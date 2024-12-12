台北Buffet 吃到飽餐廳「大倉久和大飯店｜歐風館自助餐廳」

歐風館自助餐廳設有174個座位，主打招牌美食包括爐烤牛排和每人限定一份的生蠔！此外，現煎干貝、烤香魚、脆皮豬、壽喜燒等也是超推薦的必吃選項。壽星當月來還能獲得特製小蛋糕一份！記得下載大倉久和APP，享有9折專屬優惠喔！

大倉久和大飯店｜歐風館

歐風館位於「大倉久和大飯店」2樓，提供174個寬敞舒適的座位，並以多樣化的異國料理為特色。主廚以高超廚藝，將台灣在地食材與國際風味完美結合，每一道料理皆依季節調整，讓顧客一次享受最頂級的全球美食盛宴。

歐風館消費方式

沙拉、冷前菜區

這裡提供多款日式料理，包括生魚片、握壽司和花壽司。生魚片已經精心裝盤，雖然不能自己挑選，但新鮮度不錯！

白蝦的大小雖略微普通，但還是值得一試。

天使紅蝦採用生食等級，每次點餐限量兩尾。口感雖然普通，但仍是喜歡生鮮的客人必點項目！

爐烤牛排絕對是歐風館的必吃料理，也是眾多食客心中的No.1！

外香內嫩，搭配海鹽或芥末更是風味絕佳。

第一輪我們就先拿了這些！

每人可以享用一份限定生蠔（共兩顆），提供生食和焗烤兩種選擇，用桌號牌即可兌換。

天婦羅區

炸蝦、炸茄子、炸地瓜等炸物一應俱全。麵衣較厚，口感偏軟，喜歡這種風格的朋友千萬別錯過！

現煮麵食與湯品

這一區提供現煎干貝和烤香魚，是許多人的最愛！

壽喜燒現點現涮，搭配鮮嫩的牛小排，讓人回味無窮。

冬瓜盅，感覺很費工夫！

熱菜區

多款熱菜選擇，包括泰式咖哩、各式海鮮和肉類。

風味脆皮豬雖然是招牌，但偶爾偏乾，挑選時可視當天狀況。

英式炸魚柳佐塔塔醬

服務人員會不定時端出現烤的披薩，窯烤餅皮香氣十足，口感鬆軟又有嚼勁，非常好吃！

起司、生火腿與麵包專區

逛了一圈這個區域，起司、生火腿和麵包真的讓我超心動！但我還是忍住先去吃生魚片，等回來再慢慢品嚐這些美味，搭配一點小酒一定特別愜意！😍

甜點區

即使已經飽了，還是有甜點的胃！這裡的甜點選擇相當多，款式精緻且非常吸引人。包括蛋糕、慕斯、水果凍、手工餅乾，甚至還有整顆的切片蛋糕可以享用！

最後以甜點、水果、冰淇淋搭配一杯咖啡作為完美結尾，特別推薦夏日限定的柑橘藍水果果凍杯！另外，壽星還能享受專屬特製生日蛋糕，需提前告知服務員並等待約30分鐘喔！

大倉久和大飯店歐風館是台北最低調的五星級自助餐廳之一。平日晚餐價格為$1480+10%，雖然Buffet區域不算大，但精選的料理都非常用心。爐烤牛排水準極高，是必吃的第一名！其他如生蠔、天婦羅、甜點等也非常不錯。壽星還能享有蛋糕福利，整體用餐體驗讓人滿意度高，推薦再訪！

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