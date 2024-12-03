最近在華泰名品城和青埔這一帶發現了一間超平價又充滿文青風的咖啡廳——日日蔗HISATOUKIBI！這裡不僅價格友好，甜點和飲品也都很不錯～整間店還有著波希米亞風格的裝潢設計，讓人感覺非常舒適愜意，無論是和朋友一起聚會聊天，還是看完電影後想找個地方稍作休息，這裡都非常適合～事不宜遲，趕快來看看這間位於青埔大園的高人氣咖啡廳吧！

日日蔗HISATOUKIBI的地址位於桃園市大園區春德路178號，距離華泰名品城和新光影城都非常近，交通相當便利，無論是搭乘高鐵或是自行開車、騎車前往都很方便。

咖啡廳的外觀設計以純白色貨櫃屋為主，簡約的外觀帶有一股高級感。在周圍都是高樓大廈的環境下，這樣一座潔白的貨櫃屋特別搶眼，讓人忍不住想要靠近一探究竟。

地點也相當棒，無論是看完電影或逛完街想找個地方放鬆，這裡都是一個好選擇！

這間咖啡廳的用餐區域分為三個部分：戶外區、室內一樓以及室內二樓。一樓和二樓的室內都有冷氣設備，特別適合夏天時想要避暑的朋友們。

戶外區則是自然風的空間，適合天氣涼爽或是秋冬季節時坐在外面享受陽光和微風。不過前提是天氣不能太熱🤣，否則在陽光底下可能會讓人有些崩潰。

室內的裝潢也充滿質感，到處都擺放著店家精心挑選的小飾品和綠植，營造出一種舒適又有質感的氛圍。唯一的小缺點就是座位不多，一樓加上二樓大概只能容納10人左右，再加上戶外區大概總共也就15人左右。因此來訪時可能需要稍微等一下位子。

日日蔗的菜單非常簡單，以多種口味的鬆餅球和飲品為主。價格相當親民，鬆餅球加飲品最低只要110元，這在青埔特區來說真的是非常少見的平價選擇！

如果選擇坐在室內，基本的低消是鬆餅球加飲品，而坐在戶外則可以選擇只點甜點或飲料。價格上也非常划算，如果換成其他飲料還能享有40元的折扣喔！

小提醒一下，如果客滿的話，店家會有90分鐘的用餐時間限制，並會溫馨提醒在候位的客人。

點我查看更詳細的菜單

我們當天點了兩份鬆餅球套餐，口味分別是鮪魚玉米和檸檬老奶奶，飲品則選擇了甘蔗青茶和日日清茶。這裡的飲料都是用蔗糖調味，不僅健康營養，還帶有淡淡的甘蔗香味，喝起來非常清爽。

鬆餅球的口感也讓人滿意，外層輕脆，內部蓬鬆綿密，尤其檸檬老奶奶這款的酸甜味道更是讓人愛不釋手，酸甜交織的口感讓整份鬆餅吃到最後都不會覺得膩。

整體來說，這間咖啡廳的甜點和飲料都讓人很滿意！原本以為這麼便宜的價格可能只是普通水準，但沒想到餐點的品質相當不錯，鬆餅球外脆內軟，再搭配特調風味，真的讓人喜歡。飲料也不錯喝，而且地點非常方便，適合邀請外縣市的朋友一起過來聚會～

日日蔗HISATOUKIBI｜店面、停車資訊

🏠 店名：日日蔗HISATOUKIBI形象概念店

📍 地址：桃園市大園區春德路178號

⏰ 營業時間：平日11:00-20:00，假日11:00-21:00（週一公休）

☎️ 電話：0909 510 262

📩 粉絲團：日日蔗HISATOUKIBI形象概念店粉絲團

🅿️ 停車：路邊停車格、好來車停車場

💰 付款方式：現金