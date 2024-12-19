想吃到「手工臭豆腐」可不容易！每次路過一中街，都會看到店門口排著長長的隊伍。想品嘗這一中美食，真的需要耐心排隊！不過，阿偉也不是每次來都吃「手工臭豆腐」。以前阿偉習慣吃21臭豆腐，直到後來分成21臭豆腐和「手工臭豆腐」，現在變成哪間開就吃哪間。提到一中臭豆腐，阿偉馬上想到的就是這兩間經典！

台中的美食真是多到數不清，光臭豆腐就有超多選擇！阿偉自己已經吃過好幾十間，但一中商圈的「手工臭豆腐」絕對是吃得最久，也最有回憶的一間！說到以前逛一中街，水利大樓附近和台水宿舍前可是最熱鬧的夜市區域！阿偉身為老台中人，從「手工臭豆腐」還沒分家前的21臭豆腐時代就開始吃了。隔了幾年再來，發現這家台中臭豆腐老店竟然一分為二，成了「手工臭豆腐」和21臭豆腐。雖然不知道分家的原因，但兩家都有各自的特色，而「手工臭豆腐」更是阿偉心中的香酥臭豆腐之王！

店家資訊

店名：一中街手工臭豆腐

地址：台中市北區一中街21-2號 / 地圖

營業時間：16:00-22:00（週一、週二公休）

電話：04 2223 4614

一中街的「手工臭豆腐」就位在21臭豆腐的隔壁，對面還是人氣美食胖子雞丁，地點非常顯眼，好找得很！

不管是21臭豆腐還是「手工臭豆腐」，都不需要特地查營業時間，因為這兩家就像商量好了一樣，輪流營業！每次去一中街都像拆開驚喜包，很有意思。

手工臭豆腐的菜單超級簡單，就只有臭豆腐和泡菜兩種選擇！對，就是這麼直接😂一份55元，包含5塊酥香臭豆腐和少量泡菜，想吃更多泡菜也可以額外加購。

桌上還貼心地提供辣椒醬和蒜泥，辣度完全看個人選擇，但蒜泥真的強烈建議必加，提升香氣一級棒！

臭豆腐 55元

雖然泡菜份量不多，但讓我聯想到另一家以爆量泡菜聞名的台中臭豆腐——林家臭豆腐！有機會的話，這家也值得一試哦～

手工臭豆腐看起來就讓人食指大動，酥脆的外皮彷彿輕輕用筷子劃過，就能聽到清脆的喀喀聲響。

香醇的醬汁完全滲透到手工臭豆腐的內裡，每口都香氣撲鼻。阿偉這時候不禁好奇，大家吃臭豆腐時會不會像我一樣，把泡菜塞進臭豆腐裡面呢？

阿偉一定會這麼做！而且每次吃台中的臭豆腐，都會發現不少台中朋友也有同樣的習慣，把泡菜塞進臭豆腐裡，一口下去更過癮😀

手工臭豆腐的口感絕對滿分，外皮酥脆內層細嫩，一口咬下喀茲喀茲作響！厚實的豆腐吸飽醬汁，中心的孔縫更讓美味爆發，一口咬下香氣四溢，真的太迷人了！

如果你還沒吃過「手工臭豆腐」，下次去一中街夜市一定要試試看！這間經典的一中美食絕對不會讓你失望，特別是喜歡酥脆口感的朋友，絕對值得一吃！

店家資訊

店名：一中街手工臭豆腐

地址：台中市北區一中街21-2號 / 地圖

營業時間：16:00-22:00（週一、週二公休）

電話：04 2223 4614

評價：★★★★★

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