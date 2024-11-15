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桃園中壢必吃！清牛堂清燉牛肉麵 湯頭濃郁 牛肉軟嫩 每口都滿足。

2024-11-15 11:25:12 文字：快樂雲
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快樂雲

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桃園中壢必吃！清牛堂清燉牛肉麵 湯頭濃郁 牛肉軟嫩 每口都滿足。

身為牛肉麵愛好者，每次聽到推薦的牛肉麵店總是忍不住想去嘗試。在中壢，牛肉麵更是不可錯過的美食！這次有人在臉書分享了「清牛堂清燉牛肉麵-中壢店」，讓我們立馬前往品嚐。

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結果沒有失望，這間店的牛肉麵果然深得我們喜愛，甚至已列入回訪名單！

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【店家資訊】
  • 地址：桃園市中壢區福州二街492號
  • 電話：03-4528008
  • 營業時間：11:00-14:00 / 17:00-20:30
  • 粉絲頁清牛堂粉絲頁

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清牛堂的用餐環境寬敞舒適，搭配溫暖的燈光，讓人感到放鬆自在。

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店內採自助式點餐方式，除了可以使用店門口的點餐機，桌上還提供 QR Code，掃描後即可完成點餐與付款，操作非常方便。

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清牛堂主打紅燒與清燉兩種口味的牛肉麵，我們這次特地各點一碗來品嚐。店家使用的是軟嫩多汁的 牛肋條，搭配 Q彈的麵條，口感非常優秀。

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我們特別選擇了寬麵，這種麵條讓人聯想到帶著嚼勁的皮帶麵，但比皮帶麵稍微細一些，口感更滑順。寬麵的獨特口感與牛肉湯頭完美結合，讓每一口都更加滿足！當然，店內也有細麵可選，適合不同喜好的顧客。

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紅燒牛肉麵的湯頭濃郁但不油膩，搭配灑滿的蔥花，湯香四溢，每一口都讓人回味無窮。

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而清燉牛肉麵則主打湯頭清爽溫潤，當我們告訴服務人員喜歡吃辣後，還嘗試了店家的「一麵兩吃」創新吃法。

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將麵條撈起沾上特製的椒麻醬，香麻的滋味與清燉湯頭形成對比，讓整碗麵更加精彩。

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湯、乾都好吃。

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除了牛肉麵，清牛堂的小菜也是一大亮點！當天有些品項已售完。

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據說 豬耳絲川泰秘醬鮮魚皮 都相當值得一試。搭配套餐時選的豆皮，口感滑嫩且入味，讓人驚艷。

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點套餐時，服務人員特別推薦我們搭配一瓶茶飲，這樣的組合更顯經濟實惠。

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清牛堂清燉牛肉麵不僅湯頭醇厚、牛肉軟嫩，麵條的口感也十分到位，尤其寬麵的選擇更是讓人印象深刻！再加上多樣化的選擇和便利的點餐方式，整體用餐過程非常滿意。這樣的一碗牛肉麵不僅是對味蕾的饗宴，也是中壢美食清單中不可錯過的一站！

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如果你和我一樣是牛肉麵控，一定要來試試這間店的經典美味！

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店家還貼心提供集點卡，集滿10點即可兌換小菜，讓用餐體驗更有趣又划算。

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清牛堂清燉牛肉麵-中壢店

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