郁入味，讓人大口吃肉時感到滿滿的幸福感。如果您不吃牛肉，也能選擇豬骨湯版本，同樣美味又濃郁，照顧每位顧客的飲食需求。

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這家店真的不簡單，只要喝一口湯頭，就會瞬間被它的美味徹底圈粉！

 

 

 

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