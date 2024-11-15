「何家」甜品鋪品牌已經營八年之久，是一間 樸實小巧的甜品店，供應刨冰、湯圓、珍珠奶茶和其他甜品。因其生意 面臨天氣的不穩定性，加上老闆作為從嘉義隻身到台北闖蕩的北漂者，偶爾想起遠在家鄉的阿嬤煮的那一碗熱騰騰的麵，暖胃的同時也激起了奮發的鬥志。因此向板橋某知名拉麵店職人老闆拜師學藝，請之傳授 正宗濃郁豚骨拉麵湯頭 。

何家 於今年8月成功轉型為「拉麵店＋甜品鋪」，以 麵條無限續、甜品吃到飽 的貼心服務聞名，實惠的價格更是收攬了許多忠實客戶。今天帶著岳岳來到板橋，近5點我們就已在何家拉麵板橋店門口排隊。我的媽呀！好險我們還算早到，何家拉麵門都還沒開，騎樓下排隊人潮已如山似海。無論是慕名而來的饕客們，亦或是歡蹦亂跳的小朋友，還有流著口水的我們，大家早已就位，依序排隊等吃了！

何家拉麵不提供電話預訂，無論內用、外帶，都需要排隊點餐。內用110cm以上低消一碗麵(加麵不能打包)，未滿110cm，麵共食加收20元、甜品30元。外帶會把湯跟麵分開包裝，不用擔心麵會糊掉。點餐使用點餐機自助購買，只收現金。拉麵 麵體可以調整軟硬， 點餐機的第一排選項為正常口味，需要客製化麵條軟硬或湯頭鹹淡，可於點餐機勾選。若是不會操作點餐機的朋友，也可以按服務鈴，會有工作人員協助點餐。如遇到客滿時，點好餐後工作人員會依序叫號，人數到齊才安排入座；未到齊，會先讓下一組客人進場。 何家拉麵目前在全台有5間分店：板橋店、中和店、公館汀州店、永和中正店、 三重天台店， 提供雞白豚骨拉麵、地獄豚骨拉麵及甜品。每間分店另有供應限定口味拉麵，板橋店的是松露豚骨拉麵，令人好奇其他分店的限定拉麵是什麼口味呢！

何家拉麵板橋店用餐環境明亮乾淨，空間雖然不大，但在座無虛席的情況下，依然不會讓人感覺到壓迫和擁擠。由於座位有限，何家拉麵禁外食，完食後也請勿佔用座位，讓現場候位、排隊的朋友們能早一點入座。 饕客們之間相互保有一份愛心，使得 何家拉麵翻桌率高。即使不是跟我們一樣在開店前就開始排隊的朋友，無需等待太久，也能享用美食。

自助醬料區提供蒜泥、辣椒，可以為拉麵增香添味。甜品區有豆花、 仙草凍、紅豆、綠豆、糖水，可依個人口味自由搭配組合、添加份量。想吃什麼吃什麼，想吃多少吃多少！

🍜雞白豚骨拉麵

何家拉麵拜師學藝，習得真傳的正宗豚骨拉麵湯頭。 湯頭濃郁，帶有獨特且醇厚的香氣。入口淡淡的甜味，喝的是清爽的口感，每一口湯都能感受到濃醇的風味。加入蒜泥和辣椒，蒜香讓豚骨湯頭的香氣變得更加迷人，微辣的口味為豚骨湯頭創造出不同的層次。搭配Q彈勁道的拉麵，吸附些微湯汁的麵體，吃起來不會湯麵分離，順口的滋味令人著迷。

何家拉麵每一碗拉麵提供四片醬香豚肉叉燒， 鋪蓋了半碗麵。 叉燒使用豬五花製成， 豬肉產地來自加拿大或西班牙。豚肉叉燒堅持職人手工捲製，搭配秘製醬油。叉燒色澤鮮明、香氣獨特，肉質軟嫩多汁，口感極致甘甜。醬香豚肉叉燒肉香甜味縈繞在口腔之中，久久留存令人心旌 蕩漾。 單點每一份提供2片叉燒，口感厚實有咬勁的叉燒，如掌心般的大小，十分有飽足感。

配料的筍乾入口爽脆細緻、脆口不膩，讓雞白豚骨拉麵清爽加倍。溏心蛋蛋白軟嫩，晶瑩剔透的蛋黃，熟度是剛剛好的半熟狀態。蛋黃口感軟綿，味道鮮美。誰能想到這樣一碗色香味俱全的拉麵，竟然只要 百來塊，何家拉麵簡直太佛心了！

🍜地獄豚骨拉麵(小辣)

地獄豚骨拉麵可以調整辣度，因為岳岳想嚐鮮每碗拉麵的味道，所以我們只有點小辣。地獄豚骨湯頭比起雞白豚骨 多了一些偏辣的湯底感，入口舌頭微微的灼熱感，辣味與辛香味讓湯頭有著更深層次的濃醇滋味。 喜歡湯頭再麻一點的朋友可以加自助醬料區的辣椒，麻、辣、辛、香相當過癮。一口湯、一口麵、再一口肉，大快朵頤享受好滋味！

🍜 松露豚骨拉麵

松露豚骨拉麵上桌，飄散著迷人的濃厚氣息。湯頭入口味道濃郁，黑松露獨特且強烈的氣味融入進湯頭裡，喝起來溫潤、順滑又爽口。在豚骨湯頭的基礎上， 多添加了松露的菇味，不但豐富了許多湯頭層次，也讓豚肉叉燒、筍乾和溏心蛋有了不一樣的風味。不愧是何家拉麵板橋店限定口味的拉麵，讓人對其他分店的限定口味拉麵更加好奇了！

🍜何家甜品

自助甜品區有豆花、 仙草凍、紅豆、綠豆、糖水，依照個人口味自由搭配組合、添加份量。甜品是何家拉麵的強項， 糖水由老闆每天親自熬煮一小時，入口甜而不膩、清甜爽口，是小時候的味道。 豆花配上紅豆、綠豆，再放入糖水； 或者仙草凍加點糖水，古早味的甜品自由搭配，沒有限量。 想吃什麼吃什麼，想吃多少吃多少。 純樸的甜品和 銅板的價格讓時空彷彿 回到了七零年代，阿嬤站在家門口對著在田地間玩耍的我喊道「阿孫啊，快回家吃飯囉」！

何家拉麵「拉麵無限續、甜品吃到飽」，拉麵可以加麵。今天是因為三種口味拉麵我們猶豫不決、都想嘗試，於是才會兩個人吃了三碗麵(雖然幾乎可以算是我自己吃了兩碗麵，臭岳岳)。最近天氣開始轉涼，吃拉麵、配甜品，一人不用200元可以解決，是讓荷包君感到非常舒服的一餐。

何家拉麵用熱騰騰的拉麵溫暖大家的胃，用甜品撫慰大家的心， 是CP值最高的拉麵店，讓我們正餐及飯後甜點一次到胃。之後我要去嚐鮮何家拉麵其他分店不同的限定口味拉麵， 何家、ho-chia、好吃！「何家拉麵」分享給大家~

何家拉麵-板橋店

地址: 新北市板橋區三民路二段203之3號

交通資訊: 捷運江子翠站三號出口或雙十路上轉公車793+藍31至長壽里

營業時間: 週一-週日 11:30-14:0 0，17:00-21:0 0(13 :4 0、20 :3 0後僅提供外帶)

Uber Eats-

分店資訊-

何家拉麵-中和店

地址: 新北市中和區新生街223號

交通資訊: 捷運江子翠站三號出口或雙十路上轉公車793+藍31至長壽里

營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:00-21:00(13:40、20:30後僅提供外帶)

何家拉麵-公館汀州店

地址: 台北市中正區汀州路三段124號

交通資訊: 捷運公館站步行約莫5分鐘

營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:00-22:00(13:30、21:30後僅提供外帶)

何家拉麵-永和中正店

地址: 新北市永和區中正路31號

交通資訊:

●捷運頂溪站二號出口轉公車214或262或304或624至智光商職

●捷運景安站步行約10分鐘

●環狀景平站步行約8分鐘

營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:00-21:00(13:40、20:30後僅提供外帶)

何家拉麵-三重天台店

地址: 新北市三重區正義南路15之1號

營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:00-22:00(13:30、21:30後僅提供外帶)

北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-